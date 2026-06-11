Álvaro Bautista (Ducati) vor Misano: «Der Knochen braucht noch etwas Zeit»

Dass Alvaro Bautista im MotorLand Aragón überhaupt in der Startaufstellung stand, kam einem medizinischen Wunder gleich. Der Spanier hatte sich Mitte Mai in Most einen komplexen Bruch des rechten Knöchels und Fersenbeins zugezogen und wurde am 18. Mai operiert. Obwohl der Heilungsprozess normalerweise Monate in Anspruch nimmt, brauste der 41-Jährige am ersten Juni-Wochenende bei seinem Heimrennen auf die Plätze 8 und 7 im Sprint und zweiten Lauf.

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Fraglich war, ob die Belastung des frühen Comebacks negative Auswirkungen auf die noch frische Verletzung hatte. «Nach dem Rennen in Aragón haben wir eine medizinische Untersuchung durchgeführt, die Fäden wurden gezogen, und wir haben festgestellt, dass der Knochen trotz der Belastung in Aragón stabil geblieben ist und keine ungewöhnlichen Probleme vorliegen», berichtete der Barni Ducati-Pilot. «In den letzten zwei Wochen hat sich mein Fuß in Bezug auf Kraft und Schwellung verbessert. Der Knochen braucht noch etwas Zeit, um vollständig zu heilen.»

Wenn die Superbike-WM 2026 am bevorstehenden Wochenende auf dem Misano World Circuit gastiert, wird der 63-fache Sieger weniger Einschränkungen haben. «Ich hoffe, dass es mir körperlich etwas besser geht, ich werde aber ich definitiv nicht zu 100 % fit sein. Zumindest fühle ich mich besser als in Aragón», betonte Bautista. «Wir werden am Freitag damit beginnen, meine körperliche Verfassung zu beurteilen und zu sehen, ob wir im Vergleich zu Aragón – wo wir uns hauptsächlich auf das Gefühl und die Schmerzbewältigung in meinem Fuß konzentriert haben – normaler arbeiten können. Ich auf ein eher normales Wochenende.»

In seiner Zeit im Aruba.it Ducati-Werksteam gewann Bautista in Misano sechsmal die Superpole und erreichte sechs Siege sowie elf Podestplätze. «Misano ist immer eine besondere Strecke, besonders für das Team, da es eines unserer beiden Heimrennen ist und viele Fans kommen werden. Es ist immer großartig, hier zu fahren», betonte der Haudegen. «Die Strecke ist sehr anspruchsvoll, mit einer Mischung aus Kurven, starken Bremszonen, langen, schnellen Kurven und allem dazwischen. Es ist eine schwierige Strecke, aber für uns Fahrer auch sehr unterhaltsam. Wir haben noch viel Arbeit am Motorrad vor uns, aber ich bin zuversichtlich, da ich mich in den letzten Rennen wohler gefühlt habe und hoffe, dass wir einen weiteren Schritt nach vorn machen können.»

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