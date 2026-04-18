Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Superbike WM

  6. /

  7. News

Werbung

Assen: Pole, Rekord und Sturz für Ducati-Star Bulega – BMW in zweiter Reihe

Die Superpole der Superbike-WM 2026 in Assen entschied Ducati-Aushängeschild Nicolò Bulega trotz eines Sturzes für sich. BMW-Ass Danilo Petrucci wurde als Vierter bester Nicht-Ducati-Pilot.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Nicolo Bulega brauste in Rekordzeit auf Pole
Nicolo Bulega brauste in Rekordzeit auf Pole
Foto: Gold & Goose
Nicolo Bulega brauste in Rekordzeit auf Pole
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Im morgendlichen dritten Training fuhr Iker Lecuona (Ducati) in 1:32,823 min die bisher schnellste Zeit an diesem Wochenende. Auf den Pole-Rekord von Sam Lowes (Ducati) aus dem vergangenen Jahr fehlten dem Spanier damit nur 0,227 sec. Für den Rundenrekord sorgte am selben Rennwochenende im ersten Lauf Ducati-Werkspilot Nicolò Bulega in 1:33,581 min.

Werbung

Werbung

Zu Beginn der Superpole um 11:15 Uhr hing eine helle Wolkendecke über dem TT Circuit Assen und das Thermometer zeigte 15 Grad Celsius. Es handelt sich um ein traditionelles Qualifying, in dem alle Fahrer 15 Minuten lang Zeit haben, um eine bestmögliche Zeit zu fahren.

Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhren die meisten Piloten sofort auf die Piste – bis auf Honda-Werkspilot Somkiat Chantra, der nach einem Sturz im FP3 zuschauen musste. Aufgrund der Streckenlänge von 4542 Metern wurden beim ersten Versuch maximal zwei fliegende Runden gefahren. Weil Pirelli in Assen keinen Qualifyer zur Verfügung stellt, kam der weiche Rennreifen SCX zum Einsatz.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Nach dem ersten Run führte Bulega in 1:32,798 min die Zeitenliste an, gefolgt von seinen Ducati-Markenkollegen Lecuona, Sam Lowes und Yari Montella. Als Fünfter reihte sich Yamaha-Pilot Xavi Vierge ein. Bimota und BMW platzierten sich mit Alex Lowes (9.) und Danilo Petrucci (10.) in den Top-10. Bahattin Sofuoglu (Yamaha) leistete sich einen Sturz, konnte sein Motorrad aber wieder

Werbung

Werbung

Bei noch sechs Minuten nahmen Lecuona und Vierge den zweiten Versuch in Angriff, Bulega und weitere Fahrer blieben zwei Minuten länger in der Box. Mit einer Zeit von 1:32,567 min fuhr der Spanier einen Rekord und Vierge reihte sich zunächst auf Position 3 ein.

Ducati dominiert die erste Startreihe

Dann setzte Bulega zu seiner fliegenden Runde an und mit Bestzeiten in allen Sektoren holte sich der WM-Leader in 1:32,144 min überlegen die Pole-Position – auf seiner zweiten fliegenden Runde stürzte der Italiener! Bei noch einer Minute preschte Sam Lowes mit der zweitbesten Zeit über die Linie und verdrängte Lecuona auf Platz 3.

Die bunte zweite Startreihe besteht aus Petrucci (4.), Vierge (5.) und Alex Lowes (6./Bimota).

Für Honda reichte es nur zu Startplatz 18 mit 1,7 sec Rückstand Edeltester Jonathan Rea.

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Startaufstellung

  2. Super Pole

  3. 3. Freies Training

  4. 2. Freies Training

  5. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

01

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

02

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

14

03

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

04

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

9

05

Xavier Vierge

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

Xavier Vierge

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

97

06

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

07

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

19

08

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

55

09

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

10

Remy Gardner

Remy Gardner

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

Remy Gardner

Remy Gardner

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

87

Events

Alle Superbike WM Events

  • Vergangen

    Phillip Island/Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Algarve/Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  • Nicolo Bulega

    Live

    Assen/Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Balaton Park/Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  • Most/Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Phillip Island/Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Algarve/Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  3. Nicolo Bulega

    Live

    Assen/Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  4. Demnächst

    Balaton Park/Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  5. Most/Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien