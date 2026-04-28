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Bimota-Aushängeschild Alex Lowes: «Wir können es dieses Mal besser machen»

Nach der Ducati-Dominanz zuletzt in Assen sieht Alex Lowes Bimota für das anstehende Superbike-Meeting auf dem Balaton Park Circuit in einer besseren Position. Teamkollege Alex Bassani ist gesundet.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Alex Lowes möchte es in Ungarn weiter nach vorn schaffen als 2025
Alex Lowes möchte es in Ungarn weiter nach vorn schaffen als 2025
Foto: Bimota
Alex Lowes möchte es in Ungarn weiter nach vorn schaffen als 2025
© Bimota

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Das Rennwochenende auf dem TT Circuit waren Ducati-Festspiele. Im ersten Lauf und Superpole-Race wurden die Top-4 und im zweiten Hauptrennen die Top-6 vom italienischen Hersteller aus Borgo Panigale in Beschlag genommen. Mit fünften Plätzen im ersten langen Rennen sowie im Sprint war Bimota-Pilot Alex Lowes ‹Best of the Rest›.

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Wir können es dieses Mal besser machen.

Alex Lowes

Der Engländer hofft: Auf dem Balaton Park Circuit, Schauplatz des vierten Meetings der Superbike-WM 2026, soll es besser laufen, auch wenn beim Debüt vor einem Jahr auch nur die Plätze 6, 12 und 6 heraussprangen.

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«Dieses Mal kennen wir die Strecke schon etwas besser. Letztes Jahr lief es gar nicht so schlecht, aber ich denke, wir können es dieses Mal besser machen», zeigte sich der 35-Jährige zuversichtlich. «In Balaton kommt es vor allem auf das Bremsen und anschließende Beschleunigen an, was sich etwas von den vorherigen Strecken in Portimão und Assen unterscheidet. Ich freue mich auf die Herausforderung, das Beste aus dem Wochenende herauszuholen. Hoffentlich kommen wieder viele Zuschauer und wir werden gutes Wetter und spannende Rennen haben.»

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Axel Bassani meldet sich für Balaton Park gesund zurück

Teamkollege Axel Bassani litt in Assen an einer ordentlichen Erkältung und hatte eines seiner schlechtesten Wochenenden mit Bimota (Plätze 12, 18 und 13). In Ungarn möchte sich der Italiener wieder ins rechte Licht rücken.

«Ich bin immer noch nicht bei 100 Prozent, aber bis zum Wochenende werde ich fit sein», hofft der 26-Jährige. «Balaton könnte für uns eine ziemlich schwierige Strecke werden, wenn man bedenkt, was wir 2025 erreicht haben. Es gibt viele Stopps und Starts, was nicht optimal für uns ist. Aber man soll niemals nie sagen, denn jedes Rennwochenende ist anders und wir haben ein Jahr mehr Erfahrung mit unserem Motorrad.»

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