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Alvaro Bautistas übermenschliche Leistung: Ohne Wunder und den guten Stoff

Am 18. Mai wurde Alvaro Bautista am mehrfach gebrochenen rechten Fuß operiert, am Sonntag preschte er bei der Superbike-WM in Aragon zweimal in die Top-8. Was den 41-jährigen Ducati-Piloten antreibt.

Ivo Schützbach

Von

Superbike WM

Alvaro Bautista verblüffte alle – auch sich selbst
Alvaro Bautista verblüffte alle – auch sich selbst
Foto: gold & goose
Alvaro Bautista verblüffte alle – auch sich selbst
© gold & goose

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Alvaro Bautista kann bereits wieder ohne Krücken laufen. Nach den anstrengenden Hitzerennen in Aragon zog er es für den restlichen Sonntag allerdings vor, die Gehilfen zu benützen – um seinen am 16. Mai mehrfach gebrochenen und am 18. Mai operierten rechten Fuß zu entlasten.

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Im Sprintrennen arbeitete sich der Spanier vom 15. Startplatz bis auf Position 8. Im zweiten Hauptrennen kam er sogar noch einen Rang weiter vorne ins Ziel – wenn auch 18 sec hinter Seriensieger Nicolo Bulega.

«Zwei Wochen nach meiner komplizierten, bösen Verletzung war es der große Preis, dass ich hier dabei sein konnte», erzählte Alvaro nach seiner übermenschlichen Leistung während des Treffens mit SPEEDWEEK.com. «Das war kein Wunder, ganz sicher nicht, sondern das Ergebnis harter Arbeit. Ich bin sehr stolz, was wir erreicht haben. Ich habe meinen Start nie als etwas Unmögliches oder als Wunder gesehen. Dass ich dieses Wochenende fahren konnte, kam nicht von nichts. Und wir haben das Maximum herausgeholt. Es ist nicht leicht, mit den Schmerzen bis ans Limit zu gehen.»

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Willkommen in Aragón
Willkommen in Aragón
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Michael van der Mark und Miguel Oliveira
Michael van der Mark und Miguel Oliveira
Foto: Gold & Goose
Tommy Bridewell
Tommy Bridewell
Foto: Gold & Goose
Lecuona, Bulega, Sam Lowes
Lecuona, Bulega, Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Alex Lowes und Tommy Bridewell
Alex Lowes und Tommy Bridewell
Foto: Gold & Goose
Mackenzie und Van der Mark
Mackenzie und Van der Mark
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona, Sam Lowes, Alberto Surra
Iker Lecuona, Sam Lowes, Alberto Surra
Foto: Gold & Goose
Bulega und Lecuona
Bulega und Lecuona
Foto: Gold & Goose
Bassani und Gerloff
Bassani und Gerloff
Foto: Gold & Goose
Jake Dixon
Jake Dixon
Foto: Gold & Goose
Bridewell und Baldassarri
Bridewell und Baldassarri
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Álvaro Bautista
Álvaro Bautista
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona und Sam Lowes
Iker Lecuona und Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega siegt in Aragón
Nicolò Bulega siegt in Aragón
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Bulega, Lecuona und Team
Bulega, Lecuona und Team
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona, Nicolò Bulega, Sam Lowes
Iker Lecuona, Nicolò Bulega, Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Willkommen in Aragón
© Gold & Goose

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«Als mir klar wurde, dass ich die Rennen fahren kann, wollte ich genau das tun: Rennen fahren», betonte der zweifache Superbike-Weltmeister. «Ohne Erwartungen oder einen Blick auf meine Leistung. Nach einer Verletzung ist es immer schwer, wieder Vertrauen zu finden. Und umso länger du weg bist, desto schwieriger wird es. Zeitweise genoss ich die Rennen auch, in den letzten vier Runden des Hauptrennens musste ich aber meine Pace zurückschrauben.»

Laut App ist Bautista erst 24,8 Jahre alt

Mit 41 Jahren ist Bautista der Älteste im Feld, auch wenn eine App auf seinem Smartphone ausgerechnet hat, dass er anhand seiner biologischen Daten erst 24,8 ist. Auf starke Schmerzmittel verzichtete er in Aragonien. «Am Sonntagmorgen nahm ich Ibuprofen und vor dem Superpole-Race Paracetamol», verriet er. «Dazu Antibiotika, weil ich zwei großflächige Schürfwunden habe. In Most gaben sie mir nach dem Sturz den guten Stoff, da hob ich ab und flog bis in den Himmel. Zuhause nahm ich nur etwas, weil ich mich dazu gezwungen fühlte. Normal nehme ich nichts, weil ich meinen Körper spüren will. Schmerzen sind eine Warnung, dass etwas nicht stimmt – diese Warnungen möchte ich wahrnehmen.»

Das mache ich nicht für die Rennen, sondern für mein Leben.

alvaro bautista

Viele fragen sich, weshalb sich der Evergreen ein solches Extremprogramm antut? Beweisen muss er schon lange niemandem mehr etwas. «Außer mir selbst», hielt Bautista fest. «Das ist eine Herausforderung für mich. Ich hatte einen schlimmen Crash mit einer bösen Verletzung und anschließender Operation. Ich mag es nicht verletzt zu sein, an Krücken zu gehen, oder dass sich meine Familie um mich kümmern muss. Ich will nützlich sein. Dass ich Rennen fahre, ist ein Ansporn für mich, so schnell wie möglich gesund zu werden. Das mache ich nicht für die Rennen, sondern für mein Leben.»

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Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

18

32:50,074

1:48,971

25

02

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

18

+0,786

1:49,126

20

03

Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

14

18

+6,506

1:49,219

16

04

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

18

+12,413

1:49,767

13

05

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

18

+14,351

1:49,777

11

06

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

18

+16,317

1:49,691

10

07

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Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

19

18

+18,023

1:49,837

9

08

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

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Motocorsa Racing

67

18

+18,530

1:49,905

8

09

Thomas Bridewell

Thomas Bridewell

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Thomas Bridewell

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Superbike Advocates

46

18

+18,974

1:49,880

7

10

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Michael van der Mark

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Michael van der Mark

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