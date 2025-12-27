38 Jahre Superbike-WM: Alle SBK-Weltmeister seit 1988
Die Superbike-WM 2025 war bereits die 38. der seriennahen Weltmeisterschaft in der heutigen Form. Tatsächlich waren es aber nur 22 Piloten, die sich in der Statistik verewigten.
In Donington Park 1988 wurde das erste Superbike-Rennen der Geschichte ausgefahren, damals organisiert vom US-Amerikaner Steve McLaughlin. Sieger war Davide Tardozzi auf Bimota. Den WM-Titel im Premierenjahr räumte aber Honda-Pilot Fred Merkel. Der US-Amerikaner wiederholte seinen Triumph im Folgejahr. Mit Doug Polen (1991, 1992/Ducati), Scott Russel (1993/Kawasaki) und John Kocinski (1997/Honda) dominierten Fahrer aus den USA die erste Dekade.
Nach und nach drängten europäische Rennfahrer nach vorn, insbesondere Briten. Carl Fogarty war der erste Weltmeister von der Insel, der mit vier Weltmeistertiteln (1994, 1995, 1998, 1998) lange der erfolgreichste Superbike-Pilot war. Abgelöst wurde der Engländer erst 2019, als Jonathan Rea seine fünfte Weltmeisterschaft gewann. Der in diesem Jahr zurückgetretene Nordire hat insgesamt sogar sechs Titel gewonnen (2015 bis 2020) und hat die meisten Rekorde übernommen.
Zwischen 1996 und 2008 sorgten Troy Corser (1996/Ducati und 2005/Suzuki) sowie Troy Bayliss (2001, 2006, 2008/Ducati) für eine australische Ära.
Der bisher einzige asiatische Weltmeister ist Toprak Razgatlioglu (die Türkei liegt überwiegend in Asien), der die Superbike-WM mit seinem spektakulären Fahrstil auf ein neues Level gehoben hat. Der 29-Jährige holte seine Titel 2021 mit Yamaha sowie 2024 und 2025 mit BMW.
Weitere Mehrfach-Weltmeister sind Max Biaggi, Alvaro Bautista, Colin Edwards und James Toseland.
Alle Superbike-Weltmeister seit 1988
Jahr
Fahrer
Nation
Motorrad
Team
2025
Toprak Razgatlioglu
TR
BMW
ROKiT BMW
2024
Toprak Razgatlioglu
TR
BMW
ROKiT BMW
2023
Alvaro Bautista
E
Ducati
Aruba.it Ducati
2022
Alvaro Bautista
E
Ducati
Aruba.it Ducati
2021
Toprak Razgatlioglu
TR
Yamaha
Pata Yamaha
2020
Jonathan Rea
GB
Kawasaki
Kawasaki Racing Team
2019
Jonathan Rea
GB
Kawasaki
Kawasaki Racing Team
2018
Jonathan Rea
GB
Kawasaki
Kawasaki Racing Team
2017
Jonathan Rea
GB
Kawasaki
Kawasaki Racing Team
2016
Jonathan Rea
GB
Kawasaki
Kawasaki Racing Team
2015
Jonathan Rea
GB
Kawasaki
Kawasaki Racing Team
2014
Sylvain Guintoli
F
Aprilia
Aprilia Racing Team
2013
Tom Sykes
GB
Kawasaki
Kawasaki Racing Team
2012
Max Biaggi
I
Aprilia
Aprilia Racing Team
2011
Carlos Checa
E
Ducati
Althea Racing
2010
Max Biaggi
I
Aprilia
Aprilia Alitalia Racing
2009
Ben Spies
USA
Yamaha
Yamaha WSB
2008
Troy Bayliss
AUS
Ducati
Ducati Xerox
2007
James Toseland
GB
Honda
Hannspree Ten Kate Honda
2006
Troy Bayliss
AUS
Ducati
Ducati Xerox
2005
Troy Corser
AUS
Suzuki
Alstare Suzuki Corona Extra
2004
James Toseland
GB
Ducati
Ducati Fila
2003
Neil Hodgson
GB
Ducati
Ducati Fila
2002
Colin Edwards
USA
Honda
Castrol Honda
2001
Troy Bayliss
AUS
Ducati
Ducati Infostrada
2000
Colin Edwards
USA
Honda
Castrol Honda
1999
Carl Fogarty
GB
Ducati
Ducati Infostrada
1998
Carl Fogarty
GB
Ducati
Ducati Corse
1997
John Kocinski
USA
Honda
Castrol Honda
1996
Troy Corser
AUS
Ducati
Promotor Power Horse Racing
1995
Carl Fogarty
GB
Ducati
Ducati World Superbike Team
1994
Carl Fogarty
GB
Ducati
Ducati World Superbike Team
1993
Scott Russell
USA
Kawasaki
Muzzy Kawasaki
1992
Doug Polen
USA
Ducati
Team Police Ducati
1991
Doug Polen
USA
Ducati
Fast by Ferracci Ducati
1990
Raymond Roche
F
Ducati
Squadra Corse Ducati Lucchinelli
1989
Fred Merkel
USA
Honda
Team Rumi RCM
1988
Fred Merkel
USA
Honda
Team Rumi RCM
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach