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Assen, Lauf 2: Bulega zieht mit Toprak gleich, Ducati dominiert die Top-6

Der zweite Lauf in Assen lieferte den Beweis, dass die Ducati das beste Superbike ist. Hinter Nicolò Bulega folgten fünf weitere V4R. Der Italiener stellte den Siegrekord von Toprak Razgatlioglu ein.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Drei Rennen, dreimal dasselbe Podest
Drei Rennen, dreimal dasselbe Podest
Foto: Gold & Goose
Drei Rennen, dreimal dasselbe Podest
© Gold & Goose

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Die Startaufstellung des zweiten Laufs hatte sich durch das Superpole-Race nicht entscheidend geändert. Auf der Pole-Position stand zum dritten Mal an diesem Wochenende Ducati-Werkspilot Nicolò Bulega. Iker Lecuona und Sam Lowes tauschten die Plätze und starteten von den Positionen 2 und 3.

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Die zweite Reihe wurde von Álvaro Bautista (Ducati) angeführt, gefolgt von Alex Lowes (Bimota) und Xavi Vierge (Yamaha). Als bester BMW-Pilot wurde Danilo Petrucci von Startplatz 4 auf 7 zurückgestuft.

Das Wetter bei Rennstart um 15:30 Uhr war bewölkt, grau und mit elf Grad Celsius auch recht kühl – dennoch kamen 57.494 Zuschauer für das Superbike-Spektakel zum TT Circuit Assen. 21 Runden waren auf der 4542 Meter langen Traditionspiste zu absolvieren.

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Von den Piloten in den ersten zwei Reihen erwischte Lowes den besten Start, dahinter reihten sich Lecuona und Bulega ein. Vierge bog als Vierter in die erste Kurve ein, dann Alex Lowes und Bautista. Nach der ersten Runde hielt Lowes die Ducati-Werkspiloten weiterhin in Schach. Danilo Petrucci belegte Rang 8.

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Nachdem Lowes zwei Überholversuche von Lecuona kontern konnte, musste der Engländer zu Beginn der dritten Runde kleinbei geben. Fortan führte der Spanier vor seinem Aruba.it-Teamkollegen und dem Ducati-Privatier. Doch noch in derselben Runde holte sich Bulega mit der schnellsten Rennrunde in 1:33,839 min in der Schikane die Führung. Hinter den Top-3 rauften Alex Lowes, Bautista, Vierge und Yari Montella (Ducati) um Platz 4.

Bei Rennmitte fuhr Bulega mit schnellen Rundenzeiten einen kommoden Vorsprung von 2,1 sec auf Lecuona heraus – Lowes war um 2,6 sec distanziert. Der Italiener kontrollierte das Rennen souverän und konnte sich nur selbst schlagen. Jenseits der Podestplätze hatte sich Bautista gegen Lowes durchgesetzt und fuhr einsam auf Platz 4. Montella, Baldassarri, Lowes, Vierge, Petrucci und Locatelli komplettierten die Top-10.

Assen ein Wochenende für Rekorde

In der zweiten Rennhälfte spulte Bulega routiniert sein Programm ab und fuhr den dritten Sieg an diesem Wochenende ein. Nach Phillip Island und Portimão ist es der dritte Hattrick des Vizeweltmeisters in dieser Saison, mit Jerez 2025 sogar der vierte in Folge. Kein anderer Fahrer hat das bisher erreichen können.

Saisonübergreifend gewann der 26-Jährige 13 Rennen in Serie und stellte damit den Siegrekord von Toprak Razgatlioglu ein.

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Das Podium komplettierten zum dritten Mal Lecuona und Sam Lowes. Es ist auch das erste Mal, dass ein Hersteller in allen drei Rennen alle Podestplätze einfahren konnte!

Die Plätze 4 und 5 gingen an die Barni Ducati-Piloten Alvaro Bautista und Yari Montella. Iannona-Nachfolger Lorenzo Baldassarri bescherte Ducati als Sechster sogar einen Sechsfachsieg. Dabei wurde Ducati vor dem dritten Saisonmeeting durch eine Reduzierung der Benzindurchflussmenge eingebremst!

Yamaha auf Platz 7 ‹best of the rest›

Bester Nicht-Ducati-Pilot wurde Xavi Vierge mit der Yamaha R1 als Siebter. BMW-Pilot Danilo Petrucci kreuzte auf der neunten Position die Ziellinie.

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Große Enttäuschung bei Bimota: Nur Platz 11 für Alex Lowes.

Keine Punkte holten Honda-Pilot Jonathan Rea (18.) und Garrett Gerloff (19.) mit der einzigen Kawasaki.

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Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

21

32:58,347

1:33,162

25

02

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

21

+2,724

1:33,394

20

03

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

14

21

+5,257

1:33,499

16

04

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

19

21

+8,941

1:33,939

13

05

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

21

+9,845

1:33,916

11

06

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

21

+12,872

1:34,009

10

07

Xavier Vierge

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

Xavier Vierge

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

97

21

+17,363

1:34,224

9

08

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

55

21

+18,294

1:34,362

8

09

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

9

21

+19,054

1:34,063

7

10

Tarran Mackenzie

Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

Tarran Mackenzie

Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

95

21

+21,924

1:34,369

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