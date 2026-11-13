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Routinier Álvaro Bautista (41) zu seiner Zukunft: Nur ohne Gewichtsregel

Das Wort ‹Rücktritt› nahm Álvaro Bautista nie in den Mund, dafür fühlt er sich nicht bereit. Eine Zukunft in der Superbike-WM hat der 41-Jährige nicht, aber seine Karriere wird weitergehen.

Superbike WM

Alvaro Bautista
Alvaro Bautista
Foto: Gold and Goose Photography
Alvaro Bautista
© Gold and Goose Photography

Im Artikel erwähnt

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War die Superbike-WM 2026 die letzte Saison von Álvaro Bautista auf internationalem Niveau? Der Spanier beendete sein achtes Jahr in der seriennahen Weltmeisterschaft mit einem Top-3-Ergebnis und acht weiteren Top-5-Ergebnissen lediglich als WM-Neunter und damit nur als siebtbester Ducati-Pilot.

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Für das Barni-Team war das zu wenig, um den 41-Jährigen länger zu beschäftigen, und verpflichtete für 2027 Xavi Vierge.

«Dass ich die Saison in Jerez auf eine positive Weise beenden konnte, gab mir ein gutes Gefühl – aber das kam wohl etwas zu spät», weiß Bautista. «Insgesamt war es ein schwieriges Jahr – ein neues Motorrad und ein neues Team, dazu eine Verletzung bei Saisonmitte. Das war nicht einfach. Aber wir haben nicht aufgegeben und konnten zum Saisonende solide Leistungen zeigen. Schade, dass es schon vorbei ist, denn ich hätte gerne weitere solche Wochenenden gezeigt.»

Im Artikel erwähnt

Bautista fährt seit 24 Jahren (!) auf WM-Niveau und wird am 21. November 42 Jahre alt, doch für einen Rücktritt fühlt er sich weiterhin zu fit und zu schnell.

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«Was die Zukunft betrifft, wollte ich mir etwas Zeit nehmen, um genau darüber nachzudenken. Ich habe ein paar Ideen im Kopf. Gut ist, dass sehr wohl ein paar Optionen auf dem Tisch liegen», beteuerte der 63-fache Superbike-Sieger. «Körperlich und mental fühle ich mich gut und würde gerne weiterhin Rennen fahren. Dass ich noch schnell bin, habe ich zuletzt bewiesen. Wichtig ist mir, dass ich motiviert bin und ein Team finde, das mich wirklich will. Ich möchte Rennen fahren in einer Meisterschaft, die mich willkommen heißt und in der ich keine Nachteile meinen Gegnern gegenüber habe.»

Leser von SPEEDWEEK.com wissen: Eine solche Gelegenheit bietet sich Bautista in der MotoAmerica beim Team Strack Ducati. Die Verhandlungen führt der Spanier selbst. In Bereichen, die über Teamverhandlungen hinausgehen, arbeitet er weiterhin mit seinem Manager Simone Battistella zusammen.

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