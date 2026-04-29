Álvaro Bautista (Ducati) dämpft Erwartung: «Balaton wird anspruchsvoller»

Dritte Plätze im ersten Lauf und im Superpole-Race waren vor einem Jahr die Höhepunkte von Álvaro Bautista auf dem Balaton Park Circuit. Ohne den Sturz im zweiten Hauptrennen hätte es eines der besseren Wochenenden des Spaniers werden können.

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In der Superbike-WM 2026 könnte der Barni Ducati-Pilot auf der ungarischen Piste zumindest seinen Aufwärtstrend fortsetzen. Die Rückkehr auf das Podium ist das erklärte Ziel – allerdings nur hinter vorgehaltener Hand.

«Wir haben keine besonderen Erwartungen», spielte Bautista seine Ambitionen herunter. «Das Ziel ist es, gut zu arbeiten. Wenn es uns gelingt, ein gutes Gefühl zu finden, können wir konkurrenzfähig sein. Ein guter Start wird entscheidend sein.»

Balaton wird wahrscheinlich anspruchsvoller. Alvaro Bautista

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Mit der neuen Ducati V4R hat sich Bautista noch nicht komplett angefreundet, auch das Zusammenspiel mit seinem neuen Crew-Chief ist weiterhin nicht perfekt. Der zweifache Superbike-Weltmeister spricht nach vierten Plätzen auf dem TT Circuit jedoch von Fortschritten.

Thema der Woche Ausblick: Mit diesen Piloten könnte die MotoGP 2027 an den Start gehen Noch fehlen viele Unterschriften auf den Verträgen für 2027. Und doch lässt sich ein konkretes Bild der Königsklasse im Jahr 1 mit 850 ccm zeichnen. Etliche Transfers von Topfahrern gelten als sicher. Thomas Kuttruf Weiterlesen