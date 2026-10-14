Ein letztes Mal alles geben: Bautista verdrängt das mögliche Superbike-Aus

Álvaro Bautista steht beim Saisonfinale auf dem Circuito de Jerez ein schwerer Gang bevor, es sind möglicherweise seine letzten Rennen in der Superbike-WM. «Ich mache mir keine Gedanken, was nach Jerez sein wird», erzählte der Routinier im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Ich sorge mich nicht wegen der Zukunft und bin auf alles vorbereitet. Ich lasse es auf mich zukommen und bin glücklich mit meinem Leben. Ich überlege nicht, was ich machen werde, falls ich keine Rennen mehr fahre. Fakt ist: Ich fühle mich stark und bin immer noch ein guter Fahrer, der in einer Meisterschaft auf hohem Level um gute Positionen kämpfen kann. Wenn der Tag kommt, an dem ich mich für dieses oder jenes entscheiden muss, dann werde ich das tun. Ich werde die richtige Entscheidung treffen – was kommt, das kommt. Ich habe immer noch die nötige Geschwindigkeit und wäre auch weiterhin gerne Rennfahrer. Das hängt aber nicht allein von mir ab.»

Werbung

Werbung

Bautistas letzte Chance auf den Verbleib in der Superbike-WM ist ein Engagement als Test- und Entwicklungsfahrer für CF Moto mit anschließenden Renneinsätzen . Der Einstieg der chinesischen Marke ist für nach der Sommerpause 2027 geplant.

Dass der klein gewachsene Spanier nach wie vor über herausragenden Speed verfügt, bewies er in Estoril, als er im zweiten Lauf auf Platz 3 liegend stürzte . Seine Landsleute in Jerez möchte der aus Talavera de la Reina stammende Bautista nicht enttäuschen.

Bautista: «Spiegelt nicht wider, was wir verdient hätten»

«Glücklicherweise steht schon das nächste Rennwochenende an, diesmal bei meinem Heimrennen. Jerez ist eine Strecke, die mir ausgezeichnet gefällt», verwies Bautista auf fünf Siege und neun Podestplätze. «Nach Estoril, wo das Gefühl sehr positiv war, kommen wir mit einem etwas bitteren Nachgeschmack an. Ich finde nicht, dass die Ergebnisse in Portugal das widerspiegeln, was wir verdient hätten. In Rennen 2 zeigten wir eine sehr solide Leistung und kämpften um das Podium. Es war bitter, dass ich gegen Ende gestürzt bin. Trotzdem hoffe ich, in Jerez auf dem guten Gefühl aufbauen zu können. Es ist schade, dass dies der letzte Lauf der Saison ist. Wir werden alles geben, um mit einem möglichst guten Ergebnis abzuschließen.»

Werbung

Werbung

Seit seinem Wechsel von der MotoGP in die Superbike-WM 2019 gehört Bautista zu den prägenden Figuren. Mit 63 Siegen und 126 Podestplätzen aus 209 Starts ist er der erfolgreichste Superbike-WM-Pilot von Ducati. Weitere drei Podestplätze erreichte er in 61 Starts mit Honda. Álvaro brillierte mit den Titeln 2022 und 2023, hinzu kommen die WM-Ränge 2 in den Jahren 2019 und 2024, außerdem wurde er 2025 WM-Dritter.