Alvaro Bautista über die Zukunft: Sein Manager bekam genaue Anweisungen

Sportbike-WM • Neu
Jerez, Lauf 1: Desaster für Salvador – WM-Führung wechselt zu Artigas
Der zweifache Superbike-Weltmeister Alvaro Bautista fährt an diesem Wochenende in Jerez seine – zumindest vorerst – letzten Rennen. Ob und wie es weitergeht, will der 41-Jährige momentan nicht wissen.
Fest steht: Von den 22 Stammfahrern, die wir zum Start der SBK-Saison 2027 Ende Februar in Australien sehen, wird Alvaro Bautista keiner sein. Seit der Einführung des Mindestgewichts für die Kombination aus Fahrer und Motorrad hin zur Saison 2024, defacto
Bautistas Abwärtstrend hat dafür gesorgt, dass er für 2027 bislang ohne Job dasteht. Seinen Platz im Team Barni Spark Ducati
«Der schnellste und günstigste Weg für einen Hersteller, um gegen die Mitbewerber aufzuholen, ist mit dem richtigen Fahrer, der Wissen mitbringt», erklärte ein Spitzenmanager gegenüber SPEEDWEEK.com.
«Ich weiß noch nicht, ob ich mich verabschieden muss», erzählte Bautista in Jerez. «Nach diesen Rennen werde ich mir anschauen, welche Optionen ich habe. Mein Manager Simone Battistella arbeitet daran, momentan will ich gar nicht wissen, welche Möglichkeiten ich habe. Jetzt konzentriere ich mich auf die Rennen, dann setze ich mich mit Simone zusammen und schaue, was wir haben. Dann werde ich machen, wonach mir ist.»
Ist sich der Spanier sicher, dass er Optionen haben wird? «Ich weiß es nicht», so Alvaro. «Deshalb will ich nichts wissen. Vielleicht sagt er mir, dass es nichts gibt. Das wäre schlecht, da weiß ich lieber nichts. Ich weiß über den neuen Hersteller so viel wie alle anderen. Meinen Informationen nach ist bezüglich dieses Projekts noch nicht alles klar, es könnte aber dazu führen, dass es zusätzliche Plätze in der Startaufstellung gibt.»
BMW: Miguel Oliveira (P), Brad Binder (ZA)
Bimota: Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)
Honda: Jake Dixon (GB), Somkiat Chantra (T)
Kawasaki: Garrett Gerloff (USA)
Pata Yamaha: Andrea Locatelli (I), Jack Miller (AUS)
GRT Yamaha: Remy Gardner (AUS), Stefano Manzi (I)
MotoXracing Yamaha: Mattia Rato (I), Twan Smits (NL)
Aruba.it Ducati: Iker Lecuona (E), Franco Morbidelli (I)
Barni Spark Ducati: Yari Montella (I), Xavier Vierge (E)
Marc VDS Ducati: Sam Lowes (GB)
Motocorsa Ducati: Alberto Surra (I)
Advocates Ducati: Tommy Bridewell (GB)
Go Eleven Ducati: Lorenzo Baldassarri (I), Delbianco? Arenas?
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