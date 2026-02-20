Andrea Locatelli (15./Yamaha): Statt um Siege geht es um Schadensbegrenzung

Im FP2 gab Yamaha eine jämmerliche Figur ab, als zeitweise nicht eine R1 in den Top-10 zu finden war – Aushängeschild Andrea Locatelli rangierte sogar außerhalb der Top-15. Am Ende gelang Xavi Vierge als bestem Yamaha-Pilot mit 0,948 sec Rückstand Platz 11 in der kombinierten Zeitenliste, der Italiener büßte 1,2 sec ein und wurde 15.

Es ist offensichtlich: Für Yamaha und Locatelli geht es beim Saisonauftakt der Superbike-WM 2026 um Schadensbegrenzung. Dabei holte der Yamaha-Werkspilot im vergangenen Jahr seinen ersten Sieg und wurde WM-Vierter!

«Ich bin eigentlich nach Phillip Island gekommen, um zu gewinnen», stellte Locatelli gegenüber SPEEDWEEK.com klar. «Die Realität ist das, was man auf der Strecke sieht, aber wie immer arbeiten wir weiter an Verbesserungen. Die Bedingungen der Strecke und der Wind ändern sich ständig und wir sind dabei herauszufinden, mit welcher Lösung wir den besten Grip und bessere Rundenzeiten erreichen. Im Moment können wir nicht mehr tun, aber ich bleibe optimistisch und werde am Wochenende alles geben.»

Yamaha-Rookie Xavi Vierge schneller als Locatelli

Obwohl neu bei Yamaha, scheint Teamkollege Vierge die Schwächen der R1 weniger zu stören bzw. ihre Stärken besser nutzen zu können. Bereits beim Test war der von Honda gewechselte Katalane schneller als Locatelli.

«Für Xavi ist es anders als für mich. In dem Bereich, wo wir die größten Probleme haben, scheint er das beste Gefühl seiner Superbike-Zeit zu haben. Ich bin dagegen nie ein anderes Motorrad gefahren. Tatsächlich zeigt er, was möglich ist, und das ist gut», betonte der 29-Jährige. «Das Ziel war es, nach dem schwierigen Test das nötige Gefühl zu bekommen. Ich fühle mich jetzt wohler, aber es fehlt noch etwas. Wir werden am Abend arbeiten, positiv bleiben und die Daumen drücken, dass wir einen guten Schritt nach vorn machen können.»

Die Hoffnungen von Locatelli sind nicht unberechtigt. Im vergangenen Jahr beendete er den Freitag auch nur als Zehnter, um sich mit siebten Plätzen in den Hauptrennen und als Sechster im Superpole-Race zurückzumelden.

Ergebnis Superbike-WM auf Phillip Island, FP1 und FP2 kombiniert