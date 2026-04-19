Assen, Sprint: Nicolò Bulega (Ducati) dominiert vor Lecuona und Sam Lowes

Das Superpole-Race über nur 10 Runden auf dem TT Circuit Assen fand bei dunkler Bewölkung und nur 20 Grad Celsius statt. Dass die Piloten nicht auf den Reifenverschleiß achten müssen und jede Runde ans Limit gehen, macht den Reiz dieses Formats aus.

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Die Bezeichnung des Sprintrennens kommt daher, weil das Ergebnis in die Startaufstellung für den zweiten Lauf einfließt. Die Top-9 erhalten bis zu zwölf WM-Punkte und nehmen die ersten neun Startplätze ein, die weiteren Positionen entsprechen der Superpole vom Samstag.

Die Startaufstellung für den Sprint entsprach komplett der Superpole. Neben Lauf-1-Sieger Nicole Bulega starteten mit Sam Lowes und Iker Lecuona zwei weitere Ducati aus der ersten Reihe. Mit Danilo Petrucci (BMW), Xavi Vierge (Yamaha) und Alex Lowes (Bimota) sind drei Marken in Reihe 2 zu finden. Nicht am Start war der am Samstag im FP3 gestürzte Honda-Werkspilot Somkiat Chantra.

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Bulega gewann den Start, dahinter reihten sich Sam Lowes und Lecuona ein. Als Vierter machte Vierge eine Position gut, Petrucci fiel jedoch auf die achte Position zurück. Nach Runde 1 hatte sich das Ducati-Trio an der Spitze bereits deutlich abgesetzt. Alex Lowes (Bimota), Vierge, Álvaro Bautista (Ducati), Andrea Locatelli (Yamaha) und Petrucci kämpften um Platz 4.

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Mit der schnellsten Rennrunde in 1:32,357 min fuhr Bulega in Runde 2 um 0,7 sec schneller als sein Teamkollege Lecuona, der Platz 2 übernommen hatte. Nach der dritten Runde führte der Italiener bereits um 1,6 sec.

Bei Halbzeit lag Bulega klar auf Siegkurs, während Lecuona und Lowes um Platz 2 kämpften. In der zweiten Gruppe hielt Alex Lowes den zweifachen Superbike-Weltmeister Bautista in Schach. Um Platz 6 kämpften Vierge, Petrucci und Locatelli. Für Tarran Mackenzie (Ducati) war das Rennen derweil nach einem Sturz bereits beendet.

In der zweiten Rennhälfte begnügte sich Bulega damit, seinen Abstand zu Lecuona und Lowes zu kontrollieren, und in dieser Reihenfolge kreuzten die drei Ducati-Piloten auch die Ziellinie.

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Spannender als an der Spitze war das Sprintrennen in den Top-9. Nach einem rundenlang und hochkarätigen Duell setzte sich Bautista gegen Lowes auf Platz 4 durch. Die Kampfgruppe um Platz 6 zwischen Petrucci, Vierge, Yari Montella (Ducati), Locatelli und Remy Gardner (Yamaha) entschied Vierge für sich. Die beste BMW brachte Petrucci auf der siebten Position ins Ziel. Die Top-9 komplettierten Montella und Locatelli.