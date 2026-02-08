Alex Lowes und der Traum vom ersten Sieg mit der Bimota KB998

Seit 26. Januar laufen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya die Formel-1-Wintertests. Fans auf den Tribünen? Pustekuchen. Medien entlang der Bahn? Unerwünscht. Die Formel 1 spielt Verstecken. Wieso?
Weiterlesen
Werbung
Die Wintertests zur Vorbereitung auf die neue Saison fielen weitgehend ins Wasser – ein Nachteil insbesondere für die Teams mit einschneidenden Änderungen: Die Werksteams von BMW und Honda haben neue Fahrer, Ducati ein neues Motorrad. Sehr viel Konstanz gibt es hingegen bei Bimota. Für das von KRT organisierte Werksteam treten erneut Alex und Axel Bassani an, dazu ist die Bimota KB998 erst im zweiten Jahr im Einsatz. Die Superbike-WM 2026 könnte das Jahr der kleinen Motorradschmiede aus Rimini werden.
Werbung
Werbung
«Unsere erste Saison war positiv, vor allem die zweite Hälfte», weiß Alex Lowes. «Nun haben wir ein Jahr Erfahrung gesammelt und müssen das Beste daraus machen. Wir können nicht beeinflussen, was die anderen Teams erreichen. Manche haben neue Bikes und neue Projekte, sodass sich das Niveau schwer einschätzen lässt. Wir können nur uns selbst kontrollieren und schaffen hoffentlich eine Steigerung.» Lowes holte 2025 vier Podestplätze und beendete die Saison mit 218 WM-Punkten als Gesamtsechster. Sein italienischer Teamkollege stand als WM-Zehnter (140 P.) deutlich im Schatten des 35-Jährigen. Lowes hatte mit seinem Crew-Chief Pere Riba eine geänderte Balance ausgetüftelt, die er auf Phillip Island weiter testen möchte.
«Wie jeder hoffe ich auch, dass es beim Test auf Phillip Island trocken sein wird und wir viele Runden fahren können. Bisher konnte niemand von uns viel Zeit auf der Rennstrecke verbringen, also sind wir alle mehr oder weniger in derselben Situation. Auf den wenigen Runden, die ich gefahren bin, fühlte ich mich gut – es wird schon funktionieren», meinte Lowes, der auf Phillip Island drei seiner vier Superbike-Siege eingefahren hatte. «Es wäre fantastisch, wenn mir der erste Sieg mit der Bimota gelingen würde und ich die Saison in den Top-3 beende. Mein erstes Ziel ist jedoch, mir eine gute Einstellung zu bewahren und Fortschritte zu erreichen. Ich werde in jedem Fall versuchen, meine beste Superbike-Saison abzuliefern.»
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach