Álvaro Bautista (Ducati) dämpft Erwartung: «Balaton wird anspruchsvoller»

Superbike WM • Neu
Massensturz beim Balaton-Debüt: Gardner und Gerloff erinnern sich gut
Beim Superbike-Debüt des Balaton Circuit zeigte Álvaro Bautista eine starke Performance, leistete sich aber auch Fehler. Entsprechend zurückhaltend formuliert der Ducati-Privatier seine Erwartungen.
Dritte Plätze im ersten Lauf und im Superpole-Race waren vor einem Jahr die Höhepunkte von Álvaro Bautista auf dem Balaton Park Circuit. Ohne den Sturz im zweiten Hauptrennen hätte es eines der besseren Wochenenden des Spaniers werden können.
In der Superbike-WM 2026 könnte der Barni Ducati-Pilot auf der ungarischen Piste zumindest seinen Aufwärtstrend fortsetzen. Die Rückkehr auf das Podium ist das erklärte Ziel – allerdings nur hinter vorgehaltener Hand.
«Wir haben keine besonderen Erwartungen», spielte Bautista seine Ambitionen herunter. «Das Ziel ist es, gut zu arbeiten. Wenn es uns gelingt, ein gutes Gefühl zu finden, können wir konkurrenzfähig sein. Ein guter Start wird entscheidend sein.»
Balaton wird wahrscheinlich anspruchsvoller.
Alvaro Bautista
Mit der neuen Ducati V4R hat sich Bautista noch nicht komplett angefreundet, auch das Zusammenspiel mit seinem neuen Crew-Chief ist weiterhin nicht perfekt. Der zweifache Superbike-Weltmeister spricht nach vierten Plätzen auf dem TT Circuit jedoch von Fortschritten.
«In Assen haben wir meiner Meinung nach viele Daten und positive Eindrücke gesammelt, die uns helfen werden, in Balaton optimal zu starten. Es ist eine ganz andere Strecke: Assen ist fließend, während Balaton eher aus Stop-and-Go-Passagen besteht, sodass es wahrscheinlich anspruchsvoller sein wird», meint der 41-Jährige. «Es ist keine einfache Rennstrecke mit vielen Richtungswechseln und langsamen Abschnitten, und sie ist zudem kompakter. Wir müssen ab Freitag gewissenhaft arbeiten, um das gleiche Gefühl wie am letzten Rennwochenende wiederzufinden und uns weiter zu verbessern.»
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