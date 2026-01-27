Auch bei Weltuntergang: Bimota zieht den Superbike-Test in Portimão durch
Von der für die iberische Halbinsel geltenden Unwetterwarnung zeigt sich Bimota unbeeindruckt. Den zweitägigen Superbike-Test in Portimão wird man in jedem Fall nutzen.
Die Wintertests zur Vorbereitung auf die Superbike-WM 2026 stehen unter keinem guten Stern. Nachdem die Teilnehmer vor einer Woche beim Jerez-Test kaum zum Fahren kamen, sieht es für den am 28./29. Januar vorgesehenen Test in Portimão nicht besser aus. Sogar schlechter: Für ganz Portugal besteht eine Unwetterwarnung mit Starkregen und heftigen Winden. BMW zog bereits die Konsequenzen und sagte die für Dienstagabend angesetzte Team-Präsentation ab und prüft die Verlegung des Tests nach Valencia.
Bimota hält dagegen an Portimão fest. «Wir werden dabei sein, auch wenn es schüttet», betonte Teammanager Guim Roda. «Wir werden dann mit unserem Testfahrer Xavi Fores arbeiten, damit unsere Fahrer keine Testtage verschwenden. Mit Xavi klappt das hervorragend, denn er verfügt über ein ausgezeichnetes Verständnis für Motorräder und ist sehr schnell. Die Erkenntnisse, die wir von ihm gewinnen können, sind sehr nützlich, um die Entwicklung des Motorrads fortzusetzen und die Dinge am Motorrad vorzubereiten, die Alex und Axel verwenden werden.»
Für das gesamte Team Bimota by KRT besteht Anwesenheitspflicht. «Wir werden auch den Arbeitsablauf, den Informationsfluss und die Kommunikation innerhalb des Teams optimieren. Jede Gelegenheit, bei der die 45 Teammitglieder zusammenkommen, sich austauschen und Dinge besprechen können, ist sehr wertvoll», erklärte der Spanier. «Unser Team besteht aus vielen verschiedenen Nationalitäten, wobei einige Mitarbeiter nicht in der Nähe unseres Hauptquartiers sesshaft sind. Das bedeutet, dass Tests eine optimale Gelegenheit für uns bieten, Themen gemeinsam zu diskutieren, und das ist für unsere Performance sehr wichtig.
