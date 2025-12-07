Weiter zum Inhalt
Alles, was man über die Superbike-WM wissen muss, steht in diesem Buch

Als intimer Kenner der Superbike-WM ist Michael Hill bekannt. In seinem Buch «Superbikes, the Stage and Me» gibt der Engländer interessante Einblicke. Das Vorwort schrieb Wayne Rainey.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Foto: Michael Hill
© Michael Hill

Ob Superbike-WM, MotoGP, MotoAmerica und sogar die Formel 1 – Michael Hill ist in fast jedem Paddock zu Hause. Mit fast zwei Jahrzehnten Erfahrung auf der Bühne und vor der Kamera ist er weltweit als Stimme der seriennahen Weltmeisterschaft und als Moderator der Paddock Show bekannt. Hill kümmert sich zudem seit über einem Jahrzehnt um die Pressearbeit vieler Rennfahrer.

Hervorzuheben auch sein Engagement als Botschafter für die Charity-Organisation «Two Wheels for Life», für die er durch Versteigerung von Fahrer- und Motorradequipment aus der Weltmeisterschaft regelmäßig Geld sammelt.

Und der Engländer schreibt auch Bücher. In seinem jüngst erschienenen Werk schildert Hill von seinem persönlichen Lebensweg. Seit es, wie er als Kind mit seinem ersten Motorrad gegen einen Zaun krachte oder wieso er von der Bühne der Paddock Show gefallen ist – «Superbikes, The Stage & Me» erzählt alles. Erhältlich bei Amazon.

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Toprak Razgatlioglu

Toprak Razgatlioglu

BMW Motorrad Motorsport

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

616

2

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Ducati Corse

Aruba.it Racing - Ducati

603

3

Bautista.jpg

Álvaro Bautista

Ducati Corse

Aruba.it Racing - Ducati

337

4

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Placeholder

Pata Maxus Yamaha

310

5

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

Barni Racing Team

BARNI Spark Racing Team

284

6

Alex Lowes

Alex Lowes

bimota by Kawasaki Racing Team

218

7

Xavi Vierge

Xavier Vierge

Placeholder

Honda HRC

185

8

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

Elf Marc VDS Racing Team

184

9

Andrea Iannone

Andrea Iannone

Team Pata Go Eleven

166

10

Axel Bassani

Axel Bassani

bimota by Kawasaki Racing Team

140

  • Vergangen

    Aragon

    Motorland Aragón, Spanien
    26. - 28.09.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Estoril

    Autódromo do Estoril , Portugal
    10. - 12.10.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Spain

    Circuito de Jerez, Spanien
    17. - 19.10.2025
    Zum Event

  1. Vergangen

    Aragon

    Motorland Aragón, Spanien
    26. - 28.09.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Estoril

    Autódromo do Estoril , Portugal
    10. - 12.10.2025
    Zum Event

  3. Vergangen

    Spain

    Circuito de Jerez, Spanien
    17. - 19.10.2025
    Zum Event

