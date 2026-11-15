Selbstbewusster Alberto Surra: Was sich der beste Rookie für 2027 vornimmt

Als Alberto Surra für die Superbike-WM 2026 beim Ducati-Team Motocorsa andockte, herrschte einige Skepsis, denn bei seinen 20 Starts in der Moto3- und zehn in der Moto2-WM hatte der Turiner keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Allerdings überzeugte der 22-Jährige in der Supersport-WM 2025 als Ersatz für den verletzten Aldi Mahendra im Team Evan Bros (seinerzeit noch mit Yamaha) mit mehreren Top-5-Ergebnissen und einem dritten Platz, eingefahren im ersten Lauf in Magny-Cours.

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Noch besser kam Surra auf den schwereren und deutlich kraftvolleren Superbikes zurecht: Er brauste bereits bei seiner WM-Premiere auf Phillip Island beim Saisonstart in die Top-10. Im letzten Saisonviertel steigerte er sich in die Top-5 und glänzte im Sprint auf dem Cremona Circuit sowie in Estoril mit vier dritten Plätzen. Mit 198 Punkten wurde der Italiener WM-Achter und bester Rookie der Saison 2026.

«Albertos machte enorme Fortschritte in seinem ersten Superbike-Jahr», lobte Motocorsa-Boss Lorenzo Mauri. «Wir müssen uns noch in vielen Bereichen verbessern und auf einigen Rennstrecken noch einiges lernen. Nächstes Jahr werden sich sowohl die Reifen als auch das Reglement ändern, daher wird es über den Winter viel zu tun geben. Wir beenden unsere erste Saison Alberto auf dem achten Platz und auf dem vierten Platz in der Wertung der unabhängigen Fahrer. Es war wirklich ein fantastisches Jahr!»

Motocorsa und Surra hatten sich frühzeitig für eine Verlängerung der Zusammenarbeit geeinigt. Mit der Erfahrung aus diesem Jahr dürfte der Turiner 2027 eine ernst zu nehmende Größe in den Top-5 sein.

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«Ich bin sehr glücklich mit meiner Performance – es war mein erstes Jahr in der Superbike-Kategorie und mein Team und ich haben vier Podestplätze eingefahren. Es war eine insgesamt aufregende Saison», betonte auch Surra. «Es ist entscheidend, dass wir 2027 zusammen weitermachen und ich freue mich schon jetzt auf eine weitere großartige Saison. Ich habe mir als Ziel auf die Fahne geschrieben, mit Motocorsa bestes unabhängiges Team zu werden – das wird nicht einfach, ist aber auch nicht unmöglich. Dafür brauchen wir Podestplätze und – wer weiß – vielleicht springt auch ein Sieg heraus.»