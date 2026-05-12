Andrea Locatelli für Yamaha beim Suzuka 8h: «Für mich als Fahrer großartig»

Das Suzuka 8h ist für Superbike-Piloten normalerweise ein beliebter Zeitvertreib während der Sommerpause, aber nicht in diesem Jahr. Das prestigeträchtige Rennen im Rahmen der Endurance-WM ist eingebettet zwischen den Meetings in Misano (12. bis 14. Juni) und Donington Park (10. bis 12. Juli); bis zur Veranstaltung in Magny-Cours (4. bis 6. September) vergehen dann sechs Wochen.

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Nachdem Yamaha den Werksauftritt zwischenzeitlich YART übertragen hatte, wurde im vergangenen Jahr anlässlich des 70. Jubiläums wieder ein Suzuka-Factory-Team auf die Beine gestellt. Mit MotoGP-Ass Jack Miller, dem japanischen Top-Piloten Katsuyuki Nakasuga und Superbike-Ass Andrea Locatelli wurde Platz 2 eingefahren. Dieses Trio soll 2026 den Sieg holen.

Zur Info: Für die japanischen Hersteller hat das 8h einen hohen Stellenwert, weshalb die besten Piloten aus internationalen Top-Serien in speziellen Werksteams an den Start geschickt werden. Allein die Nominierung für ein solches Team gilt als Ehre.

«Ich bin super dankbar, wieder mit dem Werksteam beim 8-Stunden-Rennen von Suzuka antreten zu dürfen», jubelte Locatelli. «Die Werks-R1 fahren zu dürfen und mit unglaublichen Teamkollegen wie Jack und Nakasuga-san zusammenzuarbeiten, ist für meine Entwicklung als Fahrer einfach großartig. Unser Ziel für dieses Jahr ist es, den Sieg zu holen, den wir letztes Jahr knapp verpasst haben. Jack und ich wurden ausgewählt, um gemeinsam mit Nakasuga anzutreten, da wir beide Erfahrung beim 8-Stunden-Rennen haben. Wir werden gegen einige starke Teams antreten, aber wir werden uns definitiv von niemandem unterkriegen lassen!»

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Fahrerisch dürfte Yamaha eines der besten Teams haben, doch auch Honda als erfolgreichster Hersteller in Suzuka fährt große Geschütze auf . Es wird erwartet, dass die Honda Racing Corporation Superbike-Rekordweltmeister und Testfahrer Jonathan Rea, MotoGP-Pilot Johann Zarco und den erfolgreichsten Suzuka-Piloten überhaupt, Takumi Takahashi, aufbieten wird.