Alle Termine, die sich Superbike-Fans im Jahr 2026 merken müssen

Per Definition beginnt eine neue Saison unmittelbar nach dem Saisonfinale. Mit dem Jahreswechsel ist die Superbike-WM 2026 nun auch im richtigen Kalenderjahr angekommen. Welche Termine wichtig sind.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Foto: Gold and Goose
© Gold and Goose

Der Kalender der Superbike-WM 2026 wurde so früh wie noch nie veröffentlicht – bereits am 31. Juli bestätigte Promoter Dorna zwölf Termine und Rennstrecken. Nach zwei Tests im Januar in Jerez (21./22. Januar) und Portimão (28./29. Januar) geht es traditionell am letzten Februar-Wochenende auf Phillip Island in Südaustralien; am Montag und Dienstag davor findet der einzige offizielle Wintertest statt.

Für den Europa-Auftakt reist der Tross der seriennahen Weltmeisterschaft Ende März wieder nach Portugal. Von da aus geht es weiter nach Assen, Balaton Park, Most, Aragón, Misano und Donington Park. Erfreulicherweise gibt es in diesem Jahr nur von Mitte Juli bis Anfang September eine lange Pause. Bis zur Sommerpause sind also bereits 2/3 der Saison absolviert. Magny-Cours, Cremona, Estoril und Jerez bilden das letzte Drittel.

Die Reihenfolge der Meetings ist ähnlich wie 2025. Cremona rückt von Anfang Mai nach hinten auf Ende September, Aragón von Ende September auf Ende Mai nach hinten und der Balaton Park vom Hochsommer auf Anfang Mai.

Während die Superbike- und Supersport-WM an allen Events stattfinden, werden die neue Sportbike-WM acht und die WorldWCR sechs Rennwochenenden haben.

Kalender der Superbike-WM 2026

Datum

Rennstrecke

Superbike

Supersport

Sportbike

WorldWCR

20. -22. Februar

Phillip Island/Australien

X

X

27.-29. März

Portimao/Portugal

X

X

X

X

17.-19. April

Assen/Niederlande

X

X

X

X

1.-3. Mai

Balaton Park/Ungarn

X

X

X

15.-17. Mai

Most/Tschechien

X

X

X

29.-31. Mai

Aragon/Spanien

X

X

X

12.-14. Juni

Misano/Italien

X

X

X

X

10.-12. Juli

Donington Park/Großbritannien

X

X

X

4.-6. September

Magny-Cours/Frankreich

X

X

X

25.-27. September

Cremona/Italien

X

X

X

9.-11. Oktober

Estoril/Portugal

X

X

16.-18. Oktober

Jerez/Spanien

X

X

X

X

