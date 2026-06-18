Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Superbike WM

  6. /

  7. News

Werbung

Álvaro Bautista (Ducati): Zuerst Aufholjagd, dann gerammt und gestürzt

Obwohl Alvaro Bautista in Misano bedeutend weniger Schmerzen hatte als zuvor in Aragon, konnte der zweifache Superbike-Weltmeister beim Heimrennen seines Ducati-Teams wenig zum Erfolg beitragen.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Alvaro Bautista in Misano
Alvaro Bautista in Misano
Foto: Gold & Goose
Alvaro Bautista in Misano
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Es war ein medizinisches Wunder, dass Álvaro Bautista nur zwei Wochen nach einer komplexen Operation am rechten Fuß nicht nur bei seinem Heimrennen in Aragón teilnahm, sondern auch zwei Top-8-Ergebnisse einfahren konnte. Dass der 41-Jährige das erste Rennen aufgeben musste, war einem technischen Problem geschuldet.

Werbung

Werbung

Entsprechend zuversichtlich reiste der Ducati-Pilot vergangenes Wochenende nach Misano, um beim Heimrennen seines Teams Barni Racing mit weniger Einschränkungen bessere Ergebnisse einzufahren. Als der Spanier aber im Qualifying als 17. unterging, änderte das die Ausgangslage kollossal.

«Mit dem SCX-Reifen war das Gefühl gut, während ich mit dem SCQ überhaupt nicht zurechtkam. In der Superpole hatte ich einige Schwierigkeiten – das Motorrad sprang förmlich und ich konnte nicht so viel Gas geben, wie ich es normalerweise getan hätte», erklärte der 63-fache Superbike-Sieger.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Seine beste Rennperformance zeigte Bautista im ersten Lauf. Mit Beharrlichkeit kämpfte sich der Routinier Position um Position nach vorn und war in Runde 14 von 21 in den Top-10 angekommen. Zwei Runden vor dem Ende schnappte er sich Platz 9 von Stefano Manzi (Yamaha). Im Superpole-Race war auf Platz 12 Endstation.

Werbung

Werbung

«Für Rennen 1 hatten wir Änderungen vorgenommen. Das Fahrgefühl hat sich leicht verbessert, aber ich hatte weiterhin Schwierigkeiten beim Bremsen. Aber es ist uns gelungen, viele Positionen gutzumachen. Mit dem Fuß habe ich noch Probleme, aber nach dem Rennen war er weniger ermüdet als in Aragón«, berichtete Bautista. «Im Sprintrennen lagen wir nahe an den ersten neun, aber ich habe in der ersten Runde wegen des Gedränges viel Zeit verloren.»

Willkommen zum Rennwochenende in Misano, Nicolò Bulega
Willkommen zum Rennwochenende in Misano, Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Paddock
Paddock
Foto: Gold & Goose
Kawasaki Motorhome
Kawasaki Motorhome
Foto: Gold & Goose
Álvaro Bautista
Álvaro Bautista
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani
Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona & Nicolò Bulega
Iker Lecuona & Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Das Bike von Sam Lowes
Das Bike von Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Lorenzo Baldassarri
Lorenzo Baldassarri
Foto: Gold & Goose
Álvaro Bautista
Álvaro Bautista
Foto: Gold & Goose
Andrea Locatelli
Andrea Locatelli
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Michael van der Mark
Michael van der Mark
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Sam Lowes
Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Somkiat Chantra
Somkiat Chantra
Foto: Gold & Goose
Ryan Vickers
Ryan Vickers
Foto: Gold & Goose
Michael van der Mark
Michael van der Mark
Foto: Gold & Goose
Garrett Gerloff
Garrett Gerloff
Foto: Gold & Goose
Alex Lowes
Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Xavi Vierge
Xavi Vierge
Foto: Gold & Goose
Garrett Gerloff
Garrett Gerloff
Foto: Gold & Goose
Alex Lowes
Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Superpole - Iker Lecuona, Nicolò Bulega & Alex Lowes
Superpole - Iker Lecuona, Nicolò Bulega & Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Rennen - Iker Lecuona, Nicolò Bulega & Yari Montella
Rennen - Iker Lecuona, Nicolò Bulega & Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennwochenende in Misano, Nicolò Bulega
© Gold & Goose

Bitter endete für den Familienvater der zweite Lauf am Sonntag. Als sein Teamkollege Yari Montella zum dritten Mal als Dritter die Ziellinie kreuzte, verfolgte Bautista das Rennen in der Barni-Box – sein Arbeitstag war bereits in der ersten Runde in Kurve 8 beendet.

«Ich hatte einen Zwischenfall mit anderen Fahrern, wurde gerammt und bin gestürzt», stöhnte Bautista. «Das war schade, denn ich hatte ein besseres Gefühl für das Motorrad entwickelt und dachte, ich könnte wie am Samstag eine Aufholjagd starten. Es war wichtig, das Rennen zu Ende zu fahren, da wir wesentliche Änderungen am Motorrad vorgenommen hatten und Feedback sammeln wollten, aber leider war das nicht möglich. Es tut mir leid, denn dieses Wochenende war für das Team sehr wichtig. Ich bin körperlich noch nicht zu 100 Prozent fit, und in diesen Tagen haben wir kein optimales Gefühl für das Motorrad gefunden. Das Ergebnis bedauere ich, aber ich möchte dem Team trotzdem zu den drei Podiumsplätzen gratulieren – sie haben es verdient und wir ziehen alle am selben Strang.»

Werbung

Werbung

In der Gesamtwertung belegt Bautista nach sieben von zwölf Superbike-Meetings mit 99 Punkten den achten WM-Rang. Sein Teamkollege Montella hat 170 Punkte eingefahren und ist Gesamtdritter.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. Rennen

  4. Startaufstellung

  5. Warm-up

  6. Rennen

  7. Startaufstellung

  8. Superpole

  9. 3. Freies Training

  10. 2. Freies Training

  11. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

21

32:49,765

1:32,735

25

02

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

21

+5,101

1:33,036

20

03

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

21

+14,016

1:33,586

16

04

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

21

+15,959

1:33,704

13

05

Tarran Mackenzie

Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

Tarran Mackenzie

Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

95

21

+18,733

1:33,918

11

06

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

67

21

+20,258

1:34,000

10

07

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

55

21

+22,107

1:34,179

9

08

Remy Gardner

Remy Gardner

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

Remy Gardner

Remy Gardner

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

87

21

+22,886

1:34,153

8

09

Michael van der Mark

Michael van der Mark

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Michael van der Mark

Michael van der Mark

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

60

21

+27,624

1:34,548

7

10

Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

14

21

+27,661

1:34,297

6

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle Superbike WM Events
  • Vergangen

    Aragon/Spanien

    Motorland Aragón, Spanien
    29.–31.05.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  • Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  • Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  • Cremona/Italien

    Circuito San Martino del Lago, Italien
    25.–27.09.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Aragon/Spanien

    Motorland Aragón, Spanien
    29.–31.05.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  3. Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  4. Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  5. Cremona/Italien

    Circuito San Martino del Lago, Italien
    25.–27.09.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien