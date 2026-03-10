Alex Lowes (Bimota) nach Montagsbestzeit: «Selbstvertrauen getankt»

Welche Schreckens-Szenarien wir über die neue Formel 1 alle gehört hatten. Stattdessen haben wir in Australien einen unterhaltsamen Grand Prix erlebt. Wo stehen wir mit diesen neuen Rennwagen?
Als die Superbike-Teams Ende Januar für einen Test nach Portimão gereist waren, regnete es so heftig, dass Bimota nur Testfahrer Xavi Fores auf die Strecke schickte. Die Einsatzfahrer Alex Lowes und Axel Bassani verbrachten zwei Tage in der Box.
Nicht ganz so schlimm ist das Wetter beim Portimao-Test am Montag und Dienstag dieser Woche, von ideal kann jedoch keine Rede sein. Nach drei Stunden am ersten Tag setzte Regen ein, weshalb am restlichen Tag kein seriöser Testbetrieb möglich war. Die Tagesbestzeit fuhr Lowes in 1:40,622 min. «Die Bedingungen waren ungünstig», bedauerte Lowes. «Wir hatten gerade angefangen, ein paar Dinge am Motorrad auszuprobieren, als es anfing zu regnen. Deshalb sind wir nur 30 Runden gefahren und hatten keine Gelegenheit, alles richtig zu testen. Ich habe mich auf dem Motorrad gut gefühlt. In Australien waren wir bei trockenen Bedingungen ziemlich stark und schnell, und hier haben wir unsere Arbeit im Winter fortgesetzt. Das Gefühl auf dem Motorrad ist positiv; wir haben viel Selbstvertrauen getankt.»
Trotz nicht idealer Streckenbedingungen fuhr der Engländer als einer von wenigen Teilnehmern Rundenzeiten auf dem Niveau vom Rennwochenende vor einem Jahr.
«Wir sind hier seit einem Jahr, tatsächlich seit dem Rennen im vergangenen Jahr, nicht mehr gefahren, daher war es schön, die Weiterentwicklung unserer KB998 beurteilen zu können. Wir haben am Dienstag noch viel zu testen, um uns auf das Rennwochenende vorzubereiten», betonte der 35-Jährige. «Für die europäischen Rennen werden wir eine normalere Reifenwahl haben, also werden wir sehen, ob wir unser Set-up zum Funktionieren bringen können und uns Informationen darüber verschaffen, wie das Motorrad zu Beginn der europäischen Saison funktionieren wird. Es ist immer eine fantastische Strecke, eine der Lieblingsstrecken aller Fahrer.»
