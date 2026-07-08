Alvaro Bautista steckt nicht auf: «Haben Ideen, bin in besserer Verfassung»

Als nach Alvaro Bautistas Sturz im dritten freien Training am Samstagmorgen (16. Mai) in Most bekanntwurde, dass er sich mehrere Brüche am rechten Knöchel sowie Fersenbein zugezogen hat, rechneten Experten mit einer mehrwöchigen Verletzungspause – oder Monaten. Am 18. Mai wurde der Spanier operiert, am letzten Mai-Wochenende pilotierte er im MotorLand Aragon wieder seine Barni-Ducati und brauste auf einer seiner Lieblingsstrecken heldenhafte zweimal in die Top-8 .

Werbung

Werbung

Zwei Wochen später in Misano tat sich der 41-Jährige schwerer, obwohl körperlich in besserer Verfassung, hatte aber auch einiges Pech . Nach missratenem Qualifying und nur Startplatz 17 ist Rang 9 im ersten Lauf das einzige zählbare Ergebnis an der Adria und brachte ihm sieben WM-Punkte ein.

Vor den Rennen in Donington Park am kommenden Wochenende hat der Spanier 99 Zähler auf dem Konto und ist damit Gesamtachter, während Barni-Teamkollege Yari Montella mit 170 Punkten auf Platz 3 liegt. Der 26-jährige Italiener ist damit Best of the Rest hinter dem überragenden Ducati-Werksduo Nicolo Bulega und Iker Lecuona, das außer beim Saisonstart in Australien Ende Februar in jedem Lauf die Plätze 1 und 2 einsackte. Bulega ist seit Oktober 2025 unbesiegt und hat bereits unfassbare 25 Siege aneinandergereiht. Montella ist hochmotiviert: Bei seinem Heimrennen in Misano wurde er dreimal Dritter und hat den Vertrag mit dem Team Barni Spark Ducati bereits bis Ende 2027 verlängert .

Nur so kann ich mich aufs Fahren konzentrieren, ohne an die Verletzung denken zu müssen. alvaro bautista

Werbung

Werbung

Alvaro Bautista in viel besserer Verfassung