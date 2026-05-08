Alex Lowes: Warum das Bimota-Projekt eine Herzensangelegenheit ist

Alex Lowes gehört zu den Schlüsselfiguren des Bimota-Projekts in der Superbike-WM. Der Brite fährt seit 2020 für das Provec-Team, das damals noch als Kawasaki-Werksteam antrat und seit 2025 die Einsätze der Bimota KB998 Rimini verantwortet. Bei der Umstellung von der Kawasaki ZX-10RR auf das neue Motorrad spielte Lowes mit seiner Erfahrung eine zentrale Rolle und gilt innerhalb des Projekts als Teamleader.

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Teammanager Guim Roda hat gegenüber SPEEDWEEK.com bereits signalisiert, dass er auch 2027 gerne mit seinen beiden Fahrern weitermachen würde . Fix bestätigt sind die Vertragsverlängerungen von Axel Bassani und Alex Lowes aber noch nicht. Lowes selbst kann sich ebenfalls vorstellen, seine Zukunft weiter mit Bimota zu gestalten, auch wenn die Ducati-Piloten momentan klar das Tempo vorgeben.

Alex Lowes auf dem Höhepunkt seiner Karriere

«Ja, natürlich», sagte Lowes, als wir ihn auf eine mögliche Zukunft bei Provec und Bimota ansprachen. «Ich genieße die Zusammenarbeit mit der Mannschaft sehr. Für mich ist es irgendwie seltsam, weil ich mich in den letzten drei Jahren wahrscheinlich im besten Moment meiner Karriere befinde. Ich habe viel Erfahrung, bin immer noch wirklich schnell – sogar schneller als früher –, ich fahre konstant und verstehe inzwischen auch besser, dass das Motorrad nicht immer perfekt funktioniert. Trotzdem versuchen wir immer, das bestmögliche Resultat herauszuholen. Das macht mir sehr viel Spaß.»

In diesem Jahr bestreitet Lowes bereits seine siebte Saison für Provec – entsprechend eng ist die Bindung des Briten an die Mannschaft gewachsen. Auch den Wechsel von Kawasaki zu Bimota begleitete er von der ersten Minute an. Gerade weil er den Aufbau des neuen Projekts von Beginn an miterlebt und die Entwicklung der KB998 Rimini intensiv mitgeprägt hat, ist die Aufgabe für Lowes längst zu einer Herzensangelegenheit geworden.

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«Ich würde gerne Teil dieses Projekts bleiben», betonte Lowes. «Gerade das Bimota-Projekt ist für mich speziell, weil ich wirklich von Anfang an dabei war. Deshalb bedeutet es mir sehr viel. Natürlich möchte ich helfen, die Marke wieder näher an die Spitze zu bringen. Das wäre perfekt für mich – aber die Entscheidung liegt nicht nur bei mir.»

Laut Teammanager Guim Roda wird bei Kawasaki momentan das Budget für die Zukunft definiert. Wenn alle Entscheidungen getroffen sind, erfolgt eine Bekanntgabe der Fahrerpaarung für 2027. Es ist gut vorstellbar, dass die Bestätigung erneut beim Bimota-Heimspiel in Misano Mitte Juni erfolgt. Als WM-Sechster is Lowes momentan zweitbester Nicht-Ducati-Pilot.