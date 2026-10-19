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36 Siege für Aruba-Ducati: Wie gleich sind die Kundenmotorräder wirklich?

36 Siege für Aruba-Ducati: Sam Lowes sieht Unterschiede zwischen Werks- und Kundenmotorrädern. Im Exklusivgespräch nennt der Marc-VDS-Pilot seine Beobachtungen – und die Grenzen seiner Einschätzung.

Sebastian Fränzschky

Von

Superbike WM

Superbike-WM 2026: Die beiden Aruba-Ducatis fuhren dem Feld davon
Superbike-WM 2026: Die beiden Aruba-Ducatis fuhren dem Feld davon
Foto: Gold & Goose
Superbike-WM 2026: Die beiden Aruba-Ducatis fuhren dem Feld davon
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Die Superbike-WM 2026 endete mit einer beispiellosen Bilanz für Aruba-Ducati: Nicolo Bulega gewann 32 Rennen, Teamkollege Iker Lecuona die übrigen vier. Bei 31 der 36 Läufe belegten die beiden Werkspiloten die Plätze 1 und 2. Ducati sicherte sich mit 744 Punkten die maximal mögliche Ausbeute in der Herstellerwertung.

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Auch die Ducati-Privatfahrer fanden gegen diese Dominanz kein Mittel. Doch wie groß ist der Unterschied zwischen den Motorrädern tatsächlich? Im Exklusivgespräch mit SPEEDWEEK.com schilderte Sam Lowes seine Zweifel daran, dass die Voraussetzungen auf der Strecke identisch sind.

Bei Weltmeister Bulega erkennt Lowes zunächst ausdrücklich einen fahrerischen Vorteil an. «Ich würde sagen, dass Bulega einen Schritt voraus ist, unabhängig vom Motorrad», stellte der Brite klar.

Im Artikel erwähnt

Schlüsselerlebnis in Magny-Cours

Eine Begegnung mit Lecuona in Magny-Cours blieb ihm dennoch besonders in Erinnerung. «Als ich dort mit Iker kämpfte, konnte man ziemlich deutlich sehen, wie leicht er mich wieder überholte, nachdem er einen Fehler gemacht hatte. Das war selbst für mich etwas entmutigend. Ich hatte das Gefühl, dass er mich mit etwas mehr Beschleunigung und einer etwas feiner abgestimmten Elektronik so leicht überholen konnte», erklärte Lowes.

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Sam Lowes
Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Sam Lowes
© Gold & Goose

Für ihn ist es schwierig, seine Eindrücke von außen technisch einzuordnen. Die Aussagen aus dem Werkslager überzeugen ihn angesichts seiner Erfahrungen aber nicht vollständig. «Wenn man mit ihnen spricht, sagen sie einem immer, dass alles gleich ist. Aber wenn man sich Fahrer anschaut, die von einem Werksmotorrad auf ein Kundenmotorrad gewechselt sind, lief es immer deutlich schlechter. Ich schaue auf Rinaldi oder Bautista: Der Unterschied ist groß», argumentierte der Ducati-Privatfahrer.

Die Ergebnisse allein belegen allerdings nicht, welche Rolle das Material spielt. Auch das Teamumfeld und die Abstimmungsarbeit beeinflussen die Leistungsfähigkeit. Lowes betonte seinerseits, dass seine Kritik keine grundsätzliche Unzufriedenheit mit dem eigenen Motorrad bedeute. «Ich bin mit meinem Paket zufrieden. Aber diese Klasse ist nicht wie die MotoGP. Dort sind es alles Werksmotorräder. Im schlechtesten Fall hat man das Werksmotorrad des Vorjahres. Das ist eine völlig andere Kategorie», hielt er fest.

Sam Lowes ist überzeugt: Die Aruba-Bikes beschleunigen besser

Dass die Motorräder grundsätzlich gleich sein sollten, stellte er nicht infrage. «Theoretisch sollten sie wohl gleich sein, ja», antwortete der Brite. Ducati vertritt die Position, dass Kunden gegen entsprechende Bezahlung auch das Material des Werksteams erwerben können. Lowes würde die Frage deshalb am liebsten mit einem direkten Vergleich auf der Strecke beantworten.

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Nicolò Bulega, Iker Lecuona, Sam Lowes
Nicolò Bulega, Iker Lecuona, Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega, Iker Lecuona, Sam Lowes
© Gold & Goose

«Ich glaube, wenn man meine Startnummer 14 auf ihr Motorrad klebt und mich einen Turn fahren lässt, würde ich nicht dieselbe Rundenzeit fahren wie auf meinem Motorrad. Das ist meine Meinung», erklärte er. Wo er den Unterschied wahrnimmt, konnte Lowes knapp benennen: «Geschwindigkeit und Beschleunigung», sagte der Marc-VDS-Pilot.

Ob dahinter mehr Traktion, mehr Motorleistung oder ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren steckt, ließ er ausdrücklich offen. «Ich weiß es nicht. Das lässt sich unmöglich sagen», räumte Lowes ein, der die Saison als WM-Vierter beendete und damit unterm Strich zweitbester Ducati-Privatfahrer war.

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Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

20

32:56,372

1:37,573

25

02

7

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

20

+4,696

1:38,010

20

03

14

Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

20

+13,349

1:38,374

16

04

19

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

20

+14,928

1:38,405

13

05

5

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

20

+17,192

1:38,897

11

06

34

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

20

+18,120

1:38,990

10

07

22

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

20

+22,596

1:38,895

9

08

47

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

20

+25,957

1:39,086

8

09

67

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

20

+27,142

1:39,131

7

10

88

Miguel Oliveira

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Miguel Oliveira

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

20

+28,002

1:39,302

6

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