Álvaro Bautista: Positive Eindrücke bei erstem Test als Ducati-Privatier

Obwohl Alvaro Bautista in der Superbike-WM 2026 kein Werkspilot mehr ist, zählt der Spanier zum erweiterten Favoritenkreis. Den ersten Test mit Barni Ducati ging der 41-Jährige konservativ an.
Bereits seit 26. August 2025 war offiziell, dass Álvaro Bautista in der Superbike-WM 2026 nicht mit dem Ducati-Kundenteam Barni Racing an den Start gehen wird. Mit zwei Weltmeisterschaften und 63 Siegen ist der Routinier aber einer der erfolgreichsten Piloten der vergangenen Jahre und trotz seiner mittlerweile 41 Jahre körperlich in Höchstform.
Fast fünf Monate später begann für Bautista die neue Herausforderung als Privatier. Beim Jerez-Test am 21./22. Januar begann der Spanier seine Mission mit Barni Racing. Neu für Bautista war auch die 2026er Ducati V4R. Bei denkbar schlechten Bedingungen hatten Rundenzeiten keine Aussagekraft.
«Die Bedingungen waren nicht ideal, um diese neue Herausforderung mit dem Team anzugehen», berichtete der Spanier. «Alles ist für mich neu: die Zusammenarbeit mit dem Team, das Kennenlernen der Crew, die Arbeitsweise und der erste Kontakt mit dem neuen Modell der Panigale V4R. Es war kein Test, um sofort die Grenzen auszuloten, wir müssen Schritt für Schritt vorgehen und richtig arbeiten. Wir haben es aber dennoch geschafft, sowohl auf nasser als auch auf trockener Strecke einige Runden zu fahren.»
Bautista machte das Beste aus der Situation und fuhr am verregneten Mittwoch auf nasser Piste 18 Runden und am Donnerstag im Trockenen 25 Runden. Mehr als seine beste Runde von 1:40,475 min zählen die Erkenntnisse, die Bautista gewonnen hat.
«Die Eindrücke sind sehr positiv», betonte Bautista. «Das Team und ich beginnen, uns zu verstehen, die anstehenden Aufgaben zu erfassen und uns mit dem neuen Motorrad vertraut zu machen. Es gibt definitiv noch viel zu tun, und in diesen zwei Tagen konnten wir nicht viel erreichen, aber zumindest bleibt der Gesamteindruck positiv.»
Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:39,331 min
Alex Lowes (GB), Bimota, +0,119 sec
Xavi Vierge (E), Yamaha, +0,439
Sam Lowes (GB), Ducati, +0,480
Michael van der Mark (NL), BMW, +0,505
Iker Lecuona (E), Ducati, +0,648
Axel Bassani (I), Bimota, +0,738
Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1,014
Stefano Manzi (I), Yamaha, +1,016
Jonathan Rea (GB), Honda, +1,111
Garrett Gerloff (USA), Kawasaki, +1,114
Miguel Oliveira (P), BMW, +1,116
Jake Dixon (GB), Honda, 1,119
Yari Montella (I), Ducati, +1,144
Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,144
Tarran Mackenzie (GB), Ducati, +1,429
Danilo Petrucci (I), BMW, +1,492
Tetsuta Nagashima (J), Honda, +1886
Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1,918
Xavi Fores (E), Bimota, +2,145
Lorenzo Baldassarri (I), Ducati, +2,441
Alberto Surra (I), Ducati, +2,484
Philipp Öttl (D), Ducati, +19,199
