Assen, FP1: Ducati dominiert auch mit weniger Sprit – BMW-Fahrer gestürzt

Der TT Circuit in Assen entzückt den Superbike-Tross seit Donnerstag mit schönem Frühlingswetter, doch das wird nicht so bleiben. Während für Freitag Sonnenschein und bis zu 19 Grad Celsius vorhergesagt sind, wird es am Wochenende nur noch maximal 13 Grad warm und zwischenzeitlicher leichter Regen ist sehr wahrscheinlich.

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Das Honda-Werksteam muss weiterhin auf den verletzten Jake Dixon verzichten, statt dem Engländer fährt Edeltester Jonathan Rea . Mit Wildcard ist der Niederländer Twan Smits auf einer Yamaha dabei, normalerweise in der Euro Moto Superbike unterwegs.

Vor dem Assen-Wochenende wurde die Kraftstoffdurchflussmenge für Ducati und Bimota um 0,5 kg/h reduziert , was geringfügige Auswirkungen auf die Maximaldrehzahl haben kann.

Zu Beginn des ersten 45-minütigen Superbike-Trainings am Freitag um 10.20 Uhr, hatte es 15 Grad Celsius, die Asphalttemperatur betrug 18 Grad.

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WM-Leader Nicolo Bulega aus dem Ducati-Werksteam sorgte nach zwölf Minuten mit 1:34,202 min für die erste nennenswerte Bestzeit. Zum Vergleich: Den Pole-Rekord hält Sam Lowes (Ducati) seit 2025 mit 1:32,596 min, die schnellste Rennrunde drehte Bulega (Ducati) im selben Jahr in 1:33,581 min.

Thema der Woche Ausblick: Mit diesen Piloten könnte die MotoGP 2027 an den Start gehen Noch fehlen viele Unterschriften auf den Verträgen für 2027. Und doch lässt sich ein konkretes Bild der Königsklasse im Jahr 1 mit 850 ccm zeichnen. Etliche Transfers von Topfahrern gelten als sicher. Thomas Kuttruf Weiterlesen

BMW-Duo Oliveira und Petrucci crashte

Die ersten 15 min lagen ausschließlich Fahrer auf Ducati und Bimota in den Top-7, dann katapultierte sich BMW-Ass Danilo Petrucci auf Platz 4. Zur Halbzeit hatte Bulega seine Bestmarke auf 1:33,958 min verbessert und lag damit eine Viertelsekunde vor seinem Aruba-Teamkollegen Iker Lecuona.

12 min vor Schluss stürzte Miguel Oliveira nach starkem Chattering von Kurve 10 in 11, fünf Minuten später macht es ihm ROKiT-Teamkollege Petrucci in Kurve 16 nach. Das Training war für das BMW-Duo damit vorzeitig beendet, beide waren zu deutlich mehr in der Lage als die Positionen 12 und 6 zeigen.

Nicolo Bulega fuhr Bestzeit Foto: donnyfoto.com Nicolo Bulega fuhr Bestzeit © donnyfoto.com

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