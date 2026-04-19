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Assen, Sprint: Nicolò Bulega (Ducati) dominiert vor Lecuona und Sam Lowes

Im Superpole-Race der Superbike-WM 2026 in Assen wiederholte sich die Dominanz von Ducati. Mit Nicolò Bulega, Iker Lecuona und Sam Lowes waren die Top-3 identisch mit dem ersten Lauf.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Das Ducati-Trio Bulega, Lecuona und Sam Lowes dominierte den Sprint
Das Ducati-Trio Bulega, Lecuona und Sam Lowes dominierte den Sprint
Foto: Gold & Goose
Das Ducati-Trio Bulega, Lecuona und Sam Lowes dominierte den Sprint
© Gold & Goose

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Das Superpole-Race über nur 10 Runden auf dem TT Circuit Assen fand bei dunkler Bewölkung und nur 20 Grad Celsius statt. Dass die Piloten nicht auf den Reifenverschleiß achten müssen und jede Runde ans Limit gehen, macht den Reiz dieses Formats aus.

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Die Bezeichnung des Sprintrennens kommt daher, weil das Ergebnis in die Startaufstellung für den zweiten Lauf einfließt. Die Top-9 erhalten bis zu zwölf WM-Punkte und nehmen die ersten neun Startplätze ein, die weiteren Positionen entsprechen der Superpole vom Samstag.

Die Startaufstellung für den Sprint entsprach komplett der Superpole. Neben Lauf-1-Sieger Nicole Bulega starteten mit Sam Lowes und Iker Lecuona zwei weitere Ducati aus der ersten Reihe. Mit Danilo Petrucci (BMW), Xavi Vierge (Yamaha) und Alex Lowes (Bimota) sind drei Marken in Reihe 2 zu finden. Nicht am Start war der am Samstag im FP3 gestürzte Honda-Werkspilot Somkiat Chantra.

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Bulega gewann den Start, dahinter reihten sich Sam Lowes und Lecuona ein. Als Vierter machte Vierge eine Position gut, Petrucci fiel jedoch auf die achte Position zurück. Nach Runde 1 hatte sich das Ducati-Trio an der Spitze bereits deutlich abgesetzt. Alex Lowes (Bimota), Vierge, Álvaro Bautista (Ducati), Andrea Locatelli (Yamaha) und Petrucci kämpften um Platz 4.

Mit der schnellsten Rennrunde in 1:32,357 min fuhr Bulega in Runde 2 um 0,7 sec schneller als sein Teamkollege Lecuona, der Platz 2 übernommen hatte. Nach der dritten Runde führte der Italiener bereits um 1,6 sec.

Bei Halbzeit lag Bulega klar auf Siegkurs, während Lecuona und Lowes um Platz 2 kämpften. In der zweiten Gruppe hielt Alex Lowes den zweifachen Superbike-Weltmeister Bautista in Schach. Um Platz 6 kämpften Vierge, Petrucci und Locatelli. Für Tarran Mackenzie (Ducati) war das Rennen derweil nach einem Sturz bereits beendet.

In der zweiten Rennhälfte begnügte sich Bulega damit, seinen Abstand zu Lecuona und Lowes zu kontrollieren, und in dieser Reihenfolge kreuzten die drei Ducati-Piloten auch die Ziellinie.

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Spannender als an der Spitze war das Sprintrennen in den Top-9. Nach einem rundenlang und hochkarätigen Duell setzte sich Bautista gegen Lowes auf Platz 4 durch. Die Kampfgruppe um Platz 6 zwischen Petrucci, Vierge, Yari Montella (Ducati), Locatelli und Remy Gardner (Yamaha) entschied Vierge für sich. Die beste BMW brachte Petrucci auf der siebten Position ins Ziel. Die Top-9 komplettierten Montella und Locatelli.

Enttäuschend verlief das Sprintrennen für Garrett Gerloff, der mit der einzigen Kawasaki Platz 14 erreichte. Für Honda reichte es nur zu einem 17. Platz durch Jonathan Rea.

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Nicolò Bulega

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Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

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11

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Iker Lecuona

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Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

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7

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Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

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Marc VDS Racing Team

14

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Álvaro Bautista

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BARNI Spark Racing Team

Álvaro Bautista

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BARNI Spark Racing Team

19

05

Alex Lowes

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Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

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Bimota by Kawasaki Racing Team

22

06

Xavier Vierge

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

Xavier Vierge

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Pata Maxus Yamaha

97

07

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Danilo Petrucci

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9

08

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

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5

09

Andrea Locatelli

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Andrea Locatelli

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