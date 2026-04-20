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Álvaro Bautista (Ducati) erleichtert – brachte Assen die Wende?

Mit drei vierten Plätzen gelang Álvaro Bautista in Assen ein überaus solides Superbike-Meeting. Mehr als über die Ergebnisse freut sich der 41-Jährige aber über die Fortschritte mit der Ducati V4R.

Kay Hettich
Von

Superbike WM

Alvaro Bautista zeigte sich nach Assen erleichtert
Alvaro Bautista zeigte sich nach Assen erleichtert
Foto: Gold & Goose
Alvaro Bautista zeigte sich nach Assen erleichtert
© Gold & Goose

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Im Artikel erwähnt

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Seit Einführung der Gewichtsregel muss Álvaro Bautista zusätzlichen Ballast an seinem Motorrad montieren lassen. Der Spanier ist der kleinste und leichteste Superbike-Pilot und sieht sich dadurch benachteiligt. Tatsächlich stand der 41-Jährige seitdem zuerst im Schatten seines damaligen Aruba-it-Teamkollegen Nicolò Bulega und verlor nach der vergangenen Saison auch seinen Platz im Werksteam.

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In diesem Jahr tritt der Spanier für das Kundenteam Barni Racing an. Das Meeting in Assen war mit drei vierten Plätzen das bisher beste Rennwochenende des zweifachen Superbike-Weltmeisters als Privatier. Es scheint, als hätte die Truppe von Marco Barnabo bei der Abstimmung einen guten Kompromiss für die Gewichtsproblematik gefunden. «Ein sehr positiver Tag», sagte Bautista am Sonntagnachmittag erleichtert. «Abgesehen vom Ergebnis ist das Wichtigste, dass ich mich dank der Änderungen am Motorrad sowohl im Superpole-Rennen als auch im zweiten Rennen wohler gefühlt habe. Wir haben das Fahrgefühl im Vergleich zu Samstag verbessert und schließen Schritt für Schritt die Lücke zur Spitze. In den ersten Runden habe ich zwar etwas verloren, aber auch nicht übertrieben viel.»

Willkommen zum Rennen in Assen
Willkommen zum Rennen in Assen
Foto: Gold & Goose
Sam Lowes
Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Andrea Locatelli
Andrea Locatelli
Foto: Gold & Goose
Xavi Vierge und Danilo Petrucci
Xavi Vierge und Danilo Petrucci
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Tarran Mackenzie
Tarran Mackenzie
Foto: Gold & Goose
Andrea Locatelli
Andrea Locatelli
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Alex Lowes und Álvaro Bautista
Alex Lowes und Álvaro Bautista
Foto: Gold & Goose
Danilo Petrucci
Danilo Petrucci
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Nicolò Bulega, Iker Lecuona, Sam Lowes
Nicolò Bulega, Iker Lecuona, Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Miguel Oliveira
Miguel Oliveira
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega gewinnt das Rennen
Nicolò Bulega gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Bulega, Lecuona und Team
Bulega, Lecuona und Team
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona, Nicolò Bulega, Sam Lowes
Iker Lecuona, Nicolò Bulega, Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Assen
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Besonders zu Rennbeginn klagte Bautista bisher durch den Ballast und den vollen Tank über Handlingsprobleme. «Es war viel besser als noch im vergangenen Jahr, als ich mit dem zusätzlichen Gewicht nur ein Passagier auf dem Bike war. Jetzt kann ich das Motorrad bedeutend besser fahren, und das ist die wichtigste Erkenntnis«, betonte der 63-fache Sieger. «Mit den Daten von Assen können wir uns besser auf die nächsten Rennen vorbereiten. Wir müssen abwarten, aber für den Moment bin ich glücklich.»

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Besonders erfreulich für das Barni-Team: Im zweiten Lauf kreuzte mit Yari Montella nur 0,9 sec hinter Bautista als Fünfter die Ziellinie. «Ich wusste gar nicht, dass mein Teamkollege hinter mir ist, denn wer hinter mir ist, spielt für mich keine Rolle. Ich sah ihn nur ganz am Anfang des Rennens und glaubte, dass Alex Lowes hinter mir ist», wunderte sich der 41-Jährige. «Für das Team ist es natürlich großartig, mit beiden Fahrern vorn mitzufahren und wichtige Punkte zu holen. Ein großartiger Sonntag für das gesamte Team, beide Fahrer in den Top-5 zu haben – herzlichen Glückwunsch an alle. Hoffentlich ist dies nur der Anfang. Lasst uns so weitermachen.»

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

21

32:58,347

1:33,162

25

02

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

21

+2,724

1:33,394

20

03

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

14

21

+5,257

1:33,499

16

04

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

19

21

+8,941

1:33,939

13

05

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

21

+9,845

1:33,916

11

06

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

21

+12,872

1:34,009

10

07

Xavier Vierge

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

Xavier Vierge

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

97

21

+17,363

1:34,224

9

08

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

55

21

+18,294

1:34,362

8

09

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

9

21

+19,054

1:34,063

7

10

Tarran Mackenzie

Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

Tarran Mackenzie

Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

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21

+21,924

1:34,369

6

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