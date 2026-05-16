Mehrere Brüche nach FP3-Sturz: Alvaro Bautista verpasst die Rennen in Most

Alvaro Bautista wird den Rest des Rennwochenendes der Superbike-WM in Most verpassen. Der Barni-Ducati-Pilot stürzte am Samstagmorgen in der Schlussphase des abschließenden Trainings in Kurve 20 und musste anschließend ins Medical Center eingeliefert werden.

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Dabei hatte die Session für den zweimaligen Weltmeister vielversprechend begonnen. Als erster Spitzenfahrer konnte Bautista seine persönliche Bestzeit vom Freitag unterbieten. Im Scheitel der vorletzten Kurve verlor der Routinier jedoch die Kontrolle über seine Ducati Panigale V4R, die daraufhin in die Auslaufzone rutschte.

Nach dem Sturz blieb Bautista zunächst im Kiesbett liegen und musste medizinisch versorgt werden. Anschließend wurde der Spanier auf einer Trage abtransportiert und ins Medical Center an der Strecke gebracht.

Diverse Frakturen im Fuß: Wie lange muss Bautista pausieren?

Die Diagnose nach den ersten Untersuchungen an der Rennstrecke in Most fiel ernüchternd aus: Bautista erlitt eine Fraktur des rechten Innenknöchels sowie Brüche im Mittelfuß- und Fersenbeinbereich. Für das Rennwochenende in Tschechien wurde er wenig überraschend als nicht fit eingestuft.

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Alvaro Bautista verlor in Kurve 20 die Kontrolle über seine Ducati Foto: Donnyfoto Alvaro Bautista verlor in Kurve 20 die Kontrolle über seine Ducati © Donnyfoto

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Bis zum nächsten Rennwochenende der Superbike-WM 2026 bleibt Alvaro Bautista kaum Zeit für die Genesung. Bereits in zwei Wochen wird die Saison im MotorLand Aragon fortgesetzt. Der flüssige Kurs in Nordspanien zählt zu den absoluten Paradestrecken des Spaniers. Nach aktuellem Stand bestehen jedoch große Zweifel, dass der 41-Jährige dort wieder antreten kann.

In der Fahrerwertung liegt Bautista derzeit auf Rang 7. Bei den Rennwochenenden in Phillip Island, Portimao, Assen und Balaton Park sammelte der ehemalige MotoGP-Pilot bislang 81 WM-Punkte.

Bautista ist bereits der zweite Spitzenfahrer, der verletzungsbedingt ausfällt. Miguel Oliveira fehlt BMW nach seinem Sturz im Superpole-Rennen des Ungarn-Wochenendes weiterhin.

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