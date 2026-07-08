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Alvaro Bautista steckt nicht auf: «Haben Ideen, bin in besserer Verfassung»

Der zweifache Superbike-Weltmeister Alvaro Bautista geht davon aus, dass ihn seine schlimme Fußverletzung von Mitte Mai bei den Rennen in Donington nicht mehr behindert – doch er hat Aufholbedarf.

Ivo Schützbach

Von

Superbike WM

Alvaro Bautista
Alvaro Bautista
Foto: gold & goose
Alvaro Bautista
© gold & goose

Im Artikel erwähnt

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Als nach Alvaro Bautistas Sturz im dritten freien Training am Samstagmorgen (16. Mai) in Most bekanntwurde, dass er sich mehrere Brüche am rechten Knöchel sowie Fersenbein zugezogen hat, rechneten Experten mit einer mehrwöchigen Verletzungspause – oder Monaten. Am 18. Mai wurde der Spanier operiert, am letzten Mai-Wochenende pilotierte er im MotorLand Aragon wieder seine Barni-Ducati und brauste auf einer seiner Lieblingsstrecken heldenhafte zweimal in die Top-8.

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Zwei Wochen später in Misano tat sich der 41-Jährige schwerer, obwohl körperlich in besserer Verfassung, hatte aber auch einiges Pech. Nach missratenem Qualifying und nur Startplatz 17 ist Rang 9 im ersten Lauf das einzige zählbare Ergebnis an der Adria und brachte ihm sieben WM-Punkte ein.

Vor den Rennen in Donington Park am kommenden Wochenende hat der Spanier 99 Zähler auf dem Konto und ist damit Gesamtachter, während Barni-Teamkollege Yari Montella mit 170 Punkten auf Platz 3 liegt. Der 26-jährige Italiener ist damit Best of the Rest hinter dem überragenden Ducati-Werksduo Nicolo Bulega und Iker Lecuona, das außer beim Saisonstart in Australien Ende Februar in jedem Lauf die Plätze 1 und 2 einsackte. Bulega ist seit Oktober 2025 unbesiegt und hat bereits unfassbare 25 Siege aneinandergereiht. Montella ist hochmotiviert: Bei seinem Heimrennen in Misano wurde er dreimal Dritter und hat den Vertrag mit dem Team Barni Spark Ducati bereits bis Ende 2027 verlängert.

Im Artikel erwähnt

Nur so kann ich mich aufs Fahren konzentrieren, ohne an die Verletzung denken zu müssen.

alvaro bautista

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Alvaro Bautista in viel besserer Verfassung

Der zweifache Superbike-Champion Bautista fährt derzeit nicht in dieser Liga, auch weil er nach wie vor Zusatzgewichte ans Motorrad packen muss, kommt aber «in viel besserer körperlicher Verfassung» nach Donington, wie er selbst sagt. «Der Test letzte Woche in Cremona verlief sehr positiv, und ich habe mich mit meinem Fuß auf dem Motorrad endlich wieder wohlgefühlt. Es ist wichtig, wieder zu 100 Prozent fit zu sein, denn so kann ich mich voll und ganz aufs Fahren konzentrieren, ohne an die Verletzung denken zu müssen. Donington ist eine sehr anspruchsvolle Strecke mit Steigungen und Gefällen, schnellen und langsamen Kurven, harten Bremspunkten und Abschnitten, in denen es entscheidend ist, eine gute Kurvengeschwindigkeit beizubehalten. Es ist eine schwierige Rennstrecke, aber eine, die mir schon immer Spaß gemacht hat. Mein Ziel bleibt, das Gefühl für das Motorrad wiederzufinden, das mir bisher gefehlt hat. Wir haben einige Ideen, von denen wir hoffen, dass sie uns helfen können, einen Schritt nach vorne zu machen – sowohl was das Selbstvertrauen als auch die Leistung angeht.»

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