Abgestaubt und vollgetankt: Canepa fährt die legendäre Yamaha R7 von Haga

Mit der Yamaha Racing Experience (YRE) hat Yamaha eine besondere Veranstaltung geschaffen. Dieses Event richtet sich an Besitzer einer R1M, R1, R9, R7 oder R6, inklusive aller leistungsstarken GYTR-Varianten, die ihre Grenzen austesten und den Nervenkitzel des Racings auf der Rennstrecke erleben wollen. Dass die Top-Piloten des japanischen Herstellers dabei sind, macht den Reiz der YRE aus.

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Schauplatz in diesem Jahr war der Misano World Circuit. Am 18. und 19. Juni – also unmittelbar nach dem Meeting der Superbike-WM 2026 – kehrten die Superbike-Stammfahrer an die Rennstrecke zurück, unterstützt von Legenden und weitere Piloten. Auch Road Racing Manager Niccolo Canepa ließ sich nicht lange bitten und schlüpfte in die Lederkombi. Der ehemalige Rennfahrer probierte eine besondere Yamaha aus.

«Ich hatte die Gelegenheit, die R7 von Noriyuki Haga zu fahren», strahlte der 38-Jährige. «Die Yamaha Racing Experience 2026 war einfach großartig! Gemeinsam mit unseren Superbike- und EWC-Fahrern auf der Strecke zu sein und viel Spaß dabei zu haben, die R9 bis an ihre Grenzen zu bringen! Legenden wie Agostini, Cadalora und Lavado wieder auf ihren Motorrädern zu sehen, ist ein Zeichen für Leidenschaft, Tradition und Rennsport-DNA.»

Die exklusive R7 (es wurden nur 500 Stück gebaut) war Yamahas Antwort auf die Motorräder wie die Honda RVF750-RC45 oder die Ducati 916er-Baureihe. Noriyuki Haga fuhr in den Saisons 1999 und 2000 insgesamt fünf Siege und 13 Podestplätze ein. Mit der heutigen und in der Sportbike-WM und WorldWCR eingesetzte R7 hat dieses Motorrad nichts gemeinsam.

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