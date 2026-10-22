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Mit bald 42 Jahren fragt sich auch Alvaro Bautista: War das sein Abschied?

Der zweifache Superbike-Weltmeister Alvaro Bautista hat beim Saisonfinale in Jerez gezeigt, dass er noch um Podestplätze kämpfen kann. Ob sich eine sportliche Zukunft ergibt, ist weiterhin offen.

Ivo Schützbach

Von

Superbike WM

Muss Alvaro Bautista seinen Helm an den Nagel hängen?
Muss Alvaro Bautista seinen Helm an den Nagel hängen?
Foto: gold & goose
Muss Alvaro Bautista seinen Helm an den Nagel hängen?
© gold & goose

Im Artikel erwähnt

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Eine schlechte Saison hat gereicht, dass manch einer vergaß, was Alvaro Bautista in der Superbike-WM geleistet hat: zweimal Champion, 63 Siege, 129 Podestplätze, 57 schnellste Rennrunden und 10 Pole-Positions! Nach Siegen ist er klassenübergreifend der beste Ducati-Fahrer, den es in einer Weltmeisterschaft je gab.

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An diese glorreichen Zeiten hat uns der am 21. November 42-jährige Spanier beim WM-Finale in Jerez de la Frontera eindrucksvoll erinnert, als er im zweiten Hauptrennen bis kurz vor Schluss auf dem dritten Rang lag – dann ging sein Hinterreifen ein. Der WM-Neunte Bautista bewies: Er gehört noch nicht aufs Altenteil.

Und dennoch: Die 22 Stammplätze für die Superbike-WM 2027 sind besetzt, Bautista kam nirgends unter. Doch eine Chance bietet sich ihm noch: Nach der Sommerpause, spätestens zum Saisonfinale Ende Oktober 2027, will der chinesische Hersteller CF Moto in die Superbike-WM einsteigen. Es gibt derzeit keinen anderen Fahrer, der über so hohen Speed, Erfahrung mit V4-Motoren und dem geballten Wissen aus Werksteams von Suzuki und Aprilia (MotoGP) sowie Ducati und Honda (SBK) verfügt wie der Routinier aus Talavera de la Reina in Kastilien. Kein verfügbarer Rennfahrer hat einen eindrucksvolleren Lebenslauf vorzuweisen, um sich für den Job bei CF Moto zu empfehlen: Für 2027 als Testfahrer und 2028 als Stammpilot.

Im Artikel erwähnt

Alvaro Bautista wollte es vor allen sich beweisen

«Mir ging es in Jerez nicht darum den anderen etwas zu beweisen, sondern mir selbst», unterstrich Bautista im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Ich hatte kein Vertrauen für das Motorrad und Mitte der Saison eine Verletzung, das war eine meiner härtesten Saisons. Ich war aber immer zuversichtlich, dass ich konkurrenzfähig sein kann. In den letzten Rennen wurde es besser, in Estoril und Jerez konnte ich mich wieder weiter vorne zeigen. Ich bin noch in der Lage, schnell zu fahren.»

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Zu seinem –zumindest vorerst – letzten SBK-Event meinte Alvaro: «Ich war recht ruhig und dachte nicht daran, dass das mein letztes Rennen der Saison und mit Barni ist. Noch nicht mal, ob es möglicherweise mein letztes Rennen in der Weltmeisterschaft ist. Ich wollte das Wochenende dazu nutzen, um Leistung zu zeigen. Als ich in die Box kam und meine Familie und Freunde sah, wurde es aber doch etwas emotional. Es war ein Abschied, ich will diesen aber noch nicht jetzt geben. Ich muss abwarten, ob ich für die Zukunft etwas in der Hand habe, oder ob ich mich wirklich verabschieden muss. Momentan ist nichts klar, ich weiß nicht, ob ich weiterhin Rennen fahren kann.»

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Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

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Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

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Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

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+14,928

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13

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Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

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06

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Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

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Team GO Eleven

20

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Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

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Bimota by Kawasaki Racing Team

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