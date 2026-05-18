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Álvaro Bautista (41) operiert: Der Ducati-Pilot muss lange pausieren

Der Sturz von Álvaro Bautista im dritten freien Training hatte schwerwiegende Folgen. Es wird wohl Monate dauern, bis der zweifache Superbike-Weltmeister wieder seine Ducati V4R fahren wird.

Superbike WM

Alvaro Bautista zog sich langwierige Brüche zu
Alvaro Bautista zog sich langwierige Brüche zu
Foto: Gold & Goose
Alvaro Bautista zog sich langwierige Brüche zu
© Gold & Goose

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Die Liste verletzter Piloten ist beim Meeting in Most länger geworden und mit Danilo Petrucci (BMW) und Álvaro Bautista (41) erwischte es zwei der ältesten Teilnehmer der Superbike-WM 2026. Beide Routiniers fielen nach Stürzen am Samstag nicht nur für den fünften Saisonevent aus, sondern werden weitere Rennwochenenden verpassen.

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Ein GAU ist die Verletzung des Spaniers, der im dritten freien Training in Kurve 20 ausrutschte und mit einer Trage geborgen werden musste. Mit Brüchen am rechten Knöchel und am Fersenbein steht dem Barni-Ducati-Piloten ein langwieriger Heilungsprozess bevor.

Alvaro Bautista zog sich langwierige Brüche zu
Alvaro Bautista zog sich langwierige Brüche zu
Foto: Gold & Goose
Alvaro Bautista zog sich langwierige Brüche zu
© Gold & Goose

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Im Artikel erwähnt

Zurück in Spanien unterzog sich Bautista am Montagvormittag zur Fixierung der Frakturen einer Operation – bei dieser Art von Gelenksverletzung ist das die Standardvorgehensweise. Während ein Knöchelbruch weniger schwerwiegend ist, ist ein Fersenbeinbruch langwierig. Selbst bei optimalem Heilungsverlauf muss eine mehrwöchige und vollständige Entlastung erfolgen. Bis die Belastbarkeit wiederhergestellt ist, können bis zu sechs Monate vergehen.

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Rennfahrer sind zwar keine normalen Patienten, es ist aber wahrscheinlich, dass Bautista frühestens nach der Sommerpause in Magny-Cours (4. bis 6. September) auf das Motorrad zurückkehren kann.

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Aruba.it Racing - Ducati

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22

33:20,149

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25

02

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

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7

22

+0,594

1:30,149

20

03

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

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5

22

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16

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Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

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Team GO Eleven

34

22

+16,783

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13

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Kawasaki WorldSBK Team

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31

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+22,947

1:30,801

11

06

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Motocorsa Racing

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67

22

+23,177

1:30,982

10

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Bimota by Kawasaki Racing Team

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22

22

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47

22

+23,869

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