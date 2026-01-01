Alle Termine, die sich Superbike-Fans im Jahr 2026 merken müssen
Per Definition beginnt eine neue Saison unmittelbar nach dem Saisonfinale. Mit dem Jahreswechsel ist die Superbike-WM 2026 nun auch im richtigen Kalenderjahr angekommen. Welche Termine wichtig sind.
Der Kalender der Superbike-WM 2026 wurde so früh wie noch nie veröffentlicht – bereits am 31. Juli bestätigte Promoter Dorna zwölf Termine und Rennstrecken. Nach zwei Tests im Januar in Jerez (21./22. Januar) und Portimão (28./29. Januar) geht es traditionell am letzten Februar-Wochenende auf Phillip Island in Südaustralien; am Montag und Dienstag davor findet der einzige offizielle Wintertest statt.
Für den Europa-Auftakt reist der Tross der seriennahen Weltmeisterschaft Ende März wieder nach Portugal. Von da aus geht es weiter nach Assen, Balaton Park, Most, Aragón, Misano und Donington Park. Erfreulicherweise gibt es in diesem Jahr nur von Mitte Juli bis Anfang September eine lange Pause. Bis zur Sommerpause sind also bereits 2/3 der Saison absolviert. Magny-Cours, Cremona, Estoril und Jerez bilden das letzte Drittel.
Die Reihenfolge der Meetings ist ähnlich wie 2025. Cremona rückt von Anfang Mai nach hinten auf Ende September, Aragón von Ende September auf Ende Mai nach hinten und der Balaton Park vom Hochsommer auf Anfang Mai.
Während die Superbike- und Supersport-WM an allen Events stattfinden, werden die neue Sportbike-WM acht und die WorldWCR sechs Rennwochenenden haben.
Kalender der Superbike-WM 2026
Datum
Rennstrecke
Superbike
Supersport
Sportbike
WorldWCR
20. -22. Februar
Phillip Island/Australien
X
X
27.-29. März
Portimao/Portugal
X
X
X
X
17.-19. April
Assen/Niederlande
X
X
X
X
1.-3. Mai
Balaton Park/Ungarn
X
X
X
15.-17. Mai
Most/Tschechien
X
X
X
29.-31. Mai
Aragon/Spanien
X
X
X
12.-14. Juni
Misano/Italien
X
X
X
X
10.-12. Juli
Donington Park/Großbritannien
X
X
X
4.-6. September
Magny-Cours/Frankreich
X
X
X
25.-27. September
Cremona/Italien
X
X
X
9.-11. Oktober
Estoril/Portugal
X
X
16.-18. Oktober
Jerez/Spanien
X
X
X
X
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach