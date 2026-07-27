Álvaro Bautista (41) am Scheideweg: Schlechteste Ducati-Saison mit Ducati

Seit drei Jahren kämpft Álvaro Bautista nicht mehr regelmäßig um Siege und Podestplätze. Die Superbike-WM 2026 droht seine schlechteste Saison mit Ducati zu werden. Da hilft es wenig, dass der Spanier trotz seiner 41 Jahre weiterhin topfit und motiviert bis in die Haarspitzen ist!

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Gleichzeitig wird der Druck der jüngeren Konkurrenz größer, auch teamintern bei Barni Ducati. Während Yari Montella zuletzt in Donington mit den Plätzen 3, 2 und 3 sein bisher bestes Superbike-Meeting ablieferte, strauchelte der zweifache SBK-Weltmeister und kam nur als 14., Elfter und Zehnter ins Ziel. Und in der Gesamtwertung hat Bautista als WM-Neunter mit 107 Punkten nur etwas mehr als die Hälfte seines Teamkollegen eingefahren, der mit 211 Punkten WM-Dritter ist.

«Wir haben einige Änderungen am Fahrwerk getestet, um das Gefühl zu verbessern. Es gab positive Aspekte und andere, die nicht funktioniert haben», stöhnte Bautista. «Es tut mir leid, dass ich das Motorrad weiterhin nicht so fahren kann, wie ich es gerne hätte, und ich nicht in der Lage bin, unser volles Potenzial auszuschöpfen. Wir arbeiten hart daran, das richtige Gefühl wiederzufinden und einen Schritt nach vorn zu machen. Positiv ist, dass wir alle Rennen des Wochenendes absolvieren konnten – ein wichtiger Aspekt in dieser Phase. Jetzt haben wir etwas Zeit, alle Daten zu analysieren und uns bestmöglich auf die Wiederaufnahme nach der Sommerpause vorzubereiten.»

Bautista wird nicht müde, zu betonen, dass seine Probleme mit der Einführung des kombinierten Gesamtgewichts zusammenhängen, und macht Stimmung dagegen. Seitens Promoter Dorna und FIM gibt es jedoch keine Signale, dass man diese Regeln wieder abschaffen oder zumindest abschwächen könnte.

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Es ist klar: Bautista benötigt ein starkes Saisonfinale, um sich einen Startplatz für die Superbike-WM 2027 zu verdienen. Sein Vertrag mit Barni Racing endet mit Saisonende.