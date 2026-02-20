Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Superbike WM

  6. /

  7. News

Werbung

Andrea Locatelli (15./Yamaha): Statt um Siege geht es um Schadensbegrenzung

Nach einem enttäuschenden 15. Platz am Freitag will Andrea Locatelli die Hoffnung auf einen versöhnlichen Superbike-Saisonauftakt auf Phillip Island nicht aufgeben.

Kay Hettich
Von

Superbike WM

Gelingt Andrea Locatelli auf Phillip Island noch der Durchbruch?
Gelingt Andrea Locatelli auf Phillip Island noch der Durchbruch?
Foto: Gold & Goose
Gelingt Andrea Locatelli auf Phillip Island noch der Durchbruch?
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Im FP2 gab Yamaha eine jämmerliche Figur ab, als zeitweise nicht eine R1 in den Top-10 zu finden war – Aushängeschild Andrea Locatelli rangierte sogar außerhalb der Top-15. Am Ende gelang Xavi Vierge als bestem Yamaha-Pilot mit 0,948 sec Rückstand Platz 11 in der kombinierten Zeitenliste, der Italiener büßte 1,2 sec ein und wurde 15.

Werbung

Werbung

Es ist offensichtlich: Für Yamaha und Locatelli geht es beim Saisonauftakt der Superbike-WM 2026 um Schadensbegrenzung. Dabei holte der Yamaha-Werkspilot im vergangenen Jahr seinen ersten Sieg und wurde WM-Vierter!

«Ich bin eigentlich nach Phillip Island gekommen, um zu gewinnen», stellte Locatelli gegenüber SPEEDWEEK.com klar. «Die Realität ist das, was man auf der Strecke sieht, aber wie immer arbeiten wir weiter an Verbesserungen. Die Bedingungen der Strecke und der Wind ändern sich ständig und wir sind dabei herauszufinden, mit welcher Lösung wir den besten Grip und bessere Rundenzeiten erreichen. Im Moment können wir nicht mehr tun, aber ich bleibe optimistisch und werde am Wochenende alles geben.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Yamaha-Rookie Xavi Vierge schneller als Locatelli

Obwohl neu bei Yamaha, scheint Teamkollege Vierge die Schwächen der R1 weniger zu stören bzw. ihre Stärken besser nutzen zu können. Bereits beim Test war der von Honda gewechselte Katalane schneller als Locatelli.

Werbung

Werbung

«Für Xavi ist es anders als für mich. In dem Bereich, wo wir die größten Probleme haben, scheint er das beste Gefühl  seiner Superbike-Zeit zu haben. Ich bin dagegen nie ein anderes Motorrad gefahren. Tatsächlich zeigt er, was möglich ist, und das ist gut», betonte der 29-Jährige. «Das Ziel war es, nach dem schwierigen Test das nötige Gefühl zu bekommen. Ich fühle mich jetzt wohler, aber es fehlt noch etwas. Wir werden am Abend arbeiten, positiv bleiben und die Daumen drücken, dass wir einen guten Schritt nach vorn machen können.»

Die Hoffnungen von Locatelli sind nicht unberechtigt. Im vergangenen Jahr beendete er den Freitag auch nur als Zehnter, um sich mit siebten Plätzen in den Hauptrennen und als Sechster im Superpole-Race zurückzumelden.

Ergebnis Superbike-WM auf Phillip Island, FP1 und FP2 kombiniert

Pos

Fahrer

Motorrad

Zeit

Diff

1.

Nicolo Bulega (I)

Ducati

1:28,858 min

2.

Alex Lowes (GB)

Bimota

1:29,354

+ 0,496 sec

3.

Sam Lowes (GB)

Ducati

1:29,382

+ 0,524

4.

Axel Bassani (I)

Bimota

1:29,468

+ 0,610

5.

Alvaro Bautista (E)

Ducati

1:29,482

+ 0,624

6.

Lorenzo Baldassarri (I)

Ducati

1:29,484

+ 0,626

7.

Yari Montella (I)

Ducati

1:29,561

+ 0,703

8.

Iker Lecuona (E)

Ducati

1:29,657

+ 0,799

9.

Garrett Gerloff (USA)

Kawasaki

1:29,692

+ 0,834

10.

Miguel Oliveira (P)

BMW

1:29,746

+ 0,888

11.

Xavier Vierge (E)

Yamaha

1:29,806

+ 0,948

12.

Danilo Petrucci (I)

BMW

1:29,834

+ 0,976

13.

Tarran Mackenzie (GB)

Ducati

1:29,893

+ 1,035

14.

Alberto Surra (I)

Ducati

1:29,917

+ 1,059

15.

Andrea Locatelli (I)

Yamaha

1:30,060

+ 1,202

16.

Ryan Vickers (GB)

Honda

1:30,313

+ 1,455

17.

Tetsuta Nagashima (J)

Honda

1:30,320

+ 1,462

18.

Stefano Manzi (I)

Yamaha

1:30,388

+ 1,530

19.

Remy Gardner (AUS)

Yamaha

1:30,554

+ 1,696

20.

Bahattin Sofuoglu (TR)

Yamaha

1:30,786

+ 1,928

21.

Mattia Rato (I)

Yamaha

1:31,612

+ 2,754

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. 2. Freies Training

  2. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

25

1:29,101

02

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

23

+0,253

03

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

25

+0,367

04

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

19

25

+0,381

05

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

25

+0,383

06

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

14

13

+0,457

07

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

25

+0,481

08

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

25

+0,556

09

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

26

+0,598

10

Xavier Vierge

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

Xavier Vierge

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

97

22

+0,705

Events

Alle Superbike WM Events
  • Nicolo Bulega

    Live

    Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event

  • Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  • Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  • Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event
  1. Nicolo Bulega

    Live

    Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event

  2. Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  3. Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  4. Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  5. Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien