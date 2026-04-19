Assen, Lauf 2: Bulega zieht mit Toprak gleich, Ducati dominiert die Top-6

Die Startaufstellung des zweiten Laufs hatte sich durch das Superpole-Race nicht entscheidend geändert. Auf der Pole-Position stand zum dritten Mal an diesem Wochenende Ducati-Werkspilot Nicolò Bulega. Iker Lecuona und Sam Lowes tauschten die Plätze und starteten von den Positionen 2 und 3.

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Die zweite Reihe wurde von Álvaro Bautista (Ducati) angeführt, gefolgt von Alex Lowes (Bimota) und Xavi Vierge (Yamaha). Als bester BMW-Pilot wurde Danilo Petrucci von Startplatz 4 auf 7 zurückgestuft.

Das Wetter bei Rennstart um 15:30 Uhr war bewölkt, grau und mit elf Grad Celsius auch recht kühl – dennoch kamen 57.494 Zuschauer für das Superbike-Spektakel zum TT Circuit Assen. 21 Runden waren auf der 4542 Meter langen Traditionspiste zu absolvieren.

Von den Piloten in den ersten zwei Reihen erwischte Lowes den besten Start, dahinter reihten sich Lecuona und Bulega ein. Vierge bog als Vierter in die erste Kurve ein, dann Alex Lowes und Bautista. Nach der ersten Runde hielt Lowes die Ducati-Werkspiloten weiterhin in Schach. Danilo Petrucci belegte Rang 8.

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Nachdem Lowes zwei Überholversuche von Lecuona kontern konnte, musste der Engländer zu Beginn der dritten Runde kleinbei geben. Fortan führte der Spanier vor seinem Aruba.it-Teamkollegen und dem Ducati-Privatier. Doch noch in derselben Runde holte sich Bulega mit der schnellsten Rennrunde in 1:33,839 min in der Schikane die Führung. Hinter den Top-3 rauften Alex Lowes, Bautista, Vierge und Yari Montella (Ducati) um Platz 4.

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Bei Rennmitte fuhr Bulega mit schnellen Rundenzeiten einen kommoden Vorsprung von 2,1 sec auf Lecuona heraus – Lowes war um 2,6 sec distanziert. Der Italiener kontrollierte das Rennen souverän und konnte sich nur selbst schlagen. Jenseits der Podestplätze hatte sich Bautista gegen Lowes durchgesetzt und fuhr einsam auf Platz 4. Montella, Baldassarri, Lowes, Vierge, Petrucci und Locatelli komplettierten die Top-10.

Assen ein Wochenende für Rekorde

In der zweiten Rennhälfte spulte Bulega routiniert sein Programm ab und fuhr den dritten Sieg an diesem Wochenende ein. Nach Phillip Island und Portimão ist es der dritte Hattrick des Vizeweltmeisters in dieser Saison, mit Jerez 2025 sogar der vierte in Folge. Kein anderer Fahrer hat das bisher erreichen können.

Saisonübergreifend gewann der 26-Jährige 13 Rennen in Serie und stellte damit den Siegrekord von Toprak Razgatlioglu ein.

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Das Podium komplettierten zum dritten Mal Lecuona und Sam Lowes. Es ist auch das erste Mal, dass ein Hersteller in allen drei Rennen alle Podestplätze einfahren konnte!

Die Plätze 4 und 5 gingen an die Barni Ducati-Piloten Alvaro Bautista und Yari Montella. Iannona-Nachfolger Lorenzo Baldassarri bescherte Ducati als Sechster sogar einen Sechsfachsieg. Dabei wurde Ducati vor dem dritten Saisonmeeting durch eine Reduzierung der Benzindurchflussmenge eingebremst!

Yamaha auf Platz 7 ‹best of the rest›

Bester Nicht-Ducati-Pilot wurde Xavi Vierge mit der Yamaha R1 als Siebter. BMW-Pilot Danilo Petrucci kreuzte auf der neunten Position die Ziellinie.

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Große Enttäuschung bei Bimota: Nur Platz 11 für Alex Lowes.