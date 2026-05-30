Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Superbike WM

  6. /

  7. News

Werbung

Aragón, Superpole: Nicolò Bulega (Ducati) in eigener Liga – BMW überraschte

Die Superpole der Superbike-WM 2026 im MotorLand Aragón entschied in Rekordzeit Ducati-Star Nicolò Bulega für sich. BMW-Pilot Michael van der Mark überraschte als guter Siebter.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Nicolo Bulega zerstörte seinen eigenen Rekord
Nicolo Bulega zerstörte seinen eigenen Rekord
Foto: Gold & Goose
Nicolo Bulega zerstörte seinen eigenen Rekord
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Im morgendlichen dritten Training fuhr Bimota-Pilot Axel Bassani in 1:48,169 min die bisher schnellste Zeit an diesem Wochenende. Hinter dem Lockenkopf folgte WM-Leader Nicolò Bulega (Ducati), der der Favorit für das Rennwochenende im MotorLand Aragon ist.

Werbung

Werbung

Zu Beginn der Superpole um 11:15 Uhr war es mit 24 Grad Celsius angenehm warm und die Sonne schien von einem nur leicht bewölkten Himmel. Es handelt sich um ein traditionelles Qualifikations-Training, in dem alle Fahrer 15 Minuten lang Zeit haben, um eine bestmögliche Zeit zu fahren. Angesichts der knapp bemessenen Zeit waren alle Teilnehmer darauf bedacht, zu Anfang eine solide Runde mit minimiertem Risiko sicherzustellen.

Wegen der Asphaltbeschaffenheit kommt in Aragón der weiche Rennreifen SCX im Qualifying zum Einsatz. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhren die meisten Piloten sofort auf die Piste – wie üblich war Bulega einer der letzten. Angesichts der Streckenlänge von 5077 Metern wurden beim ersten Versuch maximal zwei fliegende Runden gefahren.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Iker Lecuona (Ducati) sorgte auf seiner ersten fliegenden Runde in 1:47,984 min für die erste Rundenzeit unter 1:48 min. Das war aber noch 0,6 sec langsamer als der Pole-Rekord von Bulega aus dem vergangenen Jahr in 1:47,332 min. Dann nahm Bulega seinen ersten Versuch in Angriff und brannte in 1:47,284 min einen Rekord in den Asphalt.

Werbung

Werbung

Nach dem ersten Run führte Bulega vor Sam Lowes und Lecuona. Bester Nicht-Ducati-Pilot war Bassani auf Platz 5. Beachtlich: Yamaha-Aushängeschild Andrea Locatelli belegte die siebte Position. Kawasaki, BMW und Honda waren nicht in den Top-12 vertreten.

Ducati-Privatier Alberto Surra forderte Werkspilot Nicolo Bulega heraus

Bei noch fünf Minuten gingen die ersten Piloten mit einem frischen Hinterreifen für die finale Zeitenjagd wieder auf die Piste. Den Anfang machten Lecuona und Alex Lowes (Bimota), die sich zunächst auf die Positionen 2 und 3 verbesserten. Während der Engländer abdrehte, legte der Spanier eine schnelle Runde nach, verbesserte sich aber nicht.

Nun lieferten sich Bulega und – überraschend – Ducati-Privatier Alberto Surra ein Fernduell um die Pole-Position. Beide lagen im zweiten Sektor um 0,1 sec vorn, aber nur Bulega gelang eine bessere Rundenzeit – und was für eine: In 1:46,836 min beeindruckte der WM-Leader mit 0,476 sec Vorsprung auf Lecuona und Surra.

Die zweite Startreihe beginnt mit den Zwillingsbrüdern Sam und Alex Lowes. Eine starke Superpole fuhr Oliveira-Ersatz Michael van der Mark, der mit der BMW M1000RR die siebtbeste Zeit fuhr.

Werbung

Werbung

Locatelli konnte im zweiten Versuch nicht nachlegen und fiel als bester Yamaha-Pilot auf die elfte Startposition zurück. Garrett Gerloff erreichte mit der einzigen Kawasaki Platz 12. Bester Honda-Pilot wurde Jake Dixon, der in Aragon nach langer Verletzung sein Renndebüt in der Superbike-WM gibt.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Super Pole

  2. 3. Freies Training

  3. 2. Freies Training

  4. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

6

1:46,836

02

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

6

+0,476

03

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

67

6

+0,513

04

Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

14

7

+0,569

05

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

6

+0,939

06

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

6

+0,993

07

Michael van der Mark

Michael van der Mark

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Michael van der Mark

Michael van der Mark

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

60

6

+0,998

08

Tommy Bridewell

Thomas Bridewell

Superbike Advocates

Tommy Bridewell

Thomas Bridewell

Superbike Advocates

46

6

+1,106

09

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

6

+1,148

10

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

5

+1,276

Events

Alle Superbike WM Events

  • Vergangen

    Balaton Park/Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Most/Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event
  • Nicolo Bulega

    Live

    Aragon/Spanien

    Motorland Aragón, Spanien
    29.–31.05.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  • Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Balaton Park/Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Most/Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event
  3. Nicolo Bulega

    Live

    Aragon/Spanien

    Motorland Aragón, Spanien
    29.–31.05.2026
    Zum Event

  4. Demnächst

    Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  5. Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien