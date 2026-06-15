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Applaus und Respekt: BMW verneigt sich vor Misano-Held Miguel Oliveira

Was Miguel Oliveira beim Superbike-Meeting auf dem Misano World Circuit geleistet hat, war bemerkenswert. Im BMW-Management ist das Ansehen des Portugiesen noch einmal gestiegen.

Superbike WM

Miguel Oliveira biss in Misano auf die Zähne
Miguel Oliveira biss in Misano auf die Zähne
Foto: BMW
Miguel Oliveira biss in Misano auf die Zähne
© BMW

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Im Artikel erwähnt

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Das ROKiT BMW-Werksteam hat in der Superbike-WM 2026 riesiges Pech. Bei Stürzen von Miguel Oliveira in Ungarn sowie Danilo Petrucci in Tschechien zogen sich beide Neupflichtungen Verletzungen zu, weshalb man im MotorLand Aragón mit Ersatzfahrern antreten musste. Am vergangenen Wochenende in Misano gab zumindest der Portugiese ein Comeback.

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Willkommen zum Rennwochenende in Misano, Nicolò Bulega
Willkommen zum Rennwochenende in Misano, Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Paddock
Paddock
Foto: Gold & Goose
Kawasaki Motorhome
Kawasaki Motorhome
Foto: Gold & Goose
Álvaro Bautista
Álvaro Bautista
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani
Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona & Nicolò Bulega
Iker Lecuona & Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Das Bike von Sam Lowes
Das Bike von Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Lorenzo Baldassarri
Lorenzo Baldassarri
Foto: Gold & Goose
Álvaro Bautista
Álvaro Bautista
Foto: Gold & Goose
Andrea Locatelli
Andrea Locatelli
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Michael van der Mark
Michael van der Mark
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Sam Lowes
Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Somkiat Chantra
Somkiat Chantra
Foto: Gold & Goose
Ryan Vickers
Ryan Vickers
Foto: Gold & Goose
Michael van der Mark
Michael van der Mark
Foto: Gold & Goose
Garrett Gerloff
Garrett Gerloff
Foto: Gold & Goose
Alex Lowes
Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Xavi Vierge
Xavi Vierge
Foto: Gold & Goose
Garrett Gerloff
Garrett Gerloff
Foto: Gold & Goose
Alex Lowes
Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Superpole - Iker Lecuona, Nicolò Bulega & Alex Lowes
Superpole - Iker Lecuona, Nicolò Bulega & Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Rennen - Iker Lecuona, Nicolò Bulega & Yari Montella
Rennen - Iker Lecuona, Nicolò Bulega & Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennwochenende in Misano, Nicolò Bulega
© Gold & Goose

Für die Verletzungen des 31-Jährigen war es ein sehr frühes Comeback. Denn hatte sich Brüche des Schulterblatts und der Rippen sowie Verletzungen an den Schultersehnen zugezogen. Angesichts seiner Einschränkungen leistete Oliveira im ersten Lauf und im Sprintrennen mit den Plätzen 8 und 6 geradezu Übermenschliches. Dass er das zweite Rennen wegen starker Schmerzen vorzeitig aufgab, nahm ihm niemand im Team übel.

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Im Artikel erwähnt

«Wir müssen Miguel an diesem Wochenende höchsten Respekt zollen. Das, was er geleistet hat, war wirklich outstanding», zeigte sich Rennleiter Sven Blusch beeindruckt. «Wir hätten nicht erwartet, dass er diese Zeiten fahren kann, dass er in die Top-10 fährt, und fast sogar in die Top-5. Er hatte starke Schmerzen und war noch nicht wieder zu 100 Prozent fit, hat aber unter diesen Umständen mehr als das Maximale herausgeholt. Dass er das letzte Rennen vorzeitig abgebrochen hat, war die richtige Entscheidung. Es hätte einfach keinen Sinn gemacht, noch ein Risiko einzugehen.»

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«Schon sein Qualifying war sehr stark», ergänzte Technikchef Chris Gonschor. «Das erste Rennen am Samstag war beeindruckend aufgrund der körperlichen Einschränkungen. Absolut hervorragend war das Superpole-Race mit einem fulminanten sechsten Platz unter starken Schmerzen. Auch wenn er das zweite Rennen vorzeitig beendet hat, konnten wir das Potenzial des Bikes und das des Fahrers sehen.»

Bis zum nächsten Superbike-Meeting in Donington Park sind es drei Wochen Pause, dann wird Oliveira in besserer Verfassung sein und auch Petrucci wird wohl zurückkehren.

«Wenn Miguel wieder ganz gesund ist, werden wir erneut ums Podium kämpfen», ist sich Gonschor sicher. «Wir richten nun unseren Fokus auf die nächsten Wochen. In Donington ist Danilo hoffentlich wieder zurück und Miguel nochmals stärker.»

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Team

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Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

21

32:49,765

1:32,735

25

02

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

21

+5,101

1:33,036

20

03

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

21

+14,016

1:33,586

16

04

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

21

+15,959

1:33,704

13

05

Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

95

21

+18,733

1:33,918

11

06

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Motocorsa Racing

67

21

+20,258

1:34,000

10

07

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

55

21

+22,107

1:34,179

9

08

Remy Gardner

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

Remy Gardner

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

87

21

+22,886

1:34,153

8

09

Michael van der Mark

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Michael van der Mark

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

60

21

+27,624

1:34,548

7

10

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Elf Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

14

21

+27,661

1:34,297

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