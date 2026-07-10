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100 Jahre Ducati: Superbike-Asse beim Goodwood Festival of Speed

Vor dem Superbike-Event in Donington reisten Nicolo Bulega & Co zum «Goodwood Festival of Speed», um gemeinsam mit Legenden wie Carl Fogarty, Casey Stoner und Troy Bayliss 100 Jahre Ducati zu feiern.

Superbike WM

Die Superbike-Asse mit zahlreichen Ducati-Legenden
Die Superbike-Asse mit zahlreichen Ducati-Legenden
Foto: WorldSBK
Die Superbike-Asse mit zahlreichen Ducati-Legenden
© WorldSBK

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An diesem Wochenende findet das Superbike-Event im Donington Park statt. Parallel dazu steigt in England vom 9. bis 12. Juli das legendäre «Goodwood Festival of Speed». Ducati lässt sich diese Gelegenheit nicht entgehen und feiert auch dort das 100-jährige Firmenjubiläum.

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Zu diesem Anlass reisten sechs Superbike-Piloten nach Südengland, um beim Goodwood-Bergrennen teilzunehmen. Als Symbol für Ducatis aktuelle Rennerfolge und als Hommage an die glorreiche Vergangenheit fuhren die Fahrer den Berg hinauf – auf einer Auswahl historischer und moderner Ducati-Rennmotorräder, die mehr als zwei Jahrzehnte Rennsportgeschichte umfassen.

Die Ducati-Asse auf dem Goodwood Festival of Speed
Die Ducati-Asse auf dem Goodwood Festival of Speed
Foto: WorldSBK
Die Ducati-Asse auf dem Goodwood Festival of Speed
© WorldSBK

Nicolo Bulega fuhr auf einer Ducati Panigale V2 – mit diesem Bike wurde er 2023 Supersport-Weltmeister. Aruba-Teamkollege Iker Lecuona war auf der Ducati 1098RS F08 aus dem Jahr 2008 unterwegs. Der zweifache Superbike-Weltmeister Alvaro Bautista stieg auf das MotoGP-Bike Desmosedici GP06 aus dem Jahr 2006.

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Die britischen Fahrer Tarran Mackenzie und Tommy Bridewell repräsentierten jeweils unterschiedliche Generationen der Ducati-Rennsportgeschichte. Mackenzie fuhr die neueste Panigale V4 R aus dem Jahr 2026, Bridewell die legendäre Ducati 999 F05 aus dem Jahr 2005. Go-Eleven-Pilot Lorenzo Baldassarri hatte Spaß mit der Panigale 1199 RS aus dem Jahr 2014.

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Alvaro Bautista auf dem MotoGP-Bike Desmosedici GP06
Alvaro Bautista auf dem MotoGP-Bike Desmosedici GP06
Foto: WorldSBK
Alvaro Bautista auf dem MotoGP-Bike Desmosedici GP06
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Neben den sechs aktuellen Superbike-Assen waren auch einige Ducati-Legenden aus der Vergangenheit dabei – Carl Fogarty, Casey Stoner, Troy Bayliss, Shane Byrne, Josh Brookes und Dario Marchetti.

«Das Goodwood Festival of Speed ist eines der weltweit größten Motorsportfeste und damit die perfekte Bühne, um Ducatis bemerkenswerte Rennsporttradition zu feiern», betonte Superbike-Direktor Gregorio Lavilla. «Indem wir unsere Fahrer mit diesen legendären Maschinen – und mit den Legenden unseres Sports – zusammenbringen, unterstreichen wir die einzigartige Verbindung zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart der WorldSBK und geben den Fans gleichzeitig die Möglichkeit, die Meisterschaft abseits der Rennstrecke zu erleben. Da unmittelbar nach Goodwood das britische Event im Donington Park stattfindet, ist dies zudem eine fantastische Möglichkeit, die Vorfreude auf ein weiteres wichtiges Rennwochenende der WorldSBK zu steigern.»

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Lorenzo Baldassarri auf der Ducati Panigale 1199 RS
Lorenzo Baldassarri auf der Ducati Panigale 1199 RS
Foto: WorldSBK
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Aruba.it Racing - Ducati

434

2

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

313

3

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

170

4

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

156

5

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

148

6

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

128

7

Lorenzo Baldassarri

Team GoEleven

123

8

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

99

9

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ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

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