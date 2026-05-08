Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Superbike WM

  6. /

  7. News

Werbung

Alex Lowes: Warum das Bimota-Projekt eine Herzensangelegenheit ist

Bei Provec ist Alex Lowes eine wichtige Schlüsselfigur: Er begleitet das Bimota-Projekt in der Superbike-WM seit der ersten Stunde und spielt mit seiner Erfahrung und seinem Speed eine zentrale Rolle.

Sebastian Fränzschky

Von

Superbike WM

Alex Lowes war ab der ersten Minute involviert
Alex Lowes war ab der ersten Minute involviert
Foto: Gold & Goose
Alex Lowes war ab der ersten Minute involviert
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Alex Lowes gehört zu den Schlüsselfiguren des Bimota-Projekts in der Superbike-WM. Der Brite fährt seit 2020 für das Provec-Team, das damals noch als Kawasaki-Werksteam antrat und seit 2025 die Einsätze der Bimota KB998 Rimini verantwortet. Bei der Umstellung von der Kawasaki ZX-10RR auf das neue Motorrad spielte Lowes mit seiner Erfahrung eine zentrale Rolle und gilt innerhalb des Projekts als Teamleader.

Werbung

Werbung

Teammanager Guim Roda hat gegenüber SPEEDWEEK.com bereits signalisiert, dass er auch 2027 gerne mit seinen beiden Fahrern weitermachen würde. Fix bestätigt sind die Vertragsverlängerungen von Axel Bassani und Alex Lowes aber noch nicht. Lowes selbst kann sich ebenfalls vorstellen, seine Zukunft weiter mit Bimota zu gestalten, auch wenn die Ducati-Piloten momentan klar das Tempo vorgeben.

Alex Lowes auf dem Höhepunkt seiner Karriere

«Ja, natürlich», sagte Lowes, als wir ihn auf eine mögliche Zukunft bei Provec und Bimota ansprachen. «Ich genieße die Zusammenarbeit mit der Mannschaft sehr. Für mich ist es irgendwie seltsam, weil ich mich in den letzten drei Jahren wahrscheinlich im besten Moment meiner Karriere befinde. Ich habe viel Erfahrung, bin immer noch wirklich schnell – sogar schneller als früher –, ich fahre konstant und verstehe inzwischen auch besser, dass das Motorrad nicht immer perfekt funktioniert. Trotzdem versuchen wir immer, das bestmögliche Resultat herauszuholen. Das macht mir sehr viel Spaß.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

In diesem Jahr bestreitet Lowes bereits seine siebte Saison für Provec – entsprechend eng ist die Bindung des Briten an die Mannschaft gewachsen. Auch den Wechsel von Kawasaki zu Bimota begleitete er von der ersten Minute an. Gerade weil er den Aufbau des neuen Projekts von Beginn an miterlebt und die Entwicklung der KB998 Rimini intensiv mitgeprägt hat, ist die Aufgabe für Lowes längst zu einer Herzensangelegenheit geworden.

Werbung

Werbung

Willkommen zum Rennen am Balaton Park Circuit
Willkommen zum Rennen am Balaton Park Circuit
Foto: Gold & Goose
Bulega, Baldassarri, Montella
Bulega, Baldassarri, Montella
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Surra und Gerloff
Surra und Gerloff
Foto: Gold & Goose
Lorenzo Baldassarri
Lorenzo Baldassarri
Foto: Gold & Goose
Alex Lowes
Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Manzi, Vierge, Gardner
Manzi, Vierge, Gardner
Foto: Gold & Goose
Álvaro Bautista
Álvaro Bautista
Foto: Gold & Goose
Bulega und Lecuona
Bulega und Lecuona
Foto: Gold & Goose
Tarran Mackenzie
Tarran Mackenzie
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega gewinnt das Rennen
Nicolò Bulega gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Lecuona, Bulega, Montella
Lecuona, Bulega, Montella
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen am Balaton Park Circuit
© Gold & Goose

«Ich würde gerne Teil dieses Projekts bleiben», betonte Lowes. «Gerade das Bimota-Projekt ist für mich speziell, weil ich wirklich von Anfang an dabei war. Deshalb bedeutet es mir sehr viel. Natürlich möchte ich helfen, die Marke wieder näher an die Spitze zu bringen. Das wäre perfekt für mich – aber die Entscheidung liegt nicht nur bei mir.»

Laut Teammanager Guim Roda wird bei Kawasaki momentan das Budget für die Zukunft definiert. Wenn alle Entscheidungen getroffen sind, erfolgt eine Bekanntgabe der Fahrerpaarung für 2027. Es ist gut vorstellbar, dass die Bestätigung erneut beim Bimota-Heimspiel in Misano Mitte Juni erfolgt. Als WM-Sechster is Lowes momentan zweitbester Nicht-Ducati-Pilot.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. Rennen

  4. Startaufstellung

  5. Warm-up

  6. Rennen

  7. Startaufstellung

  8. Super Pole

  9. 3. Freies Training

  10. 2. Freies Training

  11. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

21

34:39,980

1:38,569

25

02

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

21

+2,557

1:38,648

20

03

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

21

+11,970

1:39,126

16

04

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

21

+12,478

1:39,055

13

05

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

21

+24,903

1:39,572

11

06

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

14

21

+26,510

1:39,488

10

07

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

67

21

+30,043

1:39,913

9

08

Tarran Mackenzie

Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

Tarran Mackenzie

Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

95

21

+32,647

1:40,026

8

09

Remy Gardner

Remy Gardner

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

Remy Gardner

Remy Gardner

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

87

21

+35,768

1:40,074

7

10

Stefano Manzi

Stefano Manzi

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

Stefano Manzi

Stefano Manzi

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

62

21

+35,842

1:39,860

6

Events

Alle Superbike WM Events

  • Vergangen

    Assen/Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Balaton Park/Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Most/Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  • Aragon/Spanien

    Motorland Aragón, Spanien
    29.–31.05.2026
    Zum Event

  • Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Assen/Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Balaton Park/Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Most/Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  4. Aragon/Spanien

    Motorland Aragón, Spanien
    29.–31.05.2026
    Zum Event

  5. Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien