Alex Lowes (Bimota) nach Montagsbestzeit: «Selbstvertrauen getankt»
Während der Superbike-Test in Portimão auch am zweiten Tag von Regen heimgesucht wird, zieht Bimota-Pilot Alex Lowes nach der Bestzeit von Montag bereits ein positives Fazit.
Superbike WM
Alex LowesAlex LowesFoto: GeeBee Images
Alex Lowes© GeeBee Images
Als die Superbike-Teams Ende Januar für einen Test nach Portimão gereist waren, regnete es so heftig, dass Bimota nur Testfahrer Xavi Fores auf die Strecke schickte. Die Einsatzfahrer Alex Lowes und Axel Bassani verbrachten zwei Tage in der Box.
Nicht ganz so schlimm ist das Wetter beim Portimao-Test am Montag und Dienstag dieser Woche, von ideal kann jedoch keine Rede sein. Nach drei Stunden am ersten Tag setzte Regen ein, weshalb am restlichen Tag kein seriöser Testbetrieb möglich war. Die Tagesbestzeit fuhr Lowes in 1:40,622 min. «Die Bedingungen waren ungünstig», bedauerte Lowes. «Wir hatten gerade angefangen, ein paar Dinge am Motorrad auszuprobieren, als es anfing zu regnen. Deshalb sind wir nur 30 Runden gefahren und hatten keine Gelegenheit, alles richtig zu testen. Ich habe mich auf dem Motorrad gut gefühlt. In Australien waren wir bei trockenen Bedingungen ziemlich stark und schnell, und hier haben wir unsere Arbeit im Winter fortgesetzt. Das Gefühl auf dem Motorrad ist positiv; wir haben viel Selbstvertrauen getankt.»
Trotz nicht idealer Streckenbedingungen fuhr der Engländer als einer von wenigen Teilnehmern Rundenzeiten auf dem Niveau vom Rennwochenende vor einem Jahr.
«Wir sind hier seit einem Jahr, tatsächlich seit dem Rennen im vergangenen Jahr, nicht mehr gefahren, daher war es schön, die Weiterentwicklung unserer KB998 beurteilen zu können. Wir haben am Dienstag noch viel zu testen, um uns auf das Rennwochenende vorzubereiten», betonte der 35-Jährige. «Für die europäischen Rennen werden wir eine normalere Reifenwahl haben, also werden wir sehen, ob wir unser Set-up zum Funktionieren bringen können und uns Informationen darüber verschaffen, wie das Motorrad zu Beginn der europäischen Saison funktionieren wird. Es ist immer eine fantastische Strecke, eine der Lieblingsstrecken aller Fahrer.»
Zeiten Superbike-Test in Portimao, 9. März:
Pos
Fahrer
Motorrad
Zeit
Diff
1.
Alex Lowes (GB)
Bimota
1:40,622 min
2.
Nicolo Bulega (I)
Ducati
1:41,154
+ 0,532 sec
3.
Sam Lowes (GB)
Ducati
1:41,155
+ 0,533
4.
Miguel Oliveira (P)
BMW
1:41,355
+ 0,733
5.
Iker Lecuona (E)
Ducati
1:41,382
+ 0,760
6.
Michael vd Mark (NL)
BMW
1:41,422
+ 0,800
7.
Danilo Petrucci (I)
BMW
1:41,494
+ 0,872
8.
Axel Bassani (I)
Bimota
1:41,554
+ 0,932
9.
Jonathan Rea (GB)
Honda
1:41,732
+ 1,110
10.
Remy Gardner (AUS)
Yamaha
1:42,092
+ 1,470
11.
Andrea Locatelli (I)
Yamaha
1:42,292
+ 1,670
12.
Xavier Vierge (E)
Yamaha
1:42,434
+ 1,812
13.
Somkiat Chantra (T)
Honda
1:42,546
+ 1,924
14.
Tomy Bridewell (GB)
Ducati
1:42,665
+ 2,043
15.
Stefano Manzi (I)
Yamaha
1:42,667
+ 2,045
16.
Kyle Ryde (GB)
BSB Yamaha
1:43,177
+ 2,555
17.
Philipp Öttl (D)
SSP Ducati
1:45,179
+ 4,557
  • Superbike WM
Aktueller StandVoller Stand
  1. Fahrer
  2. Teams
  3. Konstrukteure
2026202520242023
Pos
Fahrer
Team
Punkte
1
Nicolò Bulega
Aruba.it Racing - Ducati
62
2
Axel Bassani
Bimota by Kawasaki Racing Team
42
3
Yari Montella
BARNI Spark Racing Team
26
4
Lorenzo Baldassarri
Team GoEleven
25
5
Álvaro Bautista
BARNI Spark Racing Team
19
6
Iker Lecuona
Aruba.it Racing - Ducati
19
7
Tarran Mackenzie
MGM BONOVO Racing
17
8
Miguel Oliveira
ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
17
9
Alex Lowes
Bimota by Kawasaki Racing Team
16
10
Sam Lowes
Elf Marc VDS Racing Team
16
EventsAlle Superbike WM Events
  • Vergangen
    Australien
    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event
  • Portugal
    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  • Niederlande
    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event
  • Ungarn
    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event
