38 Jahre Superbike-WM: Alle SBK-Weltmeister seit 1988

Die Superbike-WM 2025 war bereits die 38. der seriennahen Weltmeisterschaft in der heutigen Form. Tatsächlich waren es aber nur 22 Piloten, die sich in der Statistik verewigten.

Kay Hettich
Von

Superbike WM

Die Nummer 1 fuhr Fred Merkel 1988 und 1989 ein
Die Nummer 1 fuhr Fred Merkel 1988 und 1989 ein
Foto: Gold & Goose
Die Nummer 1 fuhr Fred Merkel 1988 und 1989 ein
© Gold & Goose

In Donington Park 1988 wurde das erste Superbike-Rennen der Geschichte ausgefahren, damals organisiert vom US-Amerikaner Steve McLaughlin. Sieger war Davide Tardozzi auf Bimota. Den WM-Titel im Premierenjahr räumte aber Honda-Pilot Fred Merkel. Der US-Amerikaner wiederholte seinen Triumph im Folgejahr. Mit Doug Polen (1991, 1992/Ducati), Scott Russel (1993/Kawasaki) und John Kocinski (1997/Honda) dominierten Fahrer aus den USA die erste Dekade.

Nach und nach drängten europäische Rennfahrer nach vorn, insbesondere Briten. Carl Fogarty war der erste Weltmeister von der Insel, der mit vier Weltmeistertiteln (1994, 1995, 1998, 1998) lange der erfolgreichste Superbike-Pilot war. Abgelöst wurde der Engländer erst 2019, als Jonathan Rea seine fünfte Weltmeisterschaft gewann. Der in diesem Jahr zurückgetretene Nordire hat insgesamt sogar sechs Titel gewonnen (2015 bis 2020) und hat die meisten Rekorde übernommen.

Zwischen 1996 und 2008 sorgten Troy Corser (1996/Ducati und 2005/Suzuki) sowie Troy Bayliss (2001, 2006, 2008/Ducati) für eine australische Ära.

Der bisher einzige asiatische Weltmeister ist Toprak Razgatlioglu (die Türkei liegt überwiegend in Asien), der die Superbike-WM mit seinem spektakulären Fahrstil auf ein neues Level gehoben hat. Der 29-Jährige holte seine Titel 2021 mit Yamaha sowie 2024 und 2025 mit BMW.

Weitere Mehrfach-Weltmeister sind Max Biaggi, Alvaro Bautista, Colin Edwards und James Toseland.

Alle Superbike-Weltmeister seit 1988

Jahr

Fahrer

Nation

Motorrad

Team

2025

Toprak Razgatlioglu

TR

BMW

ROKiT BMW

2024

Toprak Razgatlioglu

TR

BMW

ROKiT BMW

2023

Alvaro Bautista

E

Ducati

Aruba.it Ducati

2022

Alvaro Bautista

E

Ducati

Aruba.it Ducati

2021

Toprak Razgatlioglu

TR

Yamaha

Pata Yamaha

2020

Jonathan Rea

GB

Kawasaki

Kawasaki Racing Team

2019

Jonathan Rea

GB

Kawasaki

Kawasaki Racing Team

2018

Jonathan Rea

GB

Kawasaki

Kawasaki Racing Team

2017

Jonathan Rea

GB

Kawasaki

Kawasaki Racing Team

2016

Jonathan Rea

GB

Kawasaki

Kawasaki Racing Team

2015

Jonathan Rea

GB

Kawasaki

Kawasaki Racing Team

2014

Sylvain Guintoli

F

Aprilia

Aprilia Racing Team

2013

Tom Sykes

GB

Kawasaki

Kawasaki Racing Team

2012

Max Biaggi

I

Aprilia

Aprilia Racing Team

2011

Carlos Checa

E

Ducati

Althea Racing

2010

Max Biaggi

I

Aprilia

Aprilia Alitalia Racing

2009

Ben Spies

USA

Yamaha

Yamaha WSB

2008

Troy Bayliss

AUS

Ducati

Ducati Xerox

2007

James Toseland

GB

Honda

Hannspree Ten Kate Honda

2006

Troy Bayliss

AUS

Ducati

Ducati Xerox

2005

Troy Corser

AUS

Suzuki

Alstare Suzuki Corona Extra

2004

James Toseland

GB

Ducati

Ducati Fila

2003

Neil Hodgson

GB

Ducati

Ducati Fila

2002

Colin Edwards

USA

Honda

Castrol Honda

2001

Troy Bayliss

AUS

Ducati

Ducati Infostrada

2000

Colin Edwards

USA

Honda

Castrol Honda

1999

Carl Fogarty

GB

Ducati

Ducati Infostrada

1998

Carl Fogarty

GB

Ducati

Ducati Corse

1997

John Kocinski

USA

Honda

Castrol Honda

1996

Troy Corser

AUS

Ducati

Promotor Power Horse Racing

1995

Carl Fogarty

GB

Ducati

Ducati World Superbike Team

1994

Carl Fogarty

GB

Ducati

Ducati World Superbike Team

1993

Scott Russell

USA

Kawasaki

Muzzy Kawasaki

1992

Doug Polen

USA

Ducati

Team Police Ducati 

1991

Doug Polen

USA

Ducati

Fast by Ferracci Ducati

1990

Raymond Roche

F

Ducati

Squadra Corse Ducati Lucchinelli

1989

Fred Merkel

USA

Honda

Team Rumi RCM

1988

Fred Merkel

USA

Honda

Team Rumi RCM

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025
2024
2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Toprak Razgatlioglu

Toprak Razgatlioglu

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

616

2

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Aruba.it Racing - Ducati

603

3

Bautista.jpg

Álvaro Bautista

Aruba.it Racing - Ducati

Aruba.it Racing - Ducati

337

4

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

pata Maxus Yamaha

Pata Maxus Yamaha

310

5

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

BARNI Spark Racing Team

BARNI Spark Racing Team

284

6

Alex Lowes

Alex Lowes

bimota by Kawasaki Racing Team

bimota by Kawasaki Racing Team

218

7

Xavi Vierge

Xavier Vierge

pata Maxus Yamaha

Pata Maxus Yamaha

185

8

Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

Elf Marc VDS Racing Team

184

9

Andrea Iannone

Andrea Iannone

Team Pata Go Eleven

Team Pata Go Eleven

166

10

Axel Bassani

Axel Bassani

bimota by Kawasaki Racing Team

bimota by Kawasaki Racing Team

140

