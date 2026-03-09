Advocates Ducati: In diesem Design tritt das neue Superbike-Team an

Eigentlich wollte Advocates Racing mit Tommy Bridewell die Britische Superbike-Meisterschaft bestreiten. Als man die neue Ducati V4R aber im Rahmen des Wintertests in Portimão im Januar in WM-Spezifikation erhielt, plante das Team des Australiers Lecha Khouri spontan um: Ab dem Europaauftakt in Portugal Ende März wird man bei jedem Event der Weltmeisterschaft dabei sein.

Advocates nimmt auch am zweitägigen Portimao-Test am Montag und Dienstag dieser Woche auf dem Autódromo Internacional do Algarve teil. Am Vormittag präsentierte man das ungewöhnliche Design der Ducati. Der einzig erkennbare Sponsor ist die Fenlan Group – eine Investmentgesellschaft im Besitz von Khouri.

Neben dem 37-jährigen Bridwell gibt es im australischen Team weitere bekannte Gesichter. Als Crew-Chief fungiert Mick Shanley, der in der Superbike-WM unter anderem mehrere Jahre für das Honda-Team von Midori Moriwaki tätig war.

