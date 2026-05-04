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Alex Lowes (Bimota): «Es fällt schwer, damit zufrieden zu sein»

Gegen die Übermacht von Ducati beim Superbike-Meeting auf dem Balaton Circuit tat sich auch Bimota schwer. Ein sechster Platz im ersten Lauf durch Alex Lowes war das Highlight des Wochenendes.

Kay Hettich
Von

Superbike WM

Alex Lowes ist überzeugt: Er hat das Maximum mit der Bimota erreicht
Alex Lowes ist überzeugt: Er hat das Maximum mit der Bimota erreicht
Foto: Bimota
Alex Lowes ist überzeugt: Er hat das Maximum mit der Bimota erreicht
© Bimota

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Im Artikel erwähnt

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Ducati hat mit der neuen V4R ein Meisterstück geschaffen. Den Ingenieuren aus Borgo Panigale ist es offenbar gelungen, die bisherigen Stärken auszubauen und die letzten Schwächen zu beseitigen. Den Werksteams der anderen Hersteller fällt es zunehmend schwer, selbst mit den Ducati-Kundenpiloten mitzuhalten. Beim vierten Saisonmeeting auf dem Balaton Circuit konnte nur BMW-Pilot Miguel Oliveira Ducati im ersten Lauf einen Podestplatz abringen.

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Und sonst: Kawasaki erreichte im zweiten Lauf einen fünften Platz und Alex Lowes sorgte als Sechster für das beste Finish von Bimota. Der Engländer ist punktgleich mit Yari Montella (82 P.) WM-Sechster und mit Alvaro Bautista (81 P.) und Lorenzo Baldassarri (78 P.) sind ihm zwei weitere Ducati-Privatier bedrohlich Nahe gekommen.

«Es fällt schwer, mit Platz 6 wirklich zufrieden zu sein, aber ich bin, sagen wir mal, am Limit gefahren», beteuerte Lowes am Samstagnachmittag.«Ich hatte das Gefühl, in fast jeder Runde das Maximum herauszuholen. Ich war enttäuscht, dass ich am Ende den fünften Platz an Bautista verloren habe, aber in den letzten Runden war er einer der Schnellsten auf der Strecke. Ich habe wirklich versucht, mich zu verteidigen, aber es sollte einfach nicht sein.»

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Im Artikel erwähnt

Willkommen zum Rennen am Balaton Park Circuit
Willkommen zum Rennen am Balaton Park Circuit
Foto: Gold & Goose
Bulega, Baldassarri, Montella
Bulega, Baldassarri, Montella
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Surra und Gerloff
Surra und Gerloff
Foto: Gold & Goose
Lorenzo Baldassarri
Lorenzo Baldassarri
Foto: Gold & Goose
Alex Lowes
Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Manzi, Vierge, Gardner
Manzi, Vierge, Gardner
Foto: Gold & Goose
Álvaro Bautista
Álvaro Bautista
Foto: Gold & Goose
Bulega und Lecuona
Bulega und Lecuona
Foto: Gold & Goose
Tarran Mackenzie
Tarran Mackenzie
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega gewinnt das Rennen
Nicolò Bulega gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
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Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
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Lecuona, Bulega, Montella
Lecuona, Bulega, Montella
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
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Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen am Balaton Park Circuit
© Gold & Goose

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Die Sonntagsrennen brachten für den 35-Jährigen keine Verbesserung, im Gegenteil. Nach Platz 7 im Superpole-Race stürzte Lowes im zweiten Lauf. 

«Mit dem Superpole-Rennen war ich sehr zufrieden. Wir haben gute Arbeit geleistet und sogar unsere schnellste Runde des Wochenendes gefahren», betonte der Bimota-Pilot. «Das zweite Rennen verlief nicht so, wie wir es uns gewünscht hatten. Im Hauptrennen hatte ich einen guten Start und kam gut durch die ersten beiden Kurven und war Vierter. Dann hat mich Baldassarri von der Linie gerammt, sodass ich fünf oder sechs Plätze verloren habe. Wir hatten eine gute Änderung an der Front vorgenommen, und ich konnte sehen, wie einige andere Fahrer von der Strecke abkamen, während ich das Motorrad recht gut unter Kontrolle hatte.»

Und wieso war Lowes gestürzt? «Ich folgte Taz Mackenzie durch die Schikane bei T9 und T10 und dabei habe ich seine Geschwindigkeit im zweiten Scheitelpunkt falsch eingeschätzt. Ich hatte vor, ihn in T10 zu überholen, aber das hat mich völlig überrascht. Ich habe mit meiner Hand sein Heck berührt und das Vorderrad verloren.»

Trotz seines Fehlers bewertet Lowes das Wochenende positiv, auch wenn Podestplätze in weiter Ferne waren. «Ich finde, wir hatten ein wirklich positives Wochenende. Ich habe unsere Möglichkeiten voll ausgeschöpft, gute Starts hingelegt und mich in gute Positionen gebracht», zählte Lowes auf. «Angesichts der Fortschritte, die wir von Freitag über Samstag bis Sonntag gemacht haben, ist es schade, dieses Wochenende mit einem Sturz zu beenden. Insgesamt finde ich, dass wir als Team wirklich gut abgeschnitten haben.»

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

21

34:39,980

1:38,569

25

02

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

21

+2,557

1:38,648

20

03

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

21

+11,970

1:39,126

16

04

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

21

+12,478

1:39,055

13

05

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

21

+24,903

1:39,572

11

06

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

14

21

+26,510

1:39,488

10

07

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

67

21

+30,043

1:39,913

9

08

Tarran Mackenzie

Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

Tarran Mackenzie

Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

95

21

+32,647

1:40,026

8

09

Remy Gardner

Remy Gardner

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

Remy Gardner

Remy Gardner

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

87

21

+35,768

1:40,074

7

10

Stefano Manzi

Stefano Manzi

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

Stefano Manzi

Stefano Manzi

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

62

21

+35,842

1:39,860

6

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