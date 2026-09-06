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Bimota-Pilot Alex Lowes träumte kurz vom Podium – und warf Platz 5 weg

Mit fünften Plätzen war Alex Lowes beim Superbike-Meeting in Magny-Cours der beste Nicht-Ducati-Pilot. Ein Sturz im zweiten Lauf verhagelte dem Bimota-Aushängeschild jedoch die Bilanz.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Alex Lowes war von Ducati-Piloten umzingelt
Alex Lowes war von Ducati-Piloten umzingelt
Foto: Gold & Goose
Alex Lowes war von Ducati-Piloten umzingelt
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Gegen die Armada der Ducati-Piloten ist in der Superbike-WM 2026 schwer anzukommen. Je mehr sich die Saison dem Ende neigt, kommen auch die unerfahrenen Piloten wie die Rookies Alberto Surra und Tommy Bridewell immer besser in Fahrt – und an diesem Wochenende beim Meeting in Magny-Cours überzeugte auch der sonst strauchelnde Álvaro Bautista.

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Es war zu einfach für sie, mich zu überholen, und zu schwierig für mich, sie zu überholen.

Alex Lowes über den aussichtslosen Kampf eines Bimota-Piloteno

Als der beste Teilnehmer eines anderen Fabrikats hat sich Alex Lowes etabliert. Es ist bewundernswert, wie der Engländer seine Bimota am Limit bewegt. Ab und zu aber auch darüber hinaus – so im zweiten Lauf in Magny-Cours, als er auf Platz 5 liegend stürzte.

Im Artikel erwähnt

Schon zuvor hatte der 35-Jährige im ersten Lauf und im Superpole-Race fünfte Plätze erobert. «Es war zu einfach für sie, mich zu überholen, und zu schwierig für mich, sie wieder zu überholen», beschrieb Lowes das Problem. «Ich hatte das Gefühl, gut gefahren zu sein, keine Fehler gemacht zu haben, und ich denke, wir leisten als Team gute Arbeit und geben wirklich alles. Wir geben unser Bestes, um näher an die Ducatis heranzukommen und kleine Fortschritte zu machen. Ich denke, wir machen unsere Sache gut, aber im Moment ist es eine etwas frustrierende Zeit.»

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Willkommen zum Rennen in Magny-Cours
Willkommen zum Rennen in Magny-Cours
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani
Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Boxengasse
Boxengasse
Foto: Gold & Goose
Garrett Gerloff
Garrett Gerloff
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Xavier Vierge
Xavier Vierge
Foto: Gold & Goose
Sam Lowes
Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Álvaro Bautista
Álvaro Bautista
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Lorenzo Baldassarri
Lorenzo Baldassarri
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani
Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Sam Lowes
Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega gewinnt beide Läufe in Frankreich
Nicolò Bulega gewinnt beide Läufe in Frankreich
Foto: Gold & Goose
Bulega und Lecuona
Bulega und Lecuona
Foto: Gold & Goose
Podium Lauf 1 - Iker Lecuona, Nicolò Bulega, Sam Lowes
Podium Lauf 1 - Iker Lecuona, Nicolò Bulega, Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Podium Lauf 2 - Iker Lecuona, Nicolò Bulega, Yari Montella
Podium Lauf 2 - Iker Lecuona, Nicolò Bulega, Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Magny-Cours
© Gold & Goose

Der Bimota-Pilot weiter: «Der fünfte Platz im Superpole-Race war recht ordentlich, aber das Wochenende endete doch enttäuschend. Ich bin das Motorrad bis an die Grenzen gefahren und wollte im letzten Rennen versuchen, an Alberto Surra vorbeizukommen – vielleicht habe ich dabei sogar vom Podium geträumt. Vielleicht war das unrealistisch, und möglicherweise habe ich 110 Prozent gegeben, um der Ducati-Gruppe zu folgen. Ich hätte ihn dann fast am Heck getroffen, also bin ich einfach etwas weiter nach außen gefahren. Ich wollte die Kurve nicht vermasseln, weil Baldassarri aufholte. Ich habe versucht, das Motorrad in die Kurve zu bringen, und hatte dabei einen kleinen Sturz.»

Lowes brachte sein Motorrad dennoch als 13. ins Ziel und holte damit immerhin drei WM‑Punkte. «Ich habe das ganze Wochenende mein Maximum gegeben», versicherte der Zwillingsbruder von Ducati-Pilot Sam Lowes. «Als ich wieder auf das Motorrad stieg, war es ziemlich verbogen und mir fehlte die Fußraste auf der rechten Seite – aber wir waren trotzdem ziemlich konkurrenzfähig. Wir werden es beim nächsten Rennen erneut versuchen, um zu sehen, ob wir dem Podium ein Stück näher kommen können.»

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Nicolò Bulega

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Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

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Aruba.it Racing - Ducati

11

19

31:31,396

1:35,159

25

02

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

19

+5,458

1:35,415

20

03

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

19

0,000

1:35,896

16

04

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

19

0,000

1:35,973

13

05

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

67

19

0,000

1:35,930

11

06

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

Álvaro Bautista

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BARNI Spark Racing Team

19

19

0,000

1:36,299

10

07

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

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Kawasaki WorldSBK Team

31

19

0,000

1:36,381

9

08

Xavier Vierge

Xavier Vierge

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Xavier Vierge

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Pata Maxus Yamaha

97

19

0,000

1:36,407

8

09

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

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Bimota by Kawasaki Racing Team

47

19

0,000

1:36,504

7

10

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Remy Gardner

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

Remy Gardner

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GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

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