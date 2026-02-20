Andrea Locatelli (15./Yamaha): Statt um Siege geht es um Schadensbegrenzung

Superbike WM • Neu
Toprak über BMW-Aussichten 2026: Keine Chance in Australien, aber…
Nach einem enttäuschenden 15. Platz am Freitag will Andrea Locatelli die Hoffnung auf einen versöhnlichen Superbike-Saisonauftakt auf Phillip Island nicht aufgeben.
Im FP2 gab Yamaha eine jämmerliche Figur ab, als zeitweise nicht eine R1 in den Top-10 zu finden war – Aushängeschild Andrea Locatelli rangierte sogar außerhalb der Top-15. Am Ende gelang Xavi Vierge als bestem Yamaha-Pilot mit 0,948 sec Rückstand Platz 11 in der kombinierten Zeitenliste, der Italiener büßte 1,2 sec ein und wurde 15.
Es ist offensichtlich: Für Yamaha und Locatelli geht es beim Saisonauftakt der Superbike-WM 2026 um Schadensbegrenzung. Dabei holte der Yamaha-Werkspilot im vergangenen Jahr seinen ersten Sieg und wurde WM-Vierter!
«Ich bin eigentlich nach Phillip Island gekommen, um zu gewinnen», stellte Locatelli gegenüber SPEEDWEEK.com klar. «Die Realität ist das, was man auf der Strecke sieht, aber wie immer arbeiten wir weiter an Verbesserungen. Die Bedingungen der Strecke und der Wind ändern sich ständig und wir sind dabei herauszufinden, mit welcher Lösung wir den besten Grip und bessere Rundenzeiten erreichen. Im Moment können wir nicht mehr tun, aber ich bleibe optimistisch und werde am Wochenende alles geben.»
Obwohl neu bei Yamaha, scheint Teamkollege Vierge die Schwächen der R1 weniger zu stören bzw. ihre Stärken besser nutzen zu können. Bereits beim Test war der von Honda gewechselte Katalane schneller als Locatelli.
«Für Xavi ist es anders als für mich. In dem Bereich, wo wir die größten Probleme haben, scheint er das beste Gefühl seiner Superbike-Zeit zu haben. Ich bin dagegen nie ein anderes Motorrad gefahren. Tatsächlich zeigt er, was möglich ist, und das ist gut», betonte der 29-Jährige. «Das Ziel war es, nach dem schwierigen Test das nötige Gefühl zu bekommen. Ich fühle mich jetzt wohler, aber es fehlt noch etwas. Wir werden am Abend arbeiten, positiv bleiben und die Daumen drücken, dass wir einen guten Schritt nach vorn machen können.»
Die Hoffnungen von Locatelli sind nicht unberechtigt. Im vergangenen Jahr beendete er den Freitag auch nur als Zehnter, um sich mit siebten Plätzen in den Hauptrennen und als Sechster im Superpole-Race zurückzumelden.
Pos
Fahrer
Motorrad
Zeit
Diff
1.
Nicolo Bulega (I)
Ducati
1:28,858 min
2.
Alex Lowes (GB)
Bimota
1:29,354
+ 0,496 sec
3.
Sam Lowes (GB)
Ducati
1:29,382
+ 0,524
4.
Axel Bassani (I)
Bimota
1:29,468
+ 0,610
5.
Alvaro Bautista (E)
Ducati
1:29,482
+ 0,624
6.
Lorenzo Baldassarri (I)
Ducati
1:29,484
+ 0,626
7.
Yari Montella (I)
Ducati
1:29,561
+ 0,703
8.
Iker Lecuona (E)
Ducati
1:29,657
+ 0,799
9.
Garrett Gerloff (USA)
Kawasaki
1:29,692
+ 0,834
10.
Miguel Oliveira (P)
BMW
1:29,746
+ 0,888
11.
Xavier Vierge (E)
Yamaha
1:29,806
+ 0,948
12.
Danilo Petrucci (I)
BMW
1:29,834
+ 0,976
13.
Tarran Mackenzie (GB)
Ducati
1:29,893
+ 1,035
14.
Alberto Surra (I)
Ducati
1:29,917
+ 1,059
15.
Andrea Locatelli (I)
Yamaha
1:30,060
+ 1,202
16.
Ryan Vickers (GB)
Honda
1:30,313
+ 1,455
17.
Tetsuta Nagashima (J)
Honda
1:30,320
+ 1,462
18.
Stefano Manzi (I)
Yamaha
1:30,388
+ 1,530
19.
Remy Gardner (AUS)
Yamaha
1:30,554
+ 1,696
20.
Bahattin Sofuoglu (TR)
Yamaha
1:30,786
+ 1,928
21.
Mattia Rato (I)
Yamaha
1:31,612
+ 2,754
