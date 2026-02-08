Weiter zum Inhalt
Abo
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
  1. Start
  2. /
  3. Superbike-WM
  4. /
  5. Superbike WM
  6. /
  7. News
Werbung
Alex Lowes und der Traum vom ersten Sieg mit der Bimota KB998
Als WM-Sechster und mit vier Podestplätzen war Alex Lowes im vergangenen Jahr das Aushängeschild von Bimota. Für die Superbike-WM 2026 hat der Engländer konkrete Ziele – und Träume.
Superbike WM
Alex Lowes möchte 2026 den ersten SBK-Sieg der Bimota KB998 einfahrenAlex Lowes möchte 2026 den ersten SBK-Sieg der Bimota KB998 einfahrenFoto: Bimota
Alex Lowes möchte 2026 den ersten SBK-Sieg der Bimota KB998 einfahren© Bimota
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
Werbung
Werbung
Die Wintertests zur Vorbereitung auf die neue Saison fielen weitgehend ins Wasser – ein Nachteil insbesondere für die Teams mit einschneidenden Änderungen: Die Werksteams von BMW und Honda haben neue Fahrer, Ducati ein neues Motorrad. Sehr viel Konstanz gibt es hingegen bei Bimota. Für das von KRT organisierte Werksteam treten erneut Alex und Axel Bassani an, dazu ist die Bimota KB998 erst im zweiten Jahr im Einsatz. Die Superbike-WM 2026 könnte das Jahr der kleinen Motorradschmiede aus Rimini werden.
Werbung
Werbung
«Unsere erste Saison war positiv, vor allem die zweite Hälfte», weiß Alex Lowes. «Nun haben wir ein Jahr Erfahrung gesammelt und müssen das Beste daraus machen. Wir können nicht beeinflussen, was die anderen Teams erreichen. Manche haben neue Bikes und neue Projekte, sodass sich das Niveau schwer einschätzen lässt. Wir können nur uns selbst kontrollieren und schaffen hoffentlich eine Steigerung.» Lowes holte 2025 vier Podestplätze und beendete die Saison mit 218 WM-Punkten als Gesamtsechster. Sein italienischer Teamkollege stand als WM-Zehnter (140 P.) deutlich im Schatten des 35-Jährigen. Lowes hatte mit seinem Crew-Chief Pere Riba eine geänderte Balance ausgetüftelt, die er auf Phillip Island weiter testen möchte.
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
«Wie jeder hoffe ich auch, dass es beim Test auf Phillip Island trocken sein wird und wir viele Runden fahren können. Bisher konnte niemand von uns viel Zeit auf der Rennstrecke verbringen, also sind wir alle mehr oder weniger in derselben Situation. Auf den wenigen Runden, die ich gefahren bin, fühlte ich mich gut – es wird schon funktionieren», meinte Lowes, der auf Phillip Island drei seiner vier Superbike-Siege eingefahren hatte. «Es wäre fantastisch, wenn mir der erste Sieg mit der Bimota gelingen würde und ich die Saison in den Top-3 beende. Mein erstes Ziel ist jedoch, mir eine gute Einstellung zu bewahren und Fortschritte zu erreichen. Ich werde in jedem Fall versuchen, meine beste Superbike-Saison abzuliefern.»
Werbung
Werbung
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Weiterlesen
Themen
  • Superbike WM
WM-StandVoller Stand
  1. Fahrer
  2. Teams
  3. Konstrukteure
202520242023
Pos
Fahrer
Punkte
1
Toprak Razgatlioglu
616
2
Nicolò Bulega
603
3
Álvaro Bautista
337
4
Andrea Locatelli
310
5
Danilo Petrucci
284
6
Alex Lowes
218
7
Xavier Vierge
185
8
Sam Lowes
184
9
Andrea Iannone
166
10
Axel Bassani
140
Mehr laden
EventsAlle Superbike WM Events
  • Demnächst
    Australia
    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20. - 22.02.2026
    Zum Event
  • Portugal
    Algarve International Circuit, Portugal
    27. - 29.03.2026
    Zum Event
  • The Netherlands
    TT Circuit Assen, Niederlande
    17. - 19.04.2026
    Zum Event
  • Hungary
    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01. - 03.05.2026
    Zum Event
  • Czech Republic
    Autodrom Most, Tschechien
    15. - 17.05.2026
    Zum Event
  1. Demnächst
    Australia
    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20. - 22.02.2026
    Zum Event
  2. Portugal
    Algarve International Circuit, Portugal
    27. - 29.03.2026
    Zum Event
  3. The Netherlands
    TT Circuit Assen, Niederlande
    17. - 19.04.2026
    Zum Event
  4. Hungary
    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01. - 03.05.2026
    Zum Event
  5. Czech Republic
    Autodrom Most, Tschechien
    15. - 17.05.2026
    Zum Event
Superbike-WM NewsAlle News
Neueste ArtikelAlle Artikel
    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz
    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.
    Berichte & Analysen
    • Alle Artikel
    • Alle Kolumnen
    • Alle Themen der Woche
    • Alle Produkte
    Redaktion
    • Newsletter abonnieren
    • Unser Team
    • Kontakt
    Serien
    • MotoGP
    • Formel 1
    • Superbike-WM