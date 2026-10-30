Kein Anfänger mehr: Bimota-Ass Alex Lowes hat seinen Motorradführerschein
Es ist skurril, wenn Alex Lowes auf einem Fahrschulmotorrad mit Sturzbügeln seine Prüfung ablegt. Mit 36 Jahren hat der Bimota-Werkspilot und Fünfte der Superbike-WM 2026 den Führerschein.
Mit 390 Rennstarts allein in der Superbike-WM ist Alex Lowes ein Routinier. Auf der Rennstrecke gibt es nichts, was der Engländer noch nicht gesehen oder widerfahren ist. Das Gegenteil ist der Bimota-Werkspilot im Straßenverkehr – er hatte bis vor Kurzem keinen Motorradführerschein!
Dieses Manko merzte der 36-Jährige in diesem Jahr aus und besuchte parallel zur Superbike-Saison die Fahrschule. Nach der bestandenen Prüfung darf Lowes nun auch auf zwei Rädern am Straßenverkehr teilnehmen. «Endlich darf ich ein Motorrad fahren, und zwar ganz legal – ich habe den Test bestanden», sagte Lowes grinsend. «Es hat sogar etwas Spaß gemacht. Das Wetter war gut, was wahrscheinlich etwas geholfen hat, aber es war auch eine etwas merkwürdige Erfahrung.»
Skurril: Das Fahrschulmotorrad war rundum mit Sturzbügeln ausgestattet.
Tatsächlich ist es keine Seltenheit, dass Profi-Rennfahrer über keinen Führerschein für Motorräder verfügen. Manche sagen, es ist auch besser so. Ein anderes prominentes Beispiel ist der sechsfache Weltmeister Jonathan Rea, der mit 34 Jahren (also 2021) erfolgreich die Prüfung ablegte.
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