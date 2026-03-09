Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Superbike WM

  6. /

  7. News

Werbung

Advocates Ducati: In diesem Design tritt das neue Superbike-Team an

Der späte Einstieg von Advocates Racing mit Tommy Bridewell in die Superbike-WM 2026 war überraschend. Das Design des neuen Ducati-Teams ist ungewöhnlich.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Das Superbike-Team Advocates Ducati präsentierte sich in Portimao
Das Superbike-Team Advocates Ducati präsentierte sich in Portimao
Foto: Advocates
Das Superbike-Team Advocates Ducati präsentierte sich in Portimao
© Advocates

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Eigentlich wollte Advocates Racing mit Tommy Bridewell die Britische Superbike-Meisterschaft bestreiten. Als man die neue Ducati V4R aber im Rahmen des Wintertests in Portimão im Januar in WM-Spezifikation erhielt, plante das Team des Australiers Lecha Khouri spontan um: Ab dem Europaauftakt in Portugal Ende März wird man bei jedem Event der Weltmeisterschaft dabei sein.

Werbung

Werbung

Advocates nimmt auch am zweitägigen Portimao-Test am Montag und Dienstag dieser Woche auf dem Autódromo Internacional do Algarve teil. Am Vormittag präsentierte man das ungewöhnliche Design der Ducati. Der einzig erkennbare Sponsor ist die Fenlan Group – eine Investmentgesellschaft im Besitz von Khouri.

Neben dem 37-jährigen Bridwell gibt es im australischen Team weitere bekannte Gesichter. Als Crew-Chief fungiert Mick Shanley, der in der Superbike-WM unter anderem mehrere Jahre für das Honda-Team von Midori Moriwaki tätig war.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Das Superbike-Team Advocates Ducati präsentierte sich in Portimao
Das Superbike-Team Advocates Ducati präsentierte sich in Portimao
Foto: Advocates
Das Superbike-Team Advocates Ducati präsentierte sich in Portimao
Das Superbike-Team Advocates Ducati präsentierte sich in Portimao
Foto: Advocates
Das Superbike-Team Advocates Ducati präsentierte sich in Portimao
Das Superbike-Team Advocates Ducati präsentierte sich in Portimao
Foto: Advocates
Das Superbike-Team Advocates Ducati präsentierte sich in Portimao
Das Superbike-Team Advocates Ducati präsentierte sich in Portimao
Foto: Advocates
Das Superbike-Team Advocates Ducati präsentierte sich in Portimao
Das Superbike-Team Advocates Ducati präsentierte sich in Portimao
Foto: Advocates
Das Superbike-Team Advocates Ducati präsentierte sich in Portimao
Das Superbike-Team Advocates Ducati präsentierte sich in Portimao
Foto: Advocates
Das Superbike-Team Advocates Ducati präsentierte sich in Portimao
© Advocates

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Aruba.it Racing - Ducati

62

2

Axel Bassani

Axel Bassani

bimota by Kawasaki Racing Team

Bimota by Kawasaki Racing Team

42

3

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

BARNI Spark Racing Team

26

4

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Placeholder

Team GoEleven

25

5

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

BARNI Spark Racing Team

19

6

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Aruba.it Racing - Ducati

19

7

Tarran Mackenzie

Tarran Mackenzie

MGM BONOVO Racing

MGM BONOVO Racing

17

8

Miguel Oliveira

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

17

9

Alex Lowes

Alex Lowes

bimota by Kawasaki Racing Team

Bimota by Kawasaki Racing Team

16

10

Sam Lowes

Sam Lowes

Placeholder

Elf Marc VDS Racing Team

16

Events

Alle Superbike WM Events

  • Vergangen

    Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event

  • Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  • Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event

  2. Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  3. Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  4. Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien