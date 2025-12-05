Weiter zum Inhalt
Alles auf Anfang: Was BMW für die Superbike-WM 2026 erwartet

Mit Toprak Razgatlioglu avancierte BMW in der Superbike-WM zum erfolgreichsten Hersteller der vergangenen zwei Jahre. Mit Danilo Petrucci und Miguel Oliveira beginnt eine neue Zeitrechnung.

Ivo Schützbach

Von

Superbike WM

Alles auf Anfang: Was BMW für die Superbike-WM 2026 erwartet
Alles auf Anfang: Was BMW für die Superbike-WM 2026 erwartet
Foto: Gold & Goose
Alles auf Anfang: Was BMW für die Superbike-WM 2026 erwartet
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

Am 26./27. November konnten Danilo Petrucci und Miguel Oliveira beim Test in Jerez einen ersten Eindruck von der BMW M1000RR gewinnen. Beide verfügen über viele Jahre WM-Erfahrung in verschiedenen Klassen und mit mehreren Herstellern, beide haben in MotoGP-Rennen triumphiert.

Und doch sind die Fußstapfen gewaltig, in die sie treten: Toprak Razgatlioglu hat für den deutschen Hersteller zwei WM-Titel und 39 Rennen gewonnen und damit mehr erreicht als alle anderen BMW-Fahrer seit dem WM-Debüt 2009 zusammen.

«Uns ist klar, dass wir eine außergewöhnliche Paarung hatten, das sieht man allein an der Statistik», betonte BMWs Technischer Direktor Christian Gonschor im Vieraugengespräch mit SPEEDWEEK.com. «Uns ist aber auch klar, dass wir ein siegfähiges Motorrad haben. 40 Siege in zwei Jahren fallen nicht vom Himmel, egal in welcher außergewöhnlichen Kombination. Das bedarf schon einer Prise eines funktionierenden Produktes. Mit Miguel und Danilo haben wir zwei neue, frische, herausragende Fahrer im Team, bei denen ich definitiv davon ausgehe, dass sie siegfähig sind.»

«Was dann am Ende einer Saison herauskommt – Motorsport schreibt seine eigenen Geschichten», weiß der begeisterte Hobby-Fußballer, derzeit mit Kreuzbandriss unterwegs. «Von heute auf morgen können über äußere Umstände wie neue Reifenmischungen, Reglementthemen oder Verletzungen eine Dynamik in positiver oder negativer Richtung entstehen. Beide sind Siegfahrer und werden mit unserem Fahrzeug auf die Erfolgsspur einbiegen. Ich mache mir keine Sorgen: Die Bürde der Vergangenheit ist auch ein Stolz. Wir haben nichts, für das man sich verstecken muss. Zweimal in Folge Weltmeister zu sein, braucht ein starkes Team, ein starkes Paket, und viele Menschen, die dafür sorgen. Die sind weiterhin da, deshalb bin ich überzeugt, dass wir erfolgreich sein werden. Was aber am Ende einer Saison herauskommt, steht in den Sternen.»

Im Gegensatz zu vielen anderen im SBK-Paddock geht Gonschor nicht davon aus, dass Vizeweltmeister Nicolò Bulega mit der neuen Ducati Panigale V4R allen um die Ohren fahren wird. Der Italiener war 2025 Topraks einziger ernsthafter Gegner.

«Sie haben ihre Herausforderungen, sie haben ein neues Paket», erzählte der gebürtige Bochumer. «Sicherlich ein starkes Paket, wie wir in den Tests gesehen haben. Aber testen ist testen und Rennen ist Rennen. Phillip Island ist für alle ein besonderer Anfang, dann bekommt die Saison eine Dynamik. Regenrennen, Trockenrennen, Stürze können Dinge verändern, deshalb wage ich es nicht, eine Prognose abzugeben – die Saison wird erfolgreich für uns enden.»

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Toprak Razgatlioglu

Toprak Razgatlioglu

BMW Motorrad Motorsport

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

616

2

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Ducati Corse

Aruba.it Racing - Ducati

603

3

Bautista.jpg

Álvaro Bautista

Ducati Corse

Aruba.it Racing - Ducati

337

4

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Placeholder

Pata Maxus Yamaha

310

5

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

Barni Racing Team

BARNI Spark Racing Team

284

6

Alex Lowes

Alex Lowes

bimota by Kawasaki Racing Team

218

7

Xavi Vierge

Xavier Vierge

Placeholder

Honda HRC

185

8

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

Elf Marc VDS Racing Team

184

9

Andrea Iannone

Andrea Iannone

Team Pata Go Eleven

166

10

Axel Bassani

Axel Bassani

bimota by Kawasaki Racing Team

140

Events

Alle Superbike WM Events

  • Vergangen

    Aragon

    Motorland Aragón, Spanien
    26. - 28.09.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Estoril

    Autódromo do Estoril , Portugal
    10. - 12.10.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Spain

    Circuito de Jerez, Spanien
    17. - 19.10.2025
    Zum Event

  1. Vergangen

    Aragon

    Motorland Aragón, Spanien
    26. - 28.09.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Estoril

    Autódromo do Estoril , Portugal
    10. - 12.10.2025
    Zum Event

  3. Vergangen

    Spain

    Circuito de Jerez, Spanien
    17. - 19.10.2025
    Zum Event

