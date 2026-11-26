Während im Paddock der MotoGP chinesische Motorradhersteller kaum eine Rolle spielen – das Aspar-Team ist in der Moto2 mit CF Moto verbunden –, haben Werke aus dem Reich der Mitte innerhalb kürzester Zeit im Superbike-Paddock etabliert. Kove gewann 2025 mit Benat Fernandez die letzte Saison der Supersport-WM 300. In diesem Jahr sahen wir das furiose Debüt von ZX Moto, das mit Valentin Debise (sechs Siege) Vizeweltmeister wurde. Dazu ist QJ Motor in der mittleren Kategorie engagiert. Und bereits 2027 werden Gaststarts von CF Moto in der Superbike-WM erwartet. Das sind gute Voraussetzungen, um Begeisterung für die seriennahe Weltmeisterschaft zu entfachen.

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Dafür startete Promoter Liberty Kanäle in chinesischen Social-Media – auf Weibo, Douyin und Wechat – und verzeichnete ein enormes Wachstum. Auf Weibo wuchs der Account bis zum Ende der Saison auf etwa 310.000 Follower. Live-Übertragungen wurden an den lokalen chinesischen Partner Quidian zur Ausstrahlung auf Douyin verteilt, wodurch chinesische Fans zum ersten Mal mit der Meisterschaft bekannt gemacht wurden.

In den sozialen Medien explodierten die Livestream-Zuschauerzahlen, besonders stark bei TikToks chinesischem Gegenstück Douyin. Infolge des ersten ZX‑Moto-Siegs verzeichnete der Account beim Meeting in Assen einen Boom. Am Samstag und Sonntag gab es täglich knapp 25 Millionen Live‑Aufrufe. Beim achten Saisonmeeting wurde mit insgesamt über 190 Millionen Zuschauern und über 54 Millionen Erstaufrufen der Höhepunkt erreicht.

Diese Zahlen sind sogar für ein riesiges Land wie China ungewöhnlich, weshalb die Superbike-WM bei der Weibo Sports & Esports Gala als ‹Spotlight Event des Jahres› ausgezeichnet wurde. Spätestens wenn auf dem Shanghai Circuit das Saisonfinale der Superbike-WM 2027 stattfindet, dürfte ein neuer Peak erreicht werden.

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