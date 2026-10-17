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Alvaro Bautista über die Zukunft: Sein Manager bekam genaue Anweisungen

Der zweifache Superbike-Weltmeister Alvaro Bautista fährt an diesem Wochenende in Jerez seine – zumindest vorerst – letzten Rennen. Ob und wie es weitergeht, will der 41-Jährige momentan nicht wissen.

Ivo Schützbach

Von

Superbike WM

Alvaro Bautistas Zukunft ist ungewiss
Alvaro Bautistas Zukunft ist ungewiss
Foto: gold & goose
Alvaro Bautistas Zukunft ist ungewiss
© gold & goose

Im Artikel erwähnt

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Fest steht: Von den 22 Stammfahrern, die wir zum Start der SBK-Saison 2027 Ende Februar in Australien sehen, wird Alvaro Bautista keiner sein. Seit der Einführung des Mindestgewichts für die Kombination aus Fahrer und Motorrad hin zur Saison 2024, defacto eine Anti-Bautista-Regel, da sie auf keinen anderen Fahrer erwähnenswerte Auswirkungen hat, ging es für den Mann mit der Startnummer 19 bergab. 2024 und 2025 wurde er im Ducati-Werksteam nach zwei vorangegangenen WM-Titeln noch Dritter, vor dem Saisonfinale in Jerez an diesem Wochenende ist Bautista lediglich Gesamtzehnter. Mit bald 42 Jahren ist er der mit Abstand Älteste im Feld, gehört an einem guten Tag aber immer noch zu den Schnellsten, wie er in Estoril zeigte, als er im zweiten Hauptrennen auf Platz 3 liegend stürzte.

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Bautistas Abwärtstrend hat dafür gesorgt, dass er für 2027 bislang ohne Job dasteht. Seinen Platz im Team Barni Spark Ducati muss er an Xavi Vierge abtreten, in einem anderen der diesjährigen Teams kommt er nicht unter. Den letzten Hoffnungsschimmer gibt es für den Evergreen beim chinesischen Hersteller CF Moto, der nach der Sommerpause 2027 in die Superbike-WM einsteigen wird. Dort könnte er seine V4-Erfahrung aus neun Jahren MotoGP sowie acht in der Superbike-WM einbringen. Da Bautista betont, nur dann Interesse an der Fortsetzung seiner Karriere zu haben, wenn er Rennen fahren kann, macht dieser Job nur Sinn, wenn ihn CF Moto nach der Entwicklungszeit und ersten Einsätzen im Herbst 2027 auch als Stammfahrer für 2028 aufbietet.

Bautista: «Weiß nicht, ob ich mich verabschieden muss»

«Der schnellste und günstigste Weg für einen Hersteller, um gegen die Mitbewerber aufzuholen, ist mit dem richtigen Fahrer, der Wissen mitbringt», erklärte ein Spitzenmanager gegenüber SPEEDWEEK.com.

Im Artikel erwähnt

«Ich weiß noch nicht, ob ich mich verabschieden muss», erzählte Bautista in Jerez. «Nach diesen Rennen werde ich mir anschauen, welche Optionen ich habe. Mein Manager Simone Battistella arbeitet daran, momentan will ich gar nicht wissen, welche Möglichkeiten ich habe. Jetzt konzentriere ich mich auf die Rennen, dann setze ich mich mit Simone zusammen und schaue, was wir haben. Dann werde ich machen, wonach mir ist.»

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Ist sich der Spanier sicher, dass er Optionen haben wird? «Ich weiß es nicht», so Alvaro. «Deshalb will ich nichts wissen. Vielleicht sagt er mir, dass es nichts gibt. Das wäre schlecht, da weiß ich lieber nichts. Ich weiß über den neuen Hersteller so viel wie alle anderen. Meinen Informationen nach ist bezüglich dieses Projekts noch nicht alles klar, es könnte aber dazu führen, dass es zusätzliche Plätze in der Startaufstellung gibt.»

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Teams & Fahrer Superbike-WM 2027:

BMW: Miguel Oliveira (P), Brad Binder (ZA)

Bimota: Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)

Honda: Jake Dixon (GB), Somkiat Chantra (T)

Kawasaki: Garrett Gerloff (USA)

Pata Yamaha: Andrea Locatelli (I), Jack Miller (AUS)

GRT Yamaha: Remy Gardner (AUS), Stefano Manzi (I)

MotoXracing Yamaha: Mattia Rato (I), Twan Smits (NL)

Aruba.it Ducati: Iker Lecuona (E), Franco Morbidelli (I)

Barni Spark Ducati: Yari Montella (I), Xavier Vierge (E)

Marc VDS Ducati: Sam Lowes (GB)

Motocorsa Ducati: Alberto Surra (I)

Advocates Ducati: Tommy Bridewell (GB)

Go Eleven Ducati: Lorenzo Baldassarri (I), Delbianco? Arenas?

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