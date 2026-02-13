Weiter zum Inhalt
Abo
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
  1. Start
  2. /
  3. Superbike-WM
  4. /
  5. Superbike WM
  6. /
  7. News
Werbung
Ab der Superbike-WM 2026 verboten: Anschieben auf der Rennstrecke
Ein neu formulierter Absatz im Reglement der Superbike-WM 2026 sorgt für Unmut bei den Fahrern. Wer sein Motorrad nach einem Sturz neu starten muss, kann gleich aufgeben.
Superbike WM
Anschieben auf der Rennstrecke? Ab 2026 verbotenAnschieben auf der Rennstrecke? Ab 2026 verbotenFoto: Gold & Goose
Anschieben auf der Rennstrecke? Ab 2026 verboten© Gold & Goose
Empfehlungen
Werbung
Werbung
Wir kennen diese Szene: Nach einem Sturz denkt ein echter Racer nicht an Aufgeben, sondern nur daran, sein Motorrad schnellstmöglich wieder aufzurichten, neu zu starten und das Rennen auf der Jagd nach Schadensbegrenzung fortzusetzen. Wahrscheinlich werden solche Bilder ab der Saison 2026 aber der Vergangenheit angehören.
Werbung
Werbung
Denn im Reglement der Superbike-WM 2026 findet sich unter Nummer 1.21 eine Neufassung von Absatz 4; dieser Absatz regelt das Verhalten der Piloten nach einem Sturz. War bisher nur definiert, dass eine Reparatur oder das Starten des Motors ausschließlich durch den Fahrer erfolgen darf, ist dies zukünftig im Gefahrenbereich – also im Kiesbett oder auf der Rennstrecke – verboten. Vielmehr müssen die Streckenposten Motorräder mit nicht laufendem Motor zur Sicherheit für alle Beteiligten schnellstmöglich hinter die Streckenbegrenzung transportieren. Dort dürfen sie dem Fahrer assistieren, zum Beispiel durch Anheben oder Halten des Motorrades. Sobald der Motor läuft, darf das Training oder Rennen wieder aufgenommen werden.
Empfehlungen
Es ist klar: Das Prozedere wird für einen so großen Zeitverlust sorgen, dass der Rennverlauf für einen gestürzten Fahrer entscheidend beeinflusst wird. Ohne Aussicht auf Erreichen der Punkteränge werden viele Piloten das Rennen nach einem Sturz in den meisten Fällen aufgeben.
Werbung
Werbung
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Weiterlesen
Themen
  • Superbike WM
WM-StandVoller Stand
  1. Fahrer
  2. Teams
  3. Konstrukteure
202520242023
Pos
Fahrer
Punkte
1
Toprak Razgatlioglu
616
2
Nicolò Bulega
603
3
Álvaro Bautista
337
4
Andrea Locatelli
310
5
Danilo Petrucci
284
6
Alex Lowes
218
7
Xavier Vierge
185
8
Sam Lowes
184
9
Andrea Iannone
166
10
Axel Bassani
140
Mehr laden
EventsAlle Superbike WM Events
  • Demnächst
    Australien
    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event
  • Portugal
    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  • Niederlande
    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event
  • Ungarn
    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event
  • Tschechien
    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event
  1. Demnächst
    Australien
    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event
  2. Portugal
    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  3. Niederlande
    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event
  4. Ungarn
    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event
  5. Tschechien
    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event
Superbike-WM NewsAlle News
Neueste ArtikelAlle Artikel
    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz
    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.
    Berichte & Analysen
    • Alle Artikel
    • Alle Kolumnen
    • Alle Themen der Woche
    • Alle Produkte
    Redaktion
    • Newsletter abonnieren
    • Unser Team
    • Kontakt
    Serien
    • MotoGP
    • Formel 1
    • Superbike-WM