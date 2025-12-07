Alles, was man über die Superbike-WM wissen muss, steht in diesem Buch

Ob Superbike-WM, MotoGP, MotoAmerica und sogar die Formel 1 – Michael Hill ist in fast jedem Paddock zu Hause. Mit fast zwei Jahrzehnten Erfahrung auf der Bühne und vor der Kamera ist er weltweit als Stimme der seriennahen Weltmeisterschaft und als Moderator der Paddock Show bekannt. Hill kümmert sich zudem seit über einem Jahrzehnt um die Pressearbeit vieler Rennfahrer.

Werbung

Werbung

Hervorzuheben auch sein Engagement als Botschafter für die Charity-Organisation «Two Wheels for Life», für die er durch Versteigerung von Fahrer- und Motorradequipment aus der Weltmeisterschaft regelmäßig Geld sammelt.

Und der Engländer schreibt auch Bücher. In seinem jüngst erschienenen Werk schildert Hill von seinem persönlichen Lebensweg. Seit es, wie er als Kind mit seinem ersten Motorrad gegen einen Zaun krachte oder wieso er von der Bühne der Paddock Show gefallen ist – «Superbikes, The Stage & Me» erzählt alles. Erhältlich bei Amazon .