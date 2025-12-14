Alexander Kastenhuber vor nächstem Schritt: „Top-3 sind das Ziel“

Zwei Laufsiege in Landshaag, zwei Laufsiege in Julbach, jeweils in der Supersport-Klasse und in der Superstock 600-Kategorie musste er sich in vier Durchgängen nur einmal geschlagen geben. Selbst der mehrfache Berg-Europameister und Tourist-Trophy-Haudegen Maurizio Bottalico musste die Überlegenheit von Alexander Kastenhuber zur Kenntnis nehmen. Folgerichtig ging der Titel in der Österreichischen Berg-Meisterschaft an den jungen Gipfelstürmer.

Werbung

Werbung

Nach seinem Titelgewinn absolvierte der 21-jährige Oberösterreicher in Brünn einen Gastauftritt in der österreichischen Rundstrecken-Meisterschaft, die im Rahmen der „Alpe Adria International Motorcycle Championship“ (AAIMC) ausgetragen wird. Auch auf der MotoGP-Strecke konnte er mit einem Sieg und einem zweiten Rang in der internationalen und zwei ersten Plätzen in der Österreicher-Wertung sein Talent einmal mehr eindrucksvoll beweisen.

Im nächsten Jahr wird nach dem Titelgewinn in der Berg-ÖM das Hauptaugenmerk auf der AAIMC gerichtet. „Die Alpe Adria ist eine echt coole Meisterschaft, die mit dem versprochenen Live-Stream auch eine tolle Plattform für Sponsoren bietet. Die Internationale Deutsche Meisterschaft wäre natürlich toll, ist allerdings fast nicht finanzierbar. Vielleicht ergibt sich aber der eine oder andere Gaststart, zumindest habe ich das so geplant“, hofft der Maschinebautechniker.

Körperlich bereitet sich Kastenhuber bereits auf die kommende Saison vor, auch das Material wird bereits für die Einsätze vorbereitet. „Ich bin extrem motoviert und möchte zeigen, dass man auch als junger Privatfahrer aus dem kleinen Roitham am Traunfall einiges erreichen kann. Noch weiß ich zwar nicht, wer meine Konkurrenten sein werden, aber ich möchte auf alle Fälle im Vorderfeld mitmischen. Als Ziel habe ich mir einen Platz in den Top-3 gesetzt.“

Werbung

Werbung

„Das Wintertraining habe ich mit Moto-Cross, Laufen etc. weiter intensiviert“, möchte der Pilot vom Polizeisportverein Wels, der in der Superstock 600-Meisterschaft an den Start gehen wird, nichts den Zufall überlassen. „Alles, was jetzt noch fehlt, sind Sponsoren. Jetzt wäre für sie ein optimaler Zeitpunkt zum Einstieg, weil gerade das Design der Lederkombi entworfen wird und die besten Plätze vergeben werden.“

Thema der Woche Es kam ganz anders: Die verrückte MotoGP-Saison 2025 Alle MotoGP-Fans fieberten der Saison 2025 entgegen. Ein sensationeller Dreikampf mit Marc Marquez, Pecco Bagnaia und Jorge Martin war vorprogrammiert. Doch für zwei Piloten lief das Jahr komplett aus dem Ruder. Thomas Kuttruf Weiterlesen

Termine ÖM & AAIMC 2026