Alex Lowes (Bimota) über Jonathan Rea: «Er hat mich besser gemacht»

Aus seinem Respekt vor Jonathan Rea machte Alex Lowes nie einen Hehl. Zum Rücktritt seines früheren Teamkollegen streute der Engländer dem Superbike-Rekordweltmeister noch einmal Rosen.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Foto: Gold & Goose
© Gold & Goose

Mit dem Rücktritt von Jonathan Rea bei Saisonende der Superbike-WM 2025 endete eine Ära. Der 38-Jährige setzte bei seinem Gaststart in Portimão 2008 als Vierter im ersten Lauf die erste Duftmarke. Ebenfalls auf der portugiesischen Rennstrecke holte Rea den immer noch letzten Honda-Sieg. Mit Kawasaki stieg der Nordire 2015 dann zum erfolgreichsten Superbike-Piloten aller Zeiten auf, holte sechs WM-Titel und verkündete am 25. August nach 119 Siegen seinen Rücktritt als Vollzeitrennfahrer.

Aus nächster Nähe bekam Alex Lowes die Erfolge des Rekordweltmeisters mit. Zwischen 2020 und 2023 waren Rea und der Engländer bei Kawasaki Teamkollegen. Bei Instagram verabschiedete sich Lowes öffentlich mit einem sehr persönlichen Statement und sprach Rea direkt an.

«Es war mir ein Privileg, die Garage mit dir zu teilen. Du warst der Maßstab für unsere Superbike-Generation. Ich war neidisch auf deine Dominanz, aber als ich das vollständige Bild sah, verwandelte sich dies in massiven Respekt. Wie du immer das Meiste aus dir selbst geholt hast, hat mich dazu gebracht, besser zu sein. Dafür vielen Dank.»

«Glücklicherweise darf ich dich meinen Freund nennen, und auch wenn du dich vom Vollzeitrennen zurückziehst, wird sich abseits der Rennstrecke nicht viel ändern. Ich werde dich beim Golf schlagen und dir danach ein paar Guinness kaufen. Ich freue mich schon darauf, wenn wir in 10 Jahren mit einem kleinen Bierbauch an der Bar sitzen und wir unseren Kindern und ihren Freunden erzählen, dass wir nicht so schlecht waren.»

«Ich weiß, wie hart du gearbeitet hast. Wenn du also jemals genervt bist und dich niedergeschlagen fühlst, weil du den 40 Jahren immer näherkommst, lehne dich einfach zurück und erinnere dich an deine Superbike-Siege. Du hast jeden einzelnen verdient. Gut gemacht, Kumpel. Bis bald!»

