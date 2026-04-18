Assen, FP3: Lecuona schockt die Gegner – Somkiat Chantra im Krankenwagen

Supersport-WM • Neu
Assen, Lauf 1: Ducati-Sieg vor Yamaha und Triumph – Domi Aegerter furios
Ducati-Werksfahrer Iker Lecuona drehte im FP3 der Superbike-WM am Samstagmorgen auf dem TT Circuit in Assen die bislang schnellste Runde des Wochenendes. BMW mischt vorne mit.
Nach den beiden freien Trainings am Freitag lag der WM-Führende Nicolo Bulega aus dem Ducati-Werksteam in der kombinierten Zeitenliste mit 1:33,687 min vorne und war damit 0,276 sec schneller als der Zweite, Ducati-Privatier Lorenzo Baldassarri.
Als Orientierungshilfe: Den Pole-Rekord hält Sam Lowes (Ducati) seit 2025 mit 1:32,596 min, die schnellste Rennrunde drehte Bulega (Ducati) im selben Jahr in 1:33,581 min.
Im 20-minütigen FP3 am Samstagmorgen ab 9.40 Uhr sorgte Iker Lecuona (Aruba.it Ducati) bei 14 Grad Celsius Lufttemperatur in der vierten fliegenden Runde mit 1:33,947 min für die vorübergehende Bestzeit und blieb als dritter Fahrer an diesem Wochenende unter 1:34 min.
Acht Minuten vor Schluss war BMW-Werksass Danilo Petruci auf Bestzeitkurs, als die Session nach einem Sturz von Somkiat Chantra (Honda) unterbrochen wurde. Dem Thailänder war das Vorderrad weggerutscht, anschließend bekam er einen Schlag von seiner Fireblade, blieb auf dem Asphalt liegen und wurde mit dem Krankenwagen abtransportiert.
Als das Training weiterging, hatten die Fahrer noch drei fliegende Runden und die Zeiten purzelten reihenweise. An der Spitze der Zeitentabelle wechselten sich die Piloten im Sekundentakt ab, Lecuona blieb mit 1:32,923 min als Erster unter 1:33 min und lag damit nur noch knappe 4/10 sec über dem Pole-Rekord.
Iker steigerte sich noch auf 1:32,823 min und beendete das FP3 als Schnellster vor Alex Lowes (Bimota), Alvaro Bautista (Ducati), Miguel Oliveira (BMW), Bulega, Remy Gardner (Yamaha) und Sam Lowes (Ducati). Rekordchampion Jonathan Rea, in Assen als Ersatz für Jake Dixon unterwegs, brachte die beste Honda auf Platz 17.
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