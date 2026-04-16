Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Superbike WM

  6. /

  7. News

Werbung

Álvaro Bautista (Ducati): «Wir wissen nicht, was uns in Assen erwartet»

Auch nach zwei Meetings der Superbike-WM 2026 hadert Álvaro Bautista mit dem Gefühl für die neue Ducati V4R. Zudem sorgt sich der 41-Jährige um das unberechenbare Wetter in Assen.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Alvaro Bautista
Alvaro Bautista
Foto: Gold & Goose
Alvaro Bautista
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Eine Platzierung auf dem Podest, zwei Stürze und drei weitere Finishs in den Top-9 – für den zweifachen Superbike-Weltmeister Alvaro Bautista hat die Saison 2026 mit eher verhaltenen Ergebnissen begonnen. Der Spanier leidet auch mit der neuen Ducati V4R am zusätzlichen Ballast und den damit verbundenen Abstimmungsproblemen.

Werbung

Werbung

Mit Assen steht am kommenden Wochenende eine Rennstrecke auf dem Programm, die dem 41-Jährigen mit ihrem flüssigen Layout entgegenkommt. Sieben Siege und 13 Podestplätze hat er auf dem TT Circuit bisher eingefahren, alle mit Ducati. «Wir kommen nach einem schwierigen Wochenende in Portimão, wo das Gefühl auf dem Motorrad nicht das beste war, nach Assen. Wir haben jedoch gut gearbeitet und unsere Pace vom Freitag bis zum Sonntag  verbessert. Leider konnten wir im zweiten Rennen aufgrund des Sturzes kein positives Ergebnis einfahren», bedauerte Bautista. «Wir haben dennoch viele Daten gesammelt, die uns helfen werden, unsere Arbeit in Assen fortzusetzen, und haben einige Ideen, die wir ausprobieren wollen.»

Wir werden nicht so viel Zeit haben wie bei den Tests.

Alvaro Bautista

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Dafür stehen dem Ducati-Privatier am Freitag zwei freie Trainings zu je 45 min zur Verfügung. Das kurze FP3 am Samstagvormittag dient bereits zur Vorbereitung auf die Superpole. «Wir werden nicht so viel Zeit haben wie bei den Tests», weiß der 63-fache Superbike-Sieger. «Daher wird es wichtig sein, uns auf die Lösungen zu konzentrieren, denen wir am meisten vertrauen. Assen ist eine ganz besondere Strecke, schnell und mit vielen raschen Richtungswechseln. Man braucht ein agiles Motorrad, das allen Bewegungen gut folgen kann.»

Werbung

Werbung

Bautista kennt eine weitere Eigenart der Rennstrecke in Assen: Wetterumschwünge und Regen sind in den Niederlanden im April nicht ungewöhnlich. Aktuell besteht nach einem trockenen Freitag an den weiteren Tagen eine mittlere Wahrscheinlichkeit von Regen. «In den vergangenen Jahren war das Wetter ziemlich unvorhersehbar – wir wissen nicht, was uns erwartet», stöhnte der Barni-Pilot. «Ich glaube, dass sowohl das Team als auch ich die richtige Motivation haben, weiterzuarbeiten und unser Bestes zu geben. Hoffentlich können wir an diesem Wochenende sowohl ein gutes Gefühl als auch solide Ergebnisse mit nach Hause nehmen.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Aruba.it Racing - Ducati

124

2

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Aruba.it Racing - Ducati

68

3

Axel Bassani

Axel Bassani

bimota by Kawasaki Racing Team

Bimota by Kawasaki Racing Team

60

4

Miguel Oliveira

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

56

5

Alex Lowes

Alex Lowes

bimota by Kawasaki Racing Team

Bimota by Kawasaki Racing Team

48

6

Sam Lowes

Sam Lowes

Placeholder

Elf Marc VDS Racing Team

43

7

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Placeholder

Team GoEleven

40

8

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

31

9

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

BARNI Spark Racing Team

30

10

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

BARNI Spark Racing Team

27

Events

Alle Superbike WM Events

  • Vergangen

    Phillip Island/Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Algarve/Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Assen/Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  • Balaton Park/Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  • Most/Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Phillip Island/Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Algarve/Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Assen/Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  4. Balaton Park/Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  5. Most/Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien