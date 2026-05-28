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Das Wunder wird wahr: Alvaro Bautista hat ersten Gesundheitscheck bestanden

Zwei Wochen nach seiner schlimmen Fußverletzung in Most wird es Alvaro Bautista aus dem Team Barni Spark Ducati bei seinem Heimrennen im MotorLand Aragon versuchen und in der Superbike-WM antreten.

Superbike WM

Alvaro Bautista wird es in Aragon versuchen
Alvaro Bautista wird es in Aragon versuchen
Foto: gold & goose
Alvaro Bautista wird es in Aragon versuchen
© gold & goose

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Alvaro Bautista ist in Most (Brüx) im dritten freien Training am Samstagmorgen in Kurve 20 gestürzt und zog sich mehrere Brüche am rechten Knöchel sowie dem Fersenbein zu. Am 18. Mai wurde der Spanier operiert. Offensichtlich schreitet seine Genesung rasant voran, obwohl einige Experten prognostiziert hatten, dass eine solche Verletzung Monate bis zur Heilung dauern kann.

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Am Donnerstagmittag war Bautista im Medical Center im MotorLand Aragon zur gesundheitlichen Überprüfung – und bestand! Der zweifache Superbike-Weltmeister kann bereits wieder ohne Krücken laufen und den operierten Fuß ausreichend bewegen und belasten. Um den Fuß zu entlasten, greift Alvaro von Zeit zu Zeit auf Krücken zurück, benötigt diese aber nicht unbedingt.

«Nach der Verletzung in Most habe ich zu Hause hart daran gearbeitet, mich bestmöglich und so schnell wie möglich zu erholen», hielt Bautista in Aragonien fest. «Nach der Operation hatten wir noch kein klares Bild von der Situation, aber in den letzten Tagen habe ich große Fortschritte bei meiner Genesung gesehen und fühle mich körperlich gut genug, um es zu versuchen. Die Ärzte haben mir grünes Licht gegeben, zumindest im FP1 zu fahren. Nach der Session werden wir meine Eindrücke auswerten und entscheiden, ob ich weiterfahren und das Wochenende fortsetzen kann oder nicht. Die Gesundheit geht vor.»

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Nach einem Unfall mit schwereren Verletzungen ist es so, dass die Ärzte des Motorrad-Weltverbands FIM, die eng mit dem Promoter der Superbike-WM zusammenarbeiten, auch im Austausch mit den behandelnden Ärzten des Verletzten und entsprechend gut informiert sind.

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Im Gesundheitscheck an der Rennstrecke geht es nur noch um die finale Inaugenscheinnahme. Bautista wird am Freitagmorgen im FP1 ab 10.35 Uhr versuchen, wie es mit seinem operierten Fuß auf dem Motorrad geht, anschließend muss er erneut bei den Rennärzten vorstellig werden. Sollte der 41-Jährige zu dem Schluss kommen, dass schnelles und sicheres Fahren unmöglich ist, würde Michael Ruben Rinaldi für das Team Barni Spark Ducati als Ersatz bereitstehen.

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