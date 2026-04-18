Assen: Pole, Rekord und Sturz für Ducati-Star Bulega – BMW in zweiter Reihe

Im morgendlichen dritten Training fuhr Iker Lecuona (Ducati) in 1:32,823 min die bisher schnellste Zeit an diesem Wochenende. Auf den Pole-Rekord von Sam Lowes (Ducati) aus dem vergangenen Jahr fehlten dem Spanier damit nur 0,227 sec. Für den Rundenrekord sorgte am selben Rennwochenende im ersten Lauf Ducati-Werkspilot Nicolò Bulega in 1:33,581 min.

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Zu Beginn der Superpole um 11:15 Uhr hing eine helle Wolkendecke über dem TT Circuit Assen und das Thermometer zeigte 15 Grad Celsius. Es handelt sich um ein traditionelles Qualifying, in dem alle Fahrer 15 Minuten lang Zeit haben, um eine bestmögliche Zeit zu fahren.

Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhren die meisten Piloten sofort auf die Piste – bis auf Honda-Werkspilot Somkiat Chantra, der nach einem Sturz im FP3 zuschauen musste. Aufgrund der Streckenlänge von 4542 Metern wurden beim ersten Versuch maximal zwei fliegende Runden gefahren. Weil Pirelli in Assen keinen Qualifyer zur Verfügung stellt, kam der weiche Rennreifen SCX zum Einsatz.

Nach dem ersten Run führte Bulega in 1:32,798 min die Zeitenliste an, gefolgt von seinen Ducati-Markenkollegen Lecuona, Sam Lowes und Yari Montella. Als Fünfter reihte sich Yamaha-Pilot Xavi Vierge ein. Bimota und BMW platzierten sich mit Alex Lowes (9.) und Danilo Petrucci (10.) in den Top-10. Bahattin Sofuoglu (Yamaha) leistete sich einen Sturz, konnte sein Motorrad aber wieder

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Bei noch sechs Minuten nahmen Lecuona und Vierge den zweiten Versuch in Angriff, Bulega und weitere Fahrer blieben zwei Minuten länger in der Box. Mit einer Zeit von 1:32,567 min fuhr der Spanier einen Rekord und Vierge reihte sich zunächst auf Position 3 ein.

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Ducati dominiert die erste Startreihe

Dann setzte Bulega zu seiner fliegenden Runde an und mit Bestzeiten in allen Sektoren holte sich der WM-Leader in 1:32,144 min überlegen die Pole-Position – auf seiner zweiten fliegenden Runde stürzte der Italiener! Bei noch einer Minute preschte Sam Lowes mit der zweitbesten Zeit über die Linie und verdrängte Lecuona auf Platz 3.

Die bunte zweite Startreihe besteht aus Petrucci (4.), Vierge (5.) und Alex Lowes (6./Bimota).

Für Honda reichte es nur zu Startplatz 18 mit 1,7 sec Rückstand Edeltester Jonathan Rea.

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