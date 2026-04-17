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Assen, FP1: Ducati dominiert auch mit weniger Sprit – BMW-Fahrer gestürzt

Superbike-WM-Leader Nicolo Bulega (Aruba Ducati) beendete das FP1 auf dem TT Circuit in Assen am Freitagvormittag mit der Bestzeit. Honda agiert im Nirgendwo, Petrucci und Oliveira landeten im Kies.

Ivo Schützbach

Von

Superbike WM

Danilo Petrucci stürzte in Kurve 16
Danilo Petrucci stürzte in Kurve 16
Foto: donnyfoto.com
Danilo Petrucci stürzte in Kurve 16
© donnyfoto.com

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Der TT Circuit in Assen entzückt den Superbike-Tross seit Donnerstag mit schönem Frühlingswetter, doch das wird nicht so bleiben. Während für Freitag Sonnenschein und bis zu 19 Grad Celsius vorhergesagt sind, wird es am Wochenende nur noch maximal 13 Grad warm und zwischenzeitlicher leichter Regen ist sehr wahrscheinlich.

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Das Honda-Werksteam muss weiterhin auf den verletzten Jake Dixon verzichten, statt dem Engländer fährt Edeltester Jonathan Rea. Mit Wildcard ist der Niederländer Twan Smits auf einer Yamaha dabei, normalerweise in der Euro Moto Superbike unterwegs.

Vor dem Assen-Wochenende wurde die Kraftstoffdurchflussmenge für Ducati und Bimota um 0,5 kg/h reduziert, was geringfügige Auswirkungen auf die Maximaldrehzahl haben kann.

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Zu Beginn des ersten 45-minütigen Superbike-Trainings am Freitag um 10.20 Uhr, hatte es 15 Grad Celsius, die Asphalttemperatur betrug 18 Grad.

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WM-Leader Nicolo Bulega aus dem Ducati-Werksteam sorgte nach zwölf Minuten mit 1:34,202 min für die erste nennenswerte Bestzeit. Zum Vergleich: Den Pole-Rekord hält Sam Lowes (Ducati) seit 2025 mit 1:32,596 min, die schnellste Rennrunde drehte Bulega (Ducati) im selben Jahr in 1:33,581 min.

BMW-Duo Oliveira und Petrucci crashte

Die ersten 15 min lagen ausschließlich Fahrer auf Ducati und Bimota in den Top-7, dann katapultierte sich BMW-Ass Danilo Petrucci auf Platz 4. Zur Halbzeit hatte Bulega seine Bestmarke auf 1:33,958 min verbessert und lag damit eine Viertelsekunde vor seinem Aruba-Teamkollegen Iker Lecuona.

12 min vor Schluss stürzte Miguel Oliveira nach starkem Chattering von Kurve 10 in 11, fünf Minuten später macht es ihm ROKiT-Teamkollege Petrucci in Kurve 16 nach. Das Training war für das BMW-Duo damit vorzeitig beendet, beide waren zu deutlich mehr in der Lage als die Positionen 12 und 6 zeigen.

Nicolo Bulega fuhr Bestzeit
Nicolo Bulega fuhr Bestzeit
Foto: donnyfoto.com
Nicolo Bulega fuhr Bestzeit
© donnyfoto.com

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Bulegas Bestzeit blieb bis 9 min vor Ende unangetastet, dann steigerte sich der Italiener minimal auf 1:33,952 min. Damit beendete er das Training mit 0,256 sec Vorsprung auf Platz 1, ihm folgen die Ducati-Kollegen Lecuona, Sam Lowes und Lorenzo Baldassarri, dann kommt Xavier Vierge auf der besten Yamaha. Ducati-Privatier Alvaro Bautista wurde Siebter vor Alex Lowes auf der schnellsten Bimota. Garrett Gerloff landete mit der einzigen Kawasaki im Feld auf Position 14, Johnny Rea als bester Honda-Fahrer wurde 19. (+1,640 sec).

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