Weiter zum Inhalt
Abo
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
  1. Start
  2. /
  3. Superbike-WM
  4. /
  5. Superbike WM
  6. /
  7. News
Werbung
Álvaro Bautista (5./Ducati): «Haben noch reichlich Luft nach oben»
Nach anfänglichen Schwierigkeiten kommt Álvaro Bautista rechtzeitig vor dem Saisonauftakt der Superbike-WM 2026 auf Phillip Island in Schwung: Platz 5 am Freitag.
Superbike WM
Alvaro Bautista stapelt tiefAlvaro Bautista stapelt tiefFoto: Gold & Goose
Alvaro Bautista stapelt tief© Gold & Goose
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
Werbung
Werbung
Mit 41 Jahren ist Álvaro Bautista der mit Abstand älteste Teilnehmer an der Superbike-WM 2026 – Danilo Petrucci sowie die Lowes-Zwillinge sind immerhin sechs Jahre jünger als der Spanier. In den freien Trainings am Freitag auf Phillip Island bewies Bautista, dass er aber keineswegs zum alten Eisen gehört.
Werbung
Werbung
Bautista wechselte für seine achte Superbike-Saison zum Ducati-Kundenteam Barni Racing, das in den vergangenen Jahren zu den besten Teams im Paddock gehörte. Mit der neuen V4R muss sich der Routinier zwar noch anfreunden, doch als Fünfter hat er überschaubare 0,382 sec Rückstand auf seinen letztjährigen Teamkollegen und WM-Favoriten Nicolò Bulega. «Nachdem wir die Daten vom Test analysiert hatten, nahmen wir einige Anpassungen am Motorrad vor, um mein Gefühl und die Abstimmung zu verbessern. Wir fanden Lösungen, die es mir ermöglichten, besser zu fahren und mich auf dem Motorrad wohler zu fühlen», erzählte der Barni-Pilot. «Es war aber kein riesiger Schritt nach vorn – ich bin noch nicht auf dem Niveau, das ich mir wünsche, und fühle mich immer noch nicht ganz wohl. Insgesamt war es ein positiver Freitag, aber wir müssen weiterarbeiten. Ich muss auch noch mehr Runden mit diesem Motorrad fahren, um eine Einheit damit zu werden. Wir verbessern uns stetig und hoffen, diesen Trend fortzusetzen.»
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
Mit seiner Körpergröße und seinem Gewicht benötigt Bautista ein spezielleres Set-up als seine größeren und schwereren Markenkollegen. «Wir haben am Fahrwerk gearbeitet, um das beste Set-up für mich zu finden, und haben keine gravierenden Änderungen vorgenommen», so der Ducati-Privatier. «Allerdings haben wir immer noch nicht den Punkt erreicht, an dem ich mich komfortabel fühle und den wir erreichen müssen. Wir haben ein paar Ideen, die wir im FP3 testen wollen.»
Werbung
Werbung
Neben einem neuen Motorrad muss sich Bautista auch an sein neues Team und seinen neuen Crew-Chief Luca Minelli gewöhnen. Es ist verständlich, dass noch nicht alles reibungslos verläuft. «Angesichts der vielen Änderungen kann ich nicht sagen, was das Maximum sein kann. Ich denke, auf einer Skala bis 10 stehen wir bei einer 4 oder 5 – wir haben also noch reichlich Luft nach oben», meinte der Familienvater. «Wir werden also weitermachen, um schnellstmöglich nach vorn aufzuschließen. Für Phillip Island habe ich keine speziellen Erwartungen. Ich konzentriere mich auf mich selbst und versuche, in jeder Session das bestmögliche Ergebnis zu erreichen.»
Ergebnis Superbike-WM auf Phillip Island, FP1 und FP2 kombiniert
Pos
Fahrer
Motorrad
Zeit
Diff
1.
Nicolo Bulega (I)
Ducati
1:28,858 min
2.
Alex Lowes (GB)
Bimota
1:29,354
+ 0,496 sec
3.
Sam Lowes (GB)
Ducati
1:29,382
+ 0,524
4.
