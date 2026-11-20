Man kann zu Recht vom Ende einer Ära sprechen: 23 Jahre fungierte Pirelli in der Superbike-WM als Reifenmonopolist. Die seriennahe Weltmeisterschaft 2004 war die erste, die auf Einheitsreifen setzte. Viele andere Serien sollten diesem Weg folgen.

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Von Beginn an dabei: Pirelli-Rennchef Giorgio Barbier. Der Italiener hat alle Entwicklungen, alle Fahrer und viele Dramen in diesen zwei Dekaden erlebt.

«Als wir 2003 begannen, über einen Einheitsreifenlieferanten zu sprechen, waren alle dagegen. Nicht nur Fahrer und Teams, sondern auch innerhalb von Pirelli gab es Stimmen, die fragten, warum wir auf die Möglichkeit verzichten sollten, uns direkt mit unseren Wettbewerbern auf der Rennstrecke zu messen», erinnert sich Barbier. «Es war eine bedeutende Entscheidung von Pirelli, diese Zusammenarbeit mit der Superbike-WM zu beginnen.»

In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat sich die Superbike-Weltmeisterschaft grundlegend verändert. Sei es das Qualifying-Format, der immer größer werdende Einfluss der Elektronik, die stetig ausgefeiltere Aerodynamik, die Einführung des Sprintrennens oder das seriennahe Reglement mit Konzessionen. Barbier musste mit seinem Team auf jede Entwicklung reagieren und mitgestalten.

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«Die Meisterschaft hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten stark verändert. Wir sind von einer Welt abgekommen, in der die Fahrer in ihren eigenen Vans im Fahrerlager ankamen und die Elektronik und Aerodynamik nicht sehr wichtig waren. Die Fahrer waren die einzigen Sensoren, die den Ingenieuren Feedback gaben. Viele Fahrer haben uns bei unserer Mission geholfen, jeder auf eine andere Art und Weise. Einige Fahrer gaben uns viele Informationen, andere gaben uns nur sehr schnelle Rundenzeiten», schmunzelte Barbier. «Diese Partnerschaft zwischen Pirelli und der Meisterschaft war von Anfang an wichtig. Pirelli musste für jedes Rennen Tausende von Reifen produzieren. Dies zwang Pirelli, seinen Ansatz sowohl aus prototypischer als auch aus industrieller Sicht zu ändern, vor allem aufgrund der Superbike-WM. Diese Meisterschaft verlieh Pirellis Rennprogramm eine neue Identität.»

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Über die Jahre wurden die Reifen von Pirelli auch bei Hobby-Rennfahrern sehr beliebt, zumal sie auch in vielen nationalen Serien eingesetzt wurden. Daraus entwickelte sich ein Geschäftsmodell.

«Im Laufe dieser Jahre gab es einige sehr stolze Momente. Einer davon war, als uns klar wurde, dass es einen Markt für Rennreifen gab. Wir sahen Leute, die die Straße verließen und auf Rennstrecken fuhren, um ihre eigenen Fahrräder zu testen. Sie zeigten Interesse, was uns dazu veranlasste, neuere Optionen wie den SCX oder SCQ zu entwickeln», erklärte der Italiener den Bezug zum Endkunden. «Pirelli lernte, wie man Reifen mit einem hohen Qualitätsniveau, starker Leistung und einem akzeptablen Preis herstellt. Teil von der Superbike-WM zu sein, war eine unglaubliche Erfahrung, nicht nur im Hinblick auf die berufliche Arbeit, sondern auch als Lebenserfahrung, um so viele Menschen mit den gleichen Leidenschaften und Interessen kennenzulernen.»

Barbier war 23 Jahre eine Konstante im Superbike-Paddock; ab 2027 wird er neue Erfahrungen in der MotoGP sammeln. In der Superbike-WM übernimmt Michelin die Rolle des Einheitsreifenlieferanten.

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