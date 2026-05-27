Álvaro Bautista glaubt an Wunder: Der Ducati-Pilot will in Aragón fahren

In zwei Tagen findet im MotorLand Aragón das erste freie Training der Superbike-WM 2026 statt und noch immer ist nicht bekannt, wer den verletzten Álvaro Bautista ersetzen wird. Der zweifache Superbike-Weltmeister war in Most im dritten freien Training in Kurve 20 gestürzt und zog sich Brüche am rechten Knöchel und am Fersenbein zu. Am 18. Mai wurde der Spanier operiert, um die Genesung zu unterstützen – eine solche Verletzung verlangt üblicherweise eine mehrwöchige Entlastung des Gelenks.

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Doch offenbar gelang Bautistas Chirurgen ein medizinisches Wunder. Nach nicht einmal zwei Wochen traut sich der 41-Jährige zu, am kommenden Wochenende bei seinem Heimrennen am Start zu stehen.

«Die Operation am Fuß ist gut verlaufen und obwohl es kein einfacher Eingriff war, ist die Beweglichkeit gut», sagte Bautista gegenüber Marca. «Ich bin zuversichtlich und habe täglich drei Reha-Einheiten, um zu versuchen, im Motorland dabei zu sein. Zu Hause zu fahren ist immer großartig.»

Auf keiner Rennstrecke war Alvaro Bautista erfolgreicher als in Aragon

Dass der Spanier in Aragon starten möchte, ist verständlich: Mit neun Siegen und 13 Podestplätzen ist die 5077 Meter lange Piste seine beste Rennstrecke. Selbst in der schwierigen Saison 2025 fuhr Bautista dritte Plätze ein.

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Damit der Barni-Pilot das sechste Saisonmeeting bestreiten darf, muss er sich am Donnerstag der obligatorischen medizinischen Untersuchung bei den Rennärzten stellen und auf Freigabe hoffen.