Axel Bassani (I)
Bimota
1:29,468
+ 0,610
5.
Alvaro Bautista (E)
Ducati
1:29,482
+ 0,624
6.
Lorenzo Baldassarri (I)
Ducati
1:29,484
+ 0,626
7.
Yari Montella (I)
Ducati
1:29,561
+ 0,703
8.
Iker Lecuona (E)
Ducati
1:29,657
+ 0,799
9.
Garrett Gerloff (USA)
Kawasaki
1:29,692
+ 0,834
10.
Miguel Oliveira (P)
BMW
1:29,746
+ 0,888
11.
Xavier Vierge (E)
Yamaha
1:29,806
+ 0,948
12.
Danilo Petrucci (I)
BMW
1:29,834
+ 0,976
13.
Tarran Mackenzie (GB)
Ducati
1:29,893
+ 1,035
14.
Alberto Surra (I)
Ducati
1:29,917
+ 1,059
15.
Andrea Locatelli (I)
Yamaha
1:30,060
+ 1,202
16.
Ryan Vickers (GB)
Honda
1:30,313
+ 1,455
17.
Tetsuta Nagashima (J)
Honda
1:30,320
+ 1,462
18.
Stefano Manzi (I)
Yamaha
1:30,388
+ 1,530
19.
Remy Gardner (AUS)
Yamaha
1:30,554
+ 1,696
20.
Bahattin Sofuoglu (TR)
Yamaha
1:30,786
+ 1,928
21.
Mattia Rato (I)
Yamaha
1:31,612
+ 2,754
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Weiterlesen
Themen
  • Superbike WM
  1. Ergebnisse
  2. Aktueller Stand
ErgebnisseVoller Stand
  1. 2. Freies Training
  2. 1. Freies Training
Pos
Fahrer
Fahrer
Team
Start Nr
Runden
Zeit
01
Nicolò BulegaAruba.it Racing - Ducati
Nicolò Bulega
Aruba.it Racing - Ducati
11
25
1:29,101
02
Alex LowesBimota by Kawasaki Racing Team
Alex Lowes
Bimota by Kawasaki Racing Team
22
23
+0,253
03
Axel BassaniBimota by Kawasaki Racing Team
Axel Bassani
Bimota by Kawasaki Racing Team
47
25
+0,367
04
Álvaro BautistaBARNI Spark Racing Team
Álvaro Bautista
BARNI Spark Racing Team
19
25
+0,381
05
Lorenzo BaldassarriTeam GO Eleven
Lorenzo Baldassarri
Team GO Eleven
34
25
+0,383
06
Sam LowesMarc VDS Racing Team
Sam Lowes
Marc VDS Racing Team
14
13
+0,457
07
Yari MontellaBARNI Spark Racing Team
Yari Montella
BARNI Spark Racing Team
5
25
+0,481
08
Iker LecuonaAruba.it Racing - Ducati
Iker Lecuona
Aruba.it Racing - Ducati
7
25
+0,556
09
Garrett GerloffKawasaki WorldSBK Team
Garrett Gerloff
Kawasaki WorldSBK Team
31
26
+0,598
10
Xavier ViergePata Maxus Yamaha
Xavier Vierge
Pata Maxus Yamaha
97
22
+0,705
Mehr laden
EventsAlle Superbike WM Events
  • Nicolo Bulega
    Live
    Australien
    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event
  • Portugal
    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  • Niederlande
    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event
  • Ungarn
    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event
  • Tschechien
    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event
  1. Nicolo Bulega
    Live
    Australien
    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event
  2. Portugal
    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  3. Niederlande
    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event
  4. Ungarn
    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event
  5. Tschechien
    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event
Superbike-WM NewsAlle News
Neueste ArtikelAlle Artikel
    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz
    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.
    Berichte & Analysen
    • Alle Artikel
    • Alle Kolumnen
    • Alle Themen der Woche
    • Alle Produkte
    Redaktion
    • Newsletter abonnieren
    • Unser Team
    • Kontakt
    Serien
    • MotoGP
    • Formel 1
    • Superbike-WM