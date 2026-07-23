Stark Future: Limitierte Varg Factory Editions mit KYB A-Kit und Titan

Wer glaubte, dass die Stark Varg in Sachen Elektro-Offroad bereits das Ende der Fahnenstange erreicht hat, wird nun eines Besseren belehrt. Stark Future hat bietet zwei Editions an, die sich kompromisslos an den Erfahrungen aus dem Rennsport orientieren: Die Stark Varg MX Factory Edition (Motocross) und die Varg EX Factory Edition (Enduro).

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Entwickelt wurden die Edel-Motorräder unter der Regie von Sébastien Tortelli, dem ehemaligen Motocross-Weltmeister und heutigen Racing Director bei Stark Future. Die Botschaft hinter den Sondermodellen ist klar: Es geht nicht darum, dem ohnehin brachialen Elektro-Antrieb noch mehr Spitzenleistung einzuhauchen – das Ziel war maximale Fahrbarkeit, messerscharfe Präzision und spürbar mehr Traktion.

Stark Varg MX Factory Edition: KYB A-Kit Fahrwerk serienmässig Foto: Stark Future Stark Varg MX Factory Edition: KYB A-Kit Fahrwerk serienmässig © Stark Future

Das Herzstück der Factory Editions ist eine Sensation für die Motorradbranche. Erstmals bietet ein Serienhersteller das komplette KYB Factory A-Kit-Fahrwerk ab Werk an, eingebaut und auf das Motorrad abgestimmt. Bislang waren diese Fahrwerksteile ausschliesslich als Nachrüstkit erhältlich, zu Preisen von rund 1800 €.

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Der Unterschied ist verborgen im Innern der A-Kit-Gabel Foto: Stark Future Der Unterschied ist verborgen im Innern der A-Kit-Gabel © Stark Future

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Das A-Kit Fahrwerk der Stark Varg Factory Editions umfasst die KYB Factory Kit Gabel mit 48 mm Innenrohrdurchmesser mit geschlossener Dämpferpatrone (Closed Cartridge), getrenntem Luft-Öl-System und Stahlfedern. Die Innenrohre sind DLC-beschichtet, weitere Dämpferteile sind hartanodisiert, um eine Gabelfunktion ohne spürbares Losbrechmoment zu erreichen. Dazu sollen spezielle Federführungen (Custom Spring Collars) maximale Stabilität und spürbar mehr Komfort bei harten Landungen bewirken. In der Motocross-Version bietet diese Gabel 310 mm Federweg, bei der Enduroversion sind es 300 mm.

Auch das Federbein entstammt dem A-Kit von KYB Foto: Stark Future Auch das Federbein entstammt dem A-Kit von KYB © Stark Future

In der Hinterradaufhängung ist ein KYB-Federbein mit dreifach einstellbarer Dämpfung verbaut. Serienmässig ist zudem ein X-Trig-Federvorspannungseinsteller für blitzschnelle Durchhang-Anpassungen. Der Federweg beträgt in beiden Versionen 303 mm. KYB und Stark Future versprechen höhere Kurvengeschwindigkeiten, absolute Ruhe beim Anbremsen über harte Bremswellen und perfekte Rückmeldung.

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Derzeit sind die Elektro-Rennen von Stark Future noch schwerer als vergleichbare Verbrenner. Mit den Factory Editions wird dieser Nachteil mit Titan-Edelteilen vermindert. 3D-gedruckte Titan-Fußrasten (-140 g) und ein Titan-Schraubensatz (-900 g) senken das Gewicht der Factory Editions über mehr als ein Kilo. Das ist jetzt nicht die ganz grosse Gewichtseinsparung, aber Titanteile am heben die Grundstimmung nachhaltig.

Aus dem 3D-Drucker: Fussrasten aus Titan Foto: Stark Future Aus dem 3D-Drucker: Fussrasten aus Titan © Stark Future

Ergänzt wird das Paket durch CNC-gefräste Gabelbrücken, eine griffige Sitzbank, eine optimierte Lüfterhalterung sowie eine dynamische Traktionskontrolle (DTC), welche in die Fahrmodi integriert ist. Über das Display lässt sich der zuzulassende Schlupf auf Fahrervorlieben und Untergrund feinjustieren.

Keinen Handlungsbedarf sah Tortelli beim Elektroantrieb. Die 80 PS über die volle Kapazität des Akkus mit 7,2 kWh voll auspressen, das dürfte fordern selbst versierteste Fahrer an die persönliche Leistungsgrenze transportieren.

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«Jedes Rennen hat uns etwas gelehrt, und alles, was wir gelernt haben, ist direkt in diese Motorräder geflossen», erklärt Tortelli. «Die Stark Varg hatte immer schon reichlich Leistung. Bei den Factory Editions ging es uns darum, dem Fahrer noch mehr Grip, Präzision und Vertrauen zu geben. Diese Motorräder sind genau so gebaut, wie ich mir mein persönliches Rennmotorrad aufbauen würde.»

Die Stark Varg MX Factory Edition kommt im aggressiven Stark Red Factory-Dekor und rollt auf Dunlop MX34-Reifen, ist limitiert auf 200 Exemplare und kostet 15.999 €. Die Stark Varg EX Factory Edition zeigt sich im edlen Forest Grey Factory-Look, nutzt Dunlop Geomax EN91-Pneus und hat eine spezifische Enduro-Ausstattung mit Handprotektoren und Bremsscheibenschutz vorne und hinten. Die EX hat Straßenzulassung, wird in 300 Exemplaren gebaut und kostet 16.999 €